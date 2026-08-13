Двухмоторный монстр из Днепра: Skyboard Chopper-4000 разгоняется до 73 км/ч и не боится российских дорог

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 августа 2026, 21:07

Skyboard Chopper-4000 Wide (Dnepr): три колеса, 73 км/ч и запас хода 49 км

Skyboard Chopper-4000 Wide (Dnepr): три колеса, 73 км/ч и запас хода 49 км

Двухмоторный монстр из Днепра: Skyboard Chopper-4000 разгоняется до 73 км/ч и не боится российских дорог

Skyboard Chopper-4000 Wide (Dnepr): три колеса, 73 км/ч и запас хода 49 км

Skyboard Chopper-4000 Wide (Dnepr) выделяется среди электроскутеров благодаря трехколесной конструкции, мощным мотор-колесам и продуманной эргономике. В 2026 году модель становится актуальной для тех, кто ищет надежный транспорт для города.

Skyboard Chopper-4000 Wide (Dnepr) выделяется среди электроскутеров благодаря трехколесной конструкции, мощным мотор-колесам и продуманной эргономике. В 2026 году модель становится актуальной для тех, кто ищет надежный транспорт для города.

В 2026 году рынок электроскутеров переживает перспективный рост, и Skyboard Chopper-4000 Wide (Днепр) становится одной из самых обсуждаемых моделей среди современных решений. Трехколесная конструкция и два мотор-колеса по 2000 Вт делают этот электроскутер не только устойчивым, но и динамичным - максимальная скорость достигает 73 км/ч.

Особое внимание уделено комфорту: анатомическое седло и широкая подставка для ног позволяют без усталости преодолевать большие расстояния. По отзывам владельцев, даже после длительных поездок не возникает дискомфорта в спине, что особенно важно для тех, кто действительно проводит много времени в пути. Вместительная корзина для багажа и гидравлическая тормозная система профессионального уровня подчеркивают практичность и безопасность модели.

Skyboard Chopper-4000 Wide (Днепр) оснащен информативным дисплеем, который позволяет следить за изменяющимися параметрами техники. Для езды в темное время суток предусмотрена крупная светодиодная фара и зеркала заднего вида, которые повышают уровень безопасности на дороге. Колеса увеличенного диаметра обеспечивают хорошую проходимость даже на неидеальных покрытиях, что особенно актуально для российских дорог.

Максимальная нагрузка составляет 258 кг, а запас хода на одном заряде достигает 49 км. Время полной зарядки аккумулятора — от 4 часов, что позволяет использовать скутер ежедневно без долгих простоев. В сегменте традиционных электроскутеров промышленные модели похожи на хорошие, однако Skyboard Chopper-4000 Wide сочетает в себе производительность, комфорт и надежность. Для сравнения в обзоре традиционных мопедов используются альтернативные варианты для традиционных условий , которые позволяют оценить преимущества каждой модели.

Рама электроскутера выполнена из алюминиево-стального сплава, установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 21 Ач, предусмотрена защита по стандарту IP54. Вес устройства – 110 кг, диаметр переднего колеса – 14 дюймов. Такой набор характеристик делает Skyboard Chopper-4000 Wide универсальным выбором для российских городов и пригородов. В условиях растущего света на экологически чистом транспорте модель выглядит как практичное решение для повседневных поездок, особенно если важны надежность и комфорт.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Ставропольский край Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться