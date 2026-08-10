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Автор: Дарья Климова

10 августа 2026, 06:48

Скрученный пробег: как суды защищают права покупателей подержанных авто

Скрученный пробег: как суды защищают права покупателей подержанных авто

Вернут деньги и заставят заплатить сверху: чем грозит продавцу скрученный пробег по новому решению Верховного суда

Скрученный пробег: как суды защищают права покупателей подержанных авто

Мало кто задумывается, что покупка подержанного автомобиля может обернуться неприятным сюрпризом - скрученным пробегом. Судебная практика показывает: вернуть деньги и получить компенсацию реально, если доказать обман. Почему эта проблема становится все актуальнее и какие нюансы важно знать - объясняем подробно.

Мало кто задумывается, что покупка подержанного автомобиля может обернуться неприятным сюрпризом - скрученным пробегом. Судебная практика показывает: вернуть деньги и получить компенсацию реально, если доказать обман. Почему эта проблема становится все актуальнее и какие нюансы важно знать - объясняем подробно.

В России скрученный пробег на подержанных автомобилях давно перестал быть просто неприятной неожиданностью — он превратился в настоящую головную боль для покупателей. Последние решения судов подтверждают: если продавец скрывает реальный пробег, он рискует не только потерять доход, но и заплатить цену. Это важный сигнал для всех, кто планирует приобрести машину с пробегом: теперь у обманутых покупателей есть реальные инструменты для защиты своих прав.

Как сообщает «Российская газета», в одном из недавних случаев суд обязал продавца вернуть деньги за автомобиль и выплатить компенсацию морального вреда. Причина — пробег на одометре был уменьшен почти на 12 тысяч километров. Покупатель обнаружил несоответствие только после технического обслуживания, когда специалисты выявили реальный пробег через электронную систему автомобиля. В договоре купли-продажи не было ни слова о том, что данные одометра недостоверны, продавец не сообщил об этом и устно. Судьи на всех инстанциях встали на сторону покупателя, при этом важно, что информация о пробеге признана существенным условием сделки, а ссылка на неосведомленность продавца не освобождает его от ответственности.

Скрученный пробег — это не просто формальность, ведь от этой цифры зависит не только стоимость машины, но и безопасность её эксплуатации. Регламентные работы, такие как замена ремня ГРМ, тормозной жидкости или антифриза, напрямую привязаны к конкретному километражу, и если владелец не знает фактического пробега, он рискует пропустить критический срок обслуживания и столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Именно поэтому эксперты настаивают на том, что покупатель должен получить полную и точную информацию о техническом состоянии автомобиля.

Проблема усугубляется тем, что определить скрученный пробег до покупки зачастую невозможно, поскольку мошенники не только меняют показания одометра, но и корректируют данные в электронных блоках управления, и в некоторых случаях выявить обман могут только скрытые системы, например, блоки ABS или других узлов. Поэтому даже опытные автомобилисты не всегда могут распознать подлог при подписании договора, и, как отмечают специалисты, единственный надежный способ защиты — это юридически грамотное оформление договора и тщательная проверка всех документов и истории автомобиля.

Вопрос ответственности за скрученный пробег обсуждается в России уже не первый год, однако до сих пор не приняты профильные законы, которые бы устанавливали четкие последствия таких махинаций. Основная сложность заключается в том, чтобы определить, кто именно скрутил пробег, особенно если машина прошла через нескольких владельцев или была ввезена из-за рубежа. Кроме того, пока не решено, где фиксировать пробег официально — в сервисной книжке, ПТС или страховом полисе. Пока эти вопросы остаются открытыми, покупателям приходится полагаться на собственную внимательность и правовую грамотность, а эксперты советуют тщательно изучать историю автомобиля и не стесняться обращаться в суд при обнаружении обмана, тем более что судебная практика в последнее время складывается в пользу пострадавших покупателей.

Кстати, похожие ситуации встречаются и в других сферах автомобильной жизни. Например, когда речь идет о льготах на заправках, многие водители сталкиваются с неожиданными тонкостями и необходимостью доказывать свои права. Подробнее о том, кто может рассчитывать на внеочередное обслуживание на АЗС, читайте в отдельном материале о порядке обслуживания на российских заправках .

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