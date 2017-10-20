20 октября 2017, 16:58

Скотч – как эффективное средство улучшения аэродинамики Ford Mustang

Прежде чем запустить новый автомобиль в серию, ему, как правило, предстоит пройти массу испытаний. А в современных технологических условиях это сопряжено со сбором гигабайтов информации с многочисленных датчиков плюс компьютерное моделирование.
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Скотч – как эффективное средство улучшения аэродинамики Ford Mustang Ford Mustang

Как отмечает Ford, в мире сухих цифр все же осталось место для человеческой смекалки. И это доказали инженеры компании Джонатан Гешек и Майк Дель Зио, которые принимали активное участие в разработке Ford Mustang очередного поколения.

Вопреки результатам испытаний в аэродинамической трубе, прототип «Мустанга», по словам Дель Зио, оказался не таким послушным в поворотах, как он надеялся. Свое мышление эксперт озвучил после того, как сам прошел круг тестовой трассы за рулем испытуемого автомобиля. При этом его коллега Гешек нашел остроумное и малозатратное решение.

Ford Mustang
Выпускается с 1978 г.
Отзывов: 1
Инженер взял да заклеил часть воздухозаборника в переднем бампере полосой скотча. По его расчетам, это должно было снизить подъемную силу, действующую на переднюю ось автомобиля. Результат оказался налицо: новейший Ford Mustang показал  улучшенную управляемость после внесения ряда изменений в конструкцию бампера.

Сообщается, что за несколько лет работы над Ford Mustang 2018-го модельного года Гешек и Дель Зио посвятили улучшению аэродинамики сотни часов. Их усилия помогли повысить топливную экономичность спорткара в сравнении с моделью нынешнего поколения, на некоторых версиях до 5,6%.

Доработки «лицевой» части автомобиля включают в себя более низкую фронтальную часть, увеличенный передний сплиттер, повышающий прижимную силу и помогающий удерживать переднюю часть прижатой к дороге, а также аэродинамический щиток на днище, который улучшает прохождение воздушного потока под днищем.

На все версии «Мустанга», за исключением тех, что оснащены пакетом доработок Performance Pack, устанавливаются активные жалюзи в решетке радиатора. Их задача -  снижать аэродинамическое сопротивление на высоких скоростях. Жалюзи полностью закрывают прохождение воздуха через моторный отсек автомобиля, перенаправляя поток поверх и вокруг кузова.

Изменения в аэродинамике не только снизили аэродинамическое сопротивление нового Mustang (до 3% на модели с двигателем EcoBoost), но и улучшили управляемость, обеспечив спорткару лучшее сцепление с асфальтом.

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Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американский тюнер сделал Mustang GT более агрессивным
Моя мечта!! Ford Mustang!!
q123ew
Отзыв о Ford Mustang 2010 года
Недостатки: Высокая цена, Большой расход топлива Преимущества:Мощный двигатель, Красивая форма, Уютный салон.
q123ew
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Скотч – как эффективное средство улучшения аэродинамики Ford Mustang
Как отмечает Ford, в мире сухих цифр все же осталось место для человеческой смекалки. И это доказали инженеры компании Джонатан Гешек и Майк Дель Зио, которые принимали активное участие в разработке Ford Mustang очередного поколения.Вопреки результатам испытаний в аэродинамической трубе, прототип «Мустанга», по словам Дель Зио, оказался не таким послушным в поворотах, как он надеялся. Свое мышление эксперт озвучил после того, как сам прошел круг тестовой трассы за рулем испытуемого автомобиля. При этом его коллега Гешек нашел остроумное и малозатратное решение. {{model_2060}} Инженер взял да заклеил часть воздухозаборника в переднем бампере полосой скотча. По его расчетам, это должно было снизить подъемную силу, действующую на переднюю ось автомобиля. Результат оказался налицо: новейший Ford Mustang показал  улучшенную управляемость после внесения ряда изменений в конструкцию бампера.Сообщается, что за несколько лет работы над Ford Mustang 2018-го модельного года Гешек и Дель Зио посвятили улучшению аэродинамики сотни часов. Их усилия помогли повысить топливную экономичность спорткара в сравнении с моделью нынешнего поколения, на некоторых версиях до 5,6%.Доработки «лицевой» части автомобиля включают в себя более низкую фронтальную часть, увеличенный передний сплиттер, повышающий прижимную силу и помогающий удерживать переднюю часть прижатой к дороге, а также аэродинамический щиток на днище, который улучшает прохождение воздушного потока под днищем.На все версии «Мустанга», за исключением тех, что оснащены пакетом доработок Performance Pack, устанавливаются активные жалюзи в решетке радиатора. Их задача -  снижать аэродинамическое сопротивление на высоких скоростях. Жалюзи полностью закрывают прохождение воздуха через моторный отсек автомобиля, перенаправляя поток поверх и вокруг кузова.Изменения в аэродинамике не только снизили аэродинамическое сопротивление нового Mustang (до 3% на модели с двигателем EcoBoost), но и улучшили управляемость, обеспечив спорткару лучшее сцепление с асфальтом.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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