«Нештрафуемый порог» снизили? Разбираем слухи об изменениях — вся правда о штрафах за скорость

Скоростные штрафы: что реально изменилось и почему водителям стоит быть внимательнее

В сети активно обсуждают слухи о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч. Официально правила не менялись, но камеры стали фиксировать нарушения точнее. Разбираемся, что это значит для водителей и как изменились штрафы.

Российские автомобилисты столкнулись с новой волной слухов: якобы нештрафуемый порог превышения скорости теперь составляет не 20, а всего 10 км/ч. Эта информация быстро распространилась в соцсетях и мессенджерах, вызвав тревогу у многих водителей. Однако если обратиться к официальным данным, никаких изменений в КоАП РФ не произошло — порог остался прежним: штрафы по-прежнему выписываются за превышение лимита более чем на 20 км/ч.

Тем не менее ситуация не так однозначна. В ряде регионов действительно начали тестировать новые камеры, которые способны фиксировать даже минимальные превышения — от 10 до 20 км/ч. Пока такие меры носят профилактический характер: штрафы за них не выписываются, но информация о нарушениях собирается и анализируется. Создаётся впечатление, что контроль за скоростью становится всё более строгим, а технологии позволяют выявлять даже незначительные отклонения от правил.

Параллельно в интернете обсуждается и другой миф — будто выросли размеры штрафов за превышение скорости. На самом деле новые размеры штрафов действуют ещё с января 2025 года: за превышение на 20–40 км/ч — 1000 рублей, на 40–60 км/ч — от 2000 до 2500 рублей. Для многих водителей это стало неприятным сюрпризом, особенно на фоне ужесточения контроля и появления более точных камер.

Стоит отметить, что подобные изменения происходят не на пустом месте. Как показывает практика, развитие технологий и ужесточение современной практики могут привести к тому, что нештрафуемый порог действительно будет снижен в ближайшем будущем. Уже сейчас камеры становятся лучше, аналитика расширяется. Подтверждение — статистика: по данным ГИБДД, ежегодно взимается более 200 миллиардов рублей штрафов, что вызывает вопросы относительно эффективности таких мер для повышения безопасности на дорогах.

В итоге, несмотря на то что официально нештрафуемый порог пока не изменился, расслабляться не стоит. Тестирование новых камер и аналитики может стать причиной дальнейших изменений в законодательстве. Водителям важно следить за новостями и быть готовыми к тому, что правила игры на дорогах могут измениться в любой момент. А пока — внимательность и соблюдение скоростного режима помогут избежать неприятных сюрпризов.

