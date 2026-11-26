26 ноября 2026, 12:03
Скрытые устройства для экзамена на права грозят штрафом до 200 тысяч рублей
Скрытые устройства для экзамена на права грозят штрафом до 200 тысяч рублей
В сети обещают сдать экзамен на права с помощью специальных устройств, однако в Госавтоинспекции предупреждают: их покупка и применение считаются уголовным преступлением. Штраф может достигать 200 тысяч рублей, а срок лишения свободы - до четырех лет.
За незаконный оборот специальные технические устройства можно получить до четырех лет лишения свободы. К таким последствиям может привести попытка воспользоваться рекламируемыми интернет-гаджетами для сдачи экзамена на права, если устройство предназначено для негласного получения информации.
В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области напоминают: попытаться неправомерно получить водительское удостоверение будут выявлять и пресекать. Предупреждение касается и продавцов, которые рекламируют устройства для передачи экзаменуемой информации и гарантируют гарантированную сдачу. Купленный гаджет не гарантирует результата, зато может привести к потере и уголовному преследованию.
Статья 138.1 УК РФ предусматривает за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, штраф до 200 тысяч рублей. Суд может назначить ограничение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет. За это же нарушение предусмотрено лишение свободы на тот же срок. Кроме того, суд постановил запретить занимать рабочие должности на срок до трех лет. С
При этом ни один электронный гаджет не способен самостоятельно определить, относится ли предмет к специальным средствам. При оценке ситуации учитывается, что устройство изначально предназначено для скрытого получения информации; принимаются во внимание также цель приобретения и обстоятельства использования. Одно лишь рекламное наименование устройства не является определяющим — оно все равно подпадает под действие соответствующей статьи. Правовые риски связаны и с незаконным оборотом такого средства с доказанным умыслом на его приобретение, хранение или сбыт, а не с единичным случаем использования на экзамене.
Напомним, что с 12 мая 2026 года вступили в силу новые нормы сдачи экзаменов на права, установленные Постановлением Правительства РФ № 508. Ключевое изменение касается сроков: практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее 60 календарных дней с даты успешной сдачи теории (ранее этот срок законодательно не устанавливался), хотя общий шестимесячный период на прохождение практики остался прежним.
Одновременно ужесточили ответственность за использование на экзамене средств связи, фото- и видеоаппаратуры, а также справочных материалов — в случае выявления таких нарушений результат аннулируется, а следующая попытка будет возможна не ранее чем через год. Кроме того, с 1 марта 2027 года планируется ввести автоматическую фотофиксацию кандидатов при сдаче теории и аудио-видеозапись процесса, а медсправку можно будет не предоставлять, если ее данные уже содержатся в единой информационной системе здравоохранения.
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