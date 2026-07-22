Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 17:59

Skywell начал выпуск такси для Гонконга после ухода с российского рынка

Skywