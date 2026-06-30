Тормоза скрипят? Не спешите менять колодки: названы 5 неочевидных причин, о которых молчат на СТО

30 июня 2026, 14:45
Скрип тормозов: главные причины и способы устранения проблемы в современных авто
Скрип тормозов: главные причины и способы устранения проблемы в современных авто
Скрип тормозов - частая проблема даже у новых автомобилей. В статье разбираются основные причины появления неприятных звуков при торможении, а также даются рекомендации по их устранению и профилактике. Это особенно актуально для владельцев машин в условиях российских дорог и климата.
Скрип тормозов – проблема, с которой сталкиваются не только владельцы старых машин, но и обладатели новых авто. Этот звук может появиться внезапно и доставить дискомфорт, особенно если автомобиль недавно прошел техническое обслуживание или были заменены запасные части. Важно понимать, что не каждый скрип указывает на серьезную неисправность, однако игнорировать его не стоит.
Чаще всего неприятные звуки возникают из-за вибраций между тормозными колодками и диском. Причиной становится неравномерный износ, неправильная установка или притирка новых элементов. Особенно часто скрип появляется после замены колодок или дисков, когда детали еще не успели приспособиться друг к другу. В этот период важно избегать резких торможений и агрессивной езды, чтобы не провоцировать ускоренный износ и появление постоянного шума.
Свою роль играет и загрязнение тормозной системы. На деталях оседает пыль, грязь, реагенты и битум, что приводит к образованию неровностей на поверхности дисков. Если автомобиль долго стоит без движения, на дисках может появиться ржавчина, усиливающая вибрацию и вызывающая скрип. В таких случаях специалисты советуют регулярно чистить тормозные механизмы с использованием специальных очистителей не менее двух раз в год — осенью и весной, совмещая процедуру с сезонной заменой шин.
Еще одна распространенная причина – использование некачественных расходников. Дешевые колодки часто содержат избыточное количество металлической стружки, что приводит к появлению скрипа уже через несколько тысяч километров. Кроме того, такие детали могут ускоренно изнашивать тормозной диск. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется выбирать продукцию проверенных производителей и следить за соответствием материалов колодок и дисков.
Современные колодки оснащены индикаторами износа — так называемыми «скрипунами». Когда фрикционный слой истончается, металлическая пластина начинает соприкасаться с диском, издавая характерный звук. Однако скрип может появиться и из-за деформации диска, вызванной резким охлаждением после перегрева, например, при проезде по глубокой луже зимой.
Скрип также может быть следствием износа самого диска или барабана: появление волн, трещин, задиров и чрезмерное истончение металла не только провоцируют шум, но и повышают риск разрушения при торможении. Часто проблема возникает, если новые колодки установить на старые диски — в этом случае скрип может сохраняться до тех пор, пока детали не притрутся. Для минимизации шума следует использовать специальные противоскрипные пластины и смазки, а барабаны иногда протачивают на станке.
При замене колодок важно убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают, диск свободно вращается, а на рабочую поверхность не попала смазка или тормозная жидкость. Перетянутые болты крепления колес, суппортов или амортизаторов также могут вызывать вибрации и скрип. Еще одна неочевидная причина скрипа при торможении — износ подшипников ступицы, когда узел перегревается, что провоцирует писк.
В автомобилях с пробегом скрип может быть связан с износом элементов подвески и рулевого управления: рулевые тяги, шаровые опоры, сайлентблоки и стойки стабилизатора влияют на уровень вибраций. Также шум могут создавать дефекты кузова после ДТП или использование поврежденных колесных дисков.
Радикальным методом борьбы со скрипом считается одновременная замена колодок и дисков от одного производителя. Однако на практике чаще прибегают к более доступным способам: наносят пропилы на фрикционный слой колодок, снимают фаски, устанавливают балансировочные накладки или используют специальную смазку для тыльной стороны колодок. Эти меры позволяют снизить шум и свести к минимуму неприятные звуки.
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