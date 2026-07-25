Прорыв в небе: японский eVTOL SkyDrive начал официальные переговоры с FAA о сертификации для выхода на рынок

25 июля 2026, 23:23
SkyDrive выходит на рынок США: японский eVTOL готовится к сертификации FAA
SkyDrive выходит на рынок США: японский eVTOL готовится к сертификации FAA
Японский eVTOL SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, начал официальные переговоры с FAA для получения сертификации в США. Это событие может изменить расстановку сил на мировом рынке воздушной мобильности и открыть новые перспективы для японских технологий.
Японская компания SkyDrive, известная своими разработками в области электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), выходит на новый уровень: производитель начал официальные встречи с Федеральным авиационным управлением США (FAA) для получения сертификации. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли, ведь до сих пор японские eVTOL не выходили на американский рынок столь масштабно.
В то время как Toyota поддерживает американский проект Joby, Suzuki делает ставку на национального игрока - SkyDrive. Сотрудничество между компаниями началось с самого старта проекта, а президент Suzuki Тосихиро Сузуки лично присутствовал на последней демонстрации полета SkyDrive в Японии. Испытания прошли на территории Ямагучи Кирара Экспо Мемориал Парк и были организованы в формате имитации туристического маршрута над морем. Аппарат летал в автономном режиме без экипажа и пассажиров.
Демонстрация не только показала возможности eVTOL, но и продемонстрировала, как может выглядеть будущее городской мобильности: туристы приезжают на автомобиле к вертипорту и сразу пересаживаются в электрический летательный аппарат. Такой сценарий - один из ключевых элементов концепции AAM (Advanced Air Mobility), где важна интеграция наземного и воздушного транспорта.
SkyDrive уже несколько лет работает над получением сертификации в Японии, но давно нацелен на международный рынок. В 2023 году компания открыла дочернюю структуру в США, чтобы упростить выход на американский рынок. Через год FAA официально приняло заявку на типовую сертификацию SkyDrive, поданную через японское авиационное ведомство JCAB.
Недавно представители JCAB и FAA встретились в Вашингтоне в рамках подготовки к Международной конференции по авиационной безопасности FAA-EASA 2026 года. Эти встречи - важный этап перед стартом полноценной процедуры сертификации. По словам SkyDrive, такие обсуждения позволяют американским регуляторам глубже понять конструкцию, характеристики и технологии японского eVTOL, а также ускорить процесс параллельной сертификации в обеих странах.
Путь к международному признанию для SkyDrive не был быстрым: только подготовка к сертификации заняла более двух лет. Однако именно выход на рынок США может открыть компании двери на глобальный уровень. Эксперты отмечают, что успешная сертификация в Америке часто становится ключом к дальнейшему продвижению на других рынках, включая Европу и Азию. Кстати, интерес к новым технологиям в транспортной сфере проявляют не только автоконцерны: например, недавно на рынке суперкаров произошли важные перемены - Bugatti завершил выпуск легендарных двигателей W16, что также отражает глобальные тренды перехода к новым видам транспорта.
Модель SkyDrive SD-05 - это развитие компактного SD-03, который считался самым маленьким eVTOL в мире на момент запуска. SD-05 сохранил компактность, но получил улучшенные характеристики и ориентирован на универсальное применение: от туристических маршрутов до корпоративных перевозок. SkyDrive делает ставку на возможность интеграции в существующую инфраструктуру, что может стать преимуществом перед конкурентами.
Для российского рынка опыт SkyDrive может быть особенно интересен: развитие AAM и интеграция eVTOL в транспортную систему - актуальная задача для крупных городов. Успех японской компании может стать примером для отечественных разработчиков и инвесторов, а также показать, как важно сотрудничество с крупными автопроизводителями и участие в международных сертификационных процессах.
Похожие материалы Сузуки, Тойота
-
25.07.2026, 23:40
Airbus тестирует удлиненные крылья на A321neo: что изменится для авиации
Airbus запускает масштабные испытания удлиненных крыльев на A321neo, чтобы повысить топливную эффективность и снизить выбросы в атмосферу. Это решение может изменить подход к проектированию самолетов и повлиять на рынок авиаперевозок в ближайшие годы.Читать далее
-
25.07.2026, 22:57
Azdel и Impact Guard создали крышу для кемперов, выдерживающую более 2,3 тонны
В индустрии домов на колесах появился инновационный материал для кровли: Azdel совместно с Impact Guard разработали систему, которая обещает повысить срок службы и надежность кемперов. Это решение уже вызвало интерес у производителей и может повлиять на рынок в ближайшие годы.Читать далее
-
25.07.2026, 21:14
Lada Vesta SW Cross: как российский универсал удивил Европу своим подходом
Российский универсал Lada Vesta SW Cross оказался в центре внимания европейских журналистов, которые сравнили его с Toyota C-HR и Kia XCeed. Эксперты выделили особенности дизайна и технические параметры, а также оценили стоимость модели на российском рынке.Читать далее
-
25.07.2026, 20:56
Audi A2 e-tron 2027: прототип без камуфляжа и неожиданные детали на тестах
Audi готовит возвращение A2 в полностью электрическом исполнении, и тестовые прототипы уже замечены практически без маскировки. Новая стратегия экономии на камуфляже и особенности дизайна вызывают интерес у экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
25.07.2026, 20:38
Toyota Camroad 2023: дизельный автодом с пробегом 6 000 км доступен во Владивостоке
