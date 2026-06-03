«Наутилус» в стратосфере: платина, латунь и кожа лучших сортов — что внутри самолета за $83 млн

3 июня 2026, 07:22
Skyacht One: частный самолет с интерьером в стиле Nautilus за 83 миллиона долларов
Skyacht One: частный самолет с интерьером в стиле Nautilus за 83 миллиона долларов
Skyacht One - это не просто частный самолет, а воплощение фантазий о роскоши и индивидуальности. Интерьер, созданный Эдди Сотто, сочетает мотивы Nautilus и легендарных яхт, а цена в 83 миллиона долларов подчеркивает эксклюзивность проекта. Почему этот лайнер вызывает интерес у самых состоятельных людей мира - разбираемся в деталях.
Skyacht One — это не просто очередной бизнес-джет, а настоящий арт-объект в мире частной авиации. Его интерьер разработан известным дизайнером Эдди Сотто, вдохновлённым романом Жюля Верна и эстетикой яхт прошлого века. Такой подход позволяет создать уникальное пространство, где каждая деталь подчёркивает индивидуальность владельца и его статус.
В качестве основы для Skyacht One был выбран самолёт Embraer Lineage 1000E, который сам по себе считается одним из самых комфортабельных и вместительных в своём классе. Однако именно отделка и дизайнерские решения делают этот лайнер по-настоящему эксклюзивным. В интерьере представлены лучшие сорта кожи, латунь, золото, серебро и даже платина — материалы, которые редко встречаются даже на самых дорогих мировых самолётах.
По словам Эдди Сотто, вдохновение исходило не только от «Наутилуса», но и от классических яхт, таких как «Thunderbird» (построена для Джорджа Уиттела Мл. в 1940-х годах), а также от его личного самолёта Douglas DC-2. В результате получился интерьер, который мог бы понравиться самому капитану Немо: сочетание морской романтики, ретро-стиля и современных технологий.
Стоимость Skyacht One составляет внушительные 83 миллиона долларов. Такая цена обусловлена не только эксклюзивными материалами, но и сложностью реализации дизайнерских идей. Уже несколько потенциальных покупателей проявили интерес к проекту, однако окончательные детали оформления всё ещё обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.
Skyacht One — пример того, как современные технологии и индивидуальный подход позволяют создавать не просто транспорт, а настоящие произведения искусства. В России интерес к подобным проектам может быть обусловлен растущим числом владельцев частных бизнес-джетов и стремлением подчеркнуть статус через уникальный дизайн. Важно отметить, что Embraer Lineage 1000E способен совершать дальние перелёты без дозаправки, а использование премиальных материалов повышает не только комфорт, но и инвестиционную привлекательность такого лайнера. В целом Skyacht One выглядит как символ новой эпохи в мире частной авиации, где роскошь и индивидуальность выходят на первый план.
Интересно, что тенденция к созданию эффектных средств передвижения для состоятельных клиентов набирает обороты. Например, в похожем ключе был реализован проект самодельного кемпера на базе Ford F550, который превратился в полноценный дом на колёсах. Подробнее об этом можно узнать в материале о необычном кемпере ручной сборки .
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