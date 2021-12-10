Скреперы: что это такое и для чего нужно
Выглядят скреперы несколько необычно. Визуально это такая кабина на двух колёсах, к которой прицеплена отдалённо напоминающая кузов самосвала конструкция – и тоже с двумя колёсами. Скреперы нужны для перевозки грунта.
Кузов у скреперов очень необычный. Он умеет не только сам выгружать грунт, но и сам его набирать. В этом и заключается весь смысл. Кузов опускается вниз, скрепер двигается вперёд, грунт срезается словно ножом бульдозера и набивается внутрь. Когда машина заполняется, кузов поднимается снова, и скрепер может везти груз к месту назначения. Правда, возит он его, как правило, совсем недалеко: на расстояние не более километра. Если нужно дальше – выгоднее и целесообразнее использовать традиционный грузовик, в который грунт погрузит экскаватор.
Как и другая техника, скреперы бывают разные. Есть даже прицепные, которые не имеют кабины и двигателя и цепляются к гусеничному трактору или (реже) к каким-то другим строительным машинам. Кстати, самый большой скрепер в мире – K-Tec 1263 ADT – как раз прицепной. Он может перевозить до 48 кубических метров грунта.
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