Во Владивостоке выставлен на продажу автодом Toyota Camroad 2023 года с дизельным мотором 2.8 л, полным приводом и минимальным пробегом. Модель получила высокую оценку на аукционе и может заинтересовать тех, кто ищет надежный дом на колесах для российских дорог.Читать далее
-
25.07.2026, 19:34
Audi готовит конкурента G-Class: детали нового внедорожника на базе Scout
Audi выходит на рынок полноразмерных внедорожников с моделью, способной конкурировать с Mercedes G-Class и Land Rover Defender. В основе - платформа Scout, а дизайн вызывает споры среди поклонников марки. Почему это событие может повлиять на весь сегмент - в нашем материале.Читать далее
-
25.07.2026, 19:18
BYD Dahan выходит на рынок: флагманский седан дебютирует в Чэнду с двумя силовыми версиями
Флагманский седан BYD Dahan впервые покажут на автосалоне в Чэнду, где он станет самой крупной и технологичной моделью в линейке бренда. Новинка появится сразу в электрической и гибридной версиях, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных авто.Читать далее
-
25.07.2026, 18:58
АВТОВАЗ за 60 лет: сколько машин выпущено и как менялся автопарк России
АВТОВАЗ отметил 60-летие, а аналитики подвели итоги: сколько автомобилей LADA произведено, какова доля бренда в российском автопарке и почему цены на новые и подержанные машины продолжают меняться. В материале - свежие данные и экспертные оценки.Читать далее
-
25.07.2026, 18:12
Дефицит бензина в 2026 году: как изменился спрос на Lada Vesta CNG и Largus CNG
В условиях топливного кризиса середины 2026 года россияне обратили внимание на битопливные автомобили LADA. Спрос на модели с заводским ГБО резко вырос, а дилеры фиксируют очереди и новые условия покупки. Разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
-
25.07.2026, 17:32
Туламашзавод выпускает электромобили «Муравей»: новые стандарты для бизнеса и ЖКХ
Современный «Муравей» от Туламашзавода - полноценный электрический транспорт для бизнеса, коммунальных служб и сельского хозяйства. Модель отвечает актуальным требованиям рынка и экологическим стандартам.Читать далее
Похожие материалы Сузуки, Тойота
-
25.07.2026, 23:40
Airbus тестирует удлиненные крылья на A321neo: что изменится для авиации
Airbus запускает масштабные испытания удлиненных крыльев на A321neo, чтобы повысить топливную эффективность и снизить выбросы в атмосферу. Это решение может изменить подход к проектированию самолетов и повлиять на рынок авиаперевозок в ближайшие годы.Читать далее
-
25.07.2026, 22:57
Azdel и Impact Guard создали крышу для кемперов, выдерживающую более 2,3 тонны
В индустрии домов на колесах появился инновационный материал для кровли: Azdel совместно с Impact Guard разработали систему, которая обещает повысить срок службы и надежность кемперов. Это решение уже вызвало интерес у производителей и может повлиять на рынок в ближайшие годы.Читать далее
-
25.07.2026, 21:14
Lada Vesta SW Cross: как российский универсал удивил Европу своим подходом
Российский универсал Lada Vesta SW Cross оказался в центре внимания европейских журналистов, которые сравнили его с Toyota C-HR и Kia XCeed. Эксперты выделили особенности дизайна и технические параметры, а также оценили стоимость модели на российском рынке.Читать далее
-
25.07.2026, 20:56
Audi A2 e-tron 2027: прототип без камуфляжа и неожиданные детали на тестах
Audi готовит возвращение A2 в полностью электрическом исполнении, и тестовые прототипы уже замечены практически без маскировки. Новая стратегия экономии на камуфляже и особенности дизайна вызывают интерес у экспертов и автолюбителей.Читать далее
-
25.07.2026, 20:38
Toyota Camroad 2023: дизельный автодом с пробегом 6 000 км доступен во Владивостоке
Во Владивостоке выставлен на продажу автодом Toyota Camroad 2023 года с дизельным мотором 2.8 л, полным приводом и минимальным пробегом. Модель получила высокую оценку на аукционе и может заинтересовать тех, кто ищет надежный дом на колесах для российских дорог.Читать далее
-
25.07.2026, 19:34
Audi готовит конкурента G-Class: детали нового внедорожника на базе Scout
Audi выходит на рынок полноразмерных внедорожников с моделью, способной конкурировать с Mercedes G-Class и Land Rover Defender. В основе - платформа Scout, а дизайн вызывает споры среди поклонников марки. Почему это событие может повлиять на весь сегмент - в нашем материале.Читать далее
-
25.07.2026, 19:18
BYD Dahan выходит на рынок: флагманский седан дебютирует в Чэнду с двумя силовыми версиями
Флагманский седан BYD Dahan впервые покажут на автосалоне в Чэнду, где он станет самой крупной и технологичной моделью в линейке бренда. Новинка появится сразу в электрической и гибридной версиях, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных авто.Читать далее
-
25.07.2026, 18:58
АВТОВАЗ за 60 лет: сколько машин выпущено и как менялся автопарк России
АВТОВАЗ отметил 60-летие, а аналитики подвели итоги: сколько автомобилей LADA произведено, какова доля бренда в российском автопарке и почему цены на новые и подержанные машины продолжают меняться. В материале - свежие данные и экспертные оценки.Читать далее
-
25.07.2026, 18:12
Дефицит бензина в 2026 году: как изменился спрос на Lada Vesta CNG и Largus CNG
В условиях топливного кризиса середины 2026 года россияне обратили внимание на битопливные автомобили LADA. Спрос на модели с заводским ГБО резко вырос, а дилеры фиксируют очереди и новые условия покупки. Разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
-
25.07.2026, 17:32
Туламашзавод выпускает электромобили «Муравей»: новые стандарты для бизнеса и ЖКХ
Современный «Муравей» от Туламашзавода - полноценный электрический транспорт для бизнеса, коммунальных служб и сельского хозяйства. Модель отвечает актуальным требованиям рынка и экологическим стандартам.Читать далее