Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке
- 971
- 0
Что происходит в автосалонах?
После обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 рублей, евро – 84,1 рублей. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Центробанк заявил о приостановке закупок валюты, а Минфин – о начале продажи валюты на рынке. В Минфине уверяют, что имеющихся средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть на протяжении 6–10 лет.
|
«
В связи со скачком курса рубля мы отмечаем существенное повышение трафика в дилерские центры. Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание. Это касается как новых авто, так и с пробегом. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируется курс рубля. Если он останется на текущем уровне, то повышение цен на машины — весьма вероятно
»
Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»
На сколько подорожают новые автомобили?
До конца текущего года цены на новые автомобили могут подняться на 15%. О возможности корректировки стоимости машин в России уже заявили в Renault и на «АвтоВАЗе». Конечно, девальвация рубля коснется, прежде всего, автопроизводителей, которые импортируют машины в РФ.
По данным РОАД, подорожание новых автомобилей пройдет поэтапно. В первую очередь, это затронет импортные автомобили, так как высоко локализованные производства имеют запрос прочности на ближайшие месяцы. Будет точно плюс 7-8% к текущим цена, а то и больше 10%.
|
«
Большинство автопроизводителей закладывали на 2020 год сокращение продаж на российском рынке до 10%, поэтому давления на склады не будет, цены будут расти, но не мгновенно, корректировка произойдет после стабилизации рубля. Сейчас дилеры будут распродавать стоки. На фоне ажиотажного спроса дополнительные скидки и акции завершатся, и конечная цена продажи вырастет. Резкого роста цен на авто локальной сборки не будет, импортные бренды (например, Land Rover, Jaguar, Infiniti) вырастут в цене быстро. В любом случае в России нет ни одного на100% локал изованного автомобиля, поэтому рост цен по импортной составляющей будет
»
Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»
Что будет с продажами новых автомобилей?
Ситуацию на рынке можно сравнить с осенью 2014 года, но колебание курса рубля только произошло и пока не оцифровано. Эксперты уверяют: такого сильного ослабления рубля, как в 2014 году не будет, но в 2014-м и покупательская способность населения была выше. В результате тогда ажиотажный спрос на автомобили на фоне ожидающего роста цен продержался полгода, к февралю 2015 спрос был удовлетворен и в 2015-2016 годах рынок сокращался. Лишь в 2017 году он вновь продемонстрировал рост.
Сейчас возможен похожий эффект, но ажиотаж будет в меньшей степени, поскольку закредитованность населения выше, свободных денег у людей меньше. Кроме того, с 2014 года ряд автопроизводителей ушли с российского рынка, рынок порядился и за счет этого те, кто остались, чувствуют себя более уверенно.
|
«
С прошлого года роста дохода россиян не наблюдалось. Поэтому вряд ли у населения вдруг появилось больше денег, чтобы тратить их на автомобили. Соответственно, это приведет к снижению продаж в штуках. И то падение продаж на 8%, которое РОАД прогнозировал в начале этого года, уже кажется оптимистичным. Скорее всего, падение будет больше
»
Олег Мосеев, Президент Ассоциации Российские автодилеры (РОАД)
Производителям, импортерам и дилерам сейчас остается только наблюдать за ситуацией и жду поддержки от государства. РОАД уже намерен обратиться к правительству России за продлением программ господдержки. В частности, программы льготного автокредитования.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве