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12 марта 2020, 08:39

Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке

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Фото subscribe.ru
Последние несколько дней в российский автосалонах наблюдается примерно такая же картина, как в декабре 2014 года: люди спешат вложить свои деньги в товары долгосрочного пользования, пока они резко не подорожали из-за девальвации рубля.

Что происходит в автосалонах?

После обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 рублей, евро – 84,1 рублей. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Центробанк заявил о приостановке закупок валюты, а Минфин – о начале продажи валюты на рынке. В Минфине уверяют, что имеющихся средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть на протяжении 6–10 лет.

Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке

 

Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке

 

Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке

 

Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке

 

Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке

 

Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке

 

Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке
Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке
Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке
Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке
Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке
Скупить все как слабый рубль скажется на авторынке
Однако из-за высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения среди простых граждан началась некая паника, напоминающая сценарий конца 2014 года, когда по причине девальвации рубля россияне стали скупать технику и автомобили. Официальные дилеры уже заметили непривычную для марта покупательскую активность.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ» « В связи со скачком курса рубля мы отмечаем существенное повышение трафика в дилерские центры. Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание. Это касается как новых авто, так и с пробегом. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируется курс рубля. Если он останется на текущем уровне, то повышение цен на машины — весьма вероятно »
Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»
Тем не менее, поток клиентов в автосалоны увеличился, но не настолько, как осенью 2014-го. Понятно, что те, кто планировал покупку, будут делать это уже сейчас в преддверии повышения цен. А его, увы, не избежать.

На сколько подорожают новые автомобили?

До конца текущего года цены на новые автомобили могут подняться на 15%. О возможности корректировки стоимости машин в России уже заявили в Renault и на «АвтоВАЗе». Конечно, девальвация рубля коснется, прежде всего, автопроизводителей, которые импортируют машины в РФ.

По данным РОАД, подорожание новых автомобилей пройдет поэтапно. В первую очередь, это затронет импортные автомобили, так как высоко локализованные производства имеют запрос прочности на ближайшие месяцы.  Будет точно плюс 7-8% к текущим цена, а то и больше 10%.

Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» « Большинство автопроизводителей закладывали на 2020 год сокращение продаж на российском рынке до 10%, поэтому давления на склады не будет, цены будут расти, но не мгновенно, корректировка произойдет после стабилизации рубля. Сейчас дилеры будут распродавать стоки. На фоне ажиотажного спроса дополнительные скидки и акции завершатся, и конечная цена продажи вырастет. Резкого роста цен на авто локальной сборки не будет, импортные бренды (например, Land Rover, Jaguar, Infiniti) вырастут в цене быстро. В любом случае в России нет ни одного на100% локал изованного автомобиля, поэтому рост цен по импортной составляющей будет »
Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»

Что будет с продажами новых автомобилей?

Ситуацию на рынке можно сравнить с осенью 2014 года, но колебание курса рубля только произошло и пока не оцифровано. Эксперты уверяют: такого сильного ослабления рубля, как в 2014 году не будет, но в 2014-м и покупательская способность населения была выше. В результате тогда ажиотажный спрос на автомобили на фоне ожидающего роста цен продержался полгода, к февралю 2015 спрос был удовлетворен и в 2015-2016 годах рынок сокращался. Лишь в 2017 году он вновь продемонстрировал рост.

Сейчас возможен похожий эффект, но ажиотаж будет в меньшей степени, поскольку закредитованность населения выше, свободных денег у людей меньше. Кроме того, с 2014 года ряд автопроизводителей ушли с российского рынка, рынок порядился и за счет этого те, кто остались, чувствуют себя более уверенно.

Олег Мосеев, Президент Ассоциации Российские автодилеры (РОАД) « С прошлого года роста дохода россиян не наблюдалось. Поэтому вряд ли у населения вдруг появилось больше денег, чтобы тратить их на автомобили. Соответственно, это приведет к снижению продаж в штуках. И то падение продаж на 8%, которое РОАД прогнозировал в начале этого года, уже кажется оптимистичным. Скорее всего, падение будет больше »
Олег Мосеев, Президент Ассоциации Российские автодилеры (РОАД)
А вот по прогнозу г-на Петрунина, после удовлетворения спроса на рынке возможно затишье и сокращение авторынка на 12-15% в 2020 году. Спрос сместится с новых автомобилей на автомобили с пробегом, которые также вырастут в цене в след за новыми. Тем, кто хотел купить автомобиль, но по каким-то причинам откладывал покупку, лучше покупать сейчас, до подорожания, т.к. рост цен в любом случае будет, как и девальвация рубля.

Производителям, импортерам и дилерам сейчас остается только наблюдать за ситуацией и жду поддержки от государства. РОАД уже намерен обратиться к правительству России за продлением программ господдержки. В частности, программы льготного автокредитования. 

Арина Милая
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Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке
Что происходит в автосалонах?После обрушения мировых цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 рублей, евро – 84,1 рублей. Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Центробанк заявил о приостановке закупок валюты, а Минфин – о начале продажи валюты на рынке. В Минфине уверяют, что имеющихся средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть на протяжении 6–10 лет. {{gallery_230}} Однако из-за высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения среди простых граждан началась некая паника, напоминающая сценарий конца 2014 года, когда по причине девальвации рубля россияне стали скупать технику и автомобили. Официальные дилеры уже заметили непривычную для марта покупательскую активность.{{person_160_В связи со скачком курса рубля мы отмечаем существенное повышение трафика в дилерские центры. Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание. Это касается как новых авто, так и с пробегом. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируется курс рубля. Если он останется на текущем уровне, то повышение цен на машины — весьма вероятно}} Тем не менее, поток клиентов в автосалоны увеличился, но не настолько, как осенью 2014-го. Понятно, что те, кто планировал покупку, будут делать это уже сейчас в преддверии повышения цен. А его, увы, не избежать.На сколько подорожают новые автомобили?До конца текущего года цены на новые автомобили могут подняться на 15%. О возможности корректировки стоимости машин в России уже заявили в Renault и на «АвтоВАЗе». Конечно, девальвация рубля коснется, прежде всего, автопроизводителей, которые импортируют машины в РФ.По данным РОАД, подорожание новых автомобилей пройдет поэтапно. В первую очередь, это затронет импортные автомобили, так как высоко локализованные производства имеют запрос прочности на ближайшие месяцы.  Будет точно плюс 7-8% к текущим цена, а то и больше 10%.{{person_294_Большинство автопроизводителей закладывали на 2020 год сокращение продаж на российском рынке до 10%, поэтому давления на склады не будет, цены будут расти, но не мгновенно, корректировка произойдет после стабилизации рубля. Сейчас дилеры будут распродавать стоки. На фоне ажиотажного спроса дополнительные скидки и акции завершатся, и конечная цена продажи вырастет. Резкого роста цен на авто локальной сборки не будет, импортные бренды (например, Land Rover, Jaguar, Infiniti) вырастут в цене быстро. В любом случае в России нет ни одного на100% локал изованного автомобиля, поэтому рост цен по импортной составляющей будет}}Что будет с продажами новых автомобилей?Ситуацию на рынке можно сравнить с осенью 2014 года, но колебание курса рубля только произошло и пока не оцифровано. Эксперты уверяют: такого сильного ослабления рубля, как в 2014 году не будет, но в 2014-м и покупательская способность населения была выше. В результате тогда ажиотажный спрос на автомобили на фоне ожидающего роста цен продержался полгода, к февралю 2015 спрос был удовлетворен и в 2015-2016 годах рынок сокращался. Лишь в 2017 году он вновь продемонстрировал рост. Сейчас возможен похожий эффект, но ажиотаж будет в меньшей степени, поскольку закредитованность населения выше, свободных денег у людей меньше. Кроме того, с 2014 года ряд автопроизводителей ушли с российского рынка, рынок порядился и за счет этого те, кто остались, чувствуют себя более уверенно. {{person_161_С прошлого года роста дохода россиян не наблюдалось. Поэтому вряд ли у населения вдруг появилось больше денег, чтобы тратить их на автомобили. Соответственно, это приведет к снижению продаж в штуках. И то падение продаж на 8%, которое РОАД прогнозировал в начале этого года, уже кажется оптимистичным. Скорее всего, падение будет больше}} А вот по прогнозу г-на Петрунина, после удовлетворения спроса на рынке возможно затишье и сокращение авторынка на 12-15% в 2020 году. Спрос сместится с новых автомобилей на автомобили с пробегом, которые также вырастут в цене в след за новыми. Тем, кто хотел купить автомобиль, но по каким-то причинам откладывал покупку, лучше покупать сейчас, до подорожания, т.к. рост цен в любом случае будет, как и девальвация рубля.Производителям, импортерам и дилерам сейчас остается только наблюдать за ситуацией и жду поддержки от государства. РОАД уже намерен обратиться к правительству России за продлением программ господдержки. В частности, программы льготного автокредитования. 
2020-03-12
Автор: Арина Милая
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