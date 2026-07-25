Прорыв в небе: японский eVTOL SkyDrive начал официальные переговоры с FAA о сертификации для выхода на рынок

SkyDrive выходит на рынок США: японский eVTOL готовится к сертификации FAA

Японский eVTOL SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, начал официальные переговоры с FAA для получения сертификации в США. Это событие может изменить расстановку сил на мировом рынке воздушной мобильности и открыть новые перспективы для японских технологий.

Японский eVTOL SkyDrive, поддерживаемый Suzuki, начал официальные переговоры с FAA для получения сертификации в США. Это событие может изменить расстановку сил на мировом рынке воздушной мобильности и открыть новые перспективы для японских технологий.

Японская компания SkyDrive, известная своими разработками в области электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL), выходит на новый уровень: производитель начал официальные встречи с Федеральным авиационным управлением США (FAA) для получения сертификации. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли, ведь до сих пор японские eVTOL не выходили на американский рынок столь масштабно.

В то время как Toyota поддерживает американский проект Joby, Suzuki делает ставку на национального игрока - SkyDrive. Сотрудничество между компаниями началось с самого старта проекта, а президент Suzuki Тосихиро Сузуки лично присутствовал на последней демонстрации полета SkyDrive в Японии. Испытания прошли на территории Ямагучи Кирара Экспо Мемориал Парк и были организованы в формате имитации туристического маршрута над морем. Аппарат летал в автономном режиме без экипажа и пассажиров.

Демонстрация не только показала возможности eVTOL, но и продемонстрировала, как может выглядеть будущее городской мобильности: туристы приезжают на автомобиле к вертипорту и сразу пересаживаются в электрический летательный аппарат. Такой сценарий - один из ключевых элементов концепции AAM (Advanced Air Mobility), где важна интеграция наземного и воздушного транспорта.

SkyDrive уже несколько лет работает над получением сертификации в Японии, но давно нацелен на международный рынок. В 2023 году компания открыла дочернюю структуру в США, чтобы упростить выход на американский рынок. Через год FAA официально приняло заявку на типовую сертификацию SkyDrive, поданную через японское авиационное ведомство JCAB.

Недавно представители JCAB и FAA встретились в Вашингтоне в рамках подготовки к Международной конференции по авиационной безопасности FAA-EASA 2026 года. Эти встречи - важный этап перед стартом полноценной процедуры сертификации. По словам SkyDrive, такие обсуждения позволяют американским регуляторам глубже понять конструкцию, характеристики и технологии японского eVTOL, а также ускорить процесс параллельной сертификации в обеих странах.

Путь к международному признанию для SkyDrive не был быстрым: только подготовка к сертификации заняла более двух лет. Однако именно выход на рынок США может открыть компании двери на глобальный уровень. Эксперты отмечают, что успешная сертификация в Америке часто становится ключом к дальнейшему продвижению на других рынках, включая Европу и Азию. Кстати, интерес к новым технологиям в транспортной сфере проявляют не только автоконцерны: например, недавно на рынке суперкаров произошли важные перемены - Bugatti завершил выпуск легендарных двигателей W16, что также отражает глобальные тренды перехода к новым видам транспорта.

Модель SkyDrive SD-05 - это развитие компактного SD-03, который считался самым маленьким eVTOL в мире на момент запуска. SD-05 сохранил компактность, но получил улучшенные характеристики и ориентирован на универсальное применение: от туристических маршрутов до корпоративных перевозок. SkyDrive делает ставку на возможность интеграции в существующую инфраструктуру, что может стать преимуществом перед конкурентами.

Для российского рынка опыт SkyDrive может быть особенно интересен: развитие AAM и интеграция eVTOL в транспортную систему - актуальная задача для крупных городов. Успех японской компании может стать примером для отечественных разработчиков и инвесторов, а также показать, как важно сотрудничество с крупными автопроизводителями и участие в международных сертификационных процессах.