Скотч – как эффективное средство улучшения аэродинамики Ford Mustang
Как отмечает Ford, в мире сухих цифр все же осталось место для человеческой смекалки. И это доказали инженеры компании Джонатан Гешек и Майк Дель Зио, которые принимали активное участие в разработке Ford Mustang очередного поколения.
Вопреки результатам испытаний в аэродинамической трубе, прототип «Мустанга», по словам Дель Зио, оказался не таким послушным в поворотах, как он надеялся. Свое мышление эксперт озвучил после того, как сам прошел круг тестовой трассы за рулем испытуемого автомобиля. При этом его коллега Гешек нашел остроумное и малозатратное решение.
Сообщается, что за несколько лет работы над Ford Mustang 2018-го модельного года Гешек и Дель Зио посвятили улучшению аэродинамики сотни часов. Их усилия помогли повысить топливную экономичность спорткара в сравнении с моделью нынешнего поколения, на некоторых версиях до 5,6%.
Доработки «лицевой» части автомобиля включают в себя более низкую фронтальную часть, увеличенный передний сплиттер, повышающий прижимную силу и помогающий удерживать переднюю часть прижатой к дороге, а также аэродинамический щиток на днище, который улучшает прохождение воздушного потока под днищем.
На все версии «Мустанга», за исключением тех, что оснащены пакетом доработок Performance Pack, устанавливаются активные жалюзи в решетке радиатора. Их задача - снижать аэродинамическое сопротивление на высоких скоростях. Жалюзи полностью закрывают прохождение воздуха через моторный отсек автомобиля, перенаправляя поток поверх и вокруг кузова.
Изменения в аэродинамике не только снизили аэродинамическое сопротивление нового Mustang (до 3% на модели с двигателем EcoBoost), но и улучшили управляемость, обеспечив спорткару лучшее сцепление с асфальтом.
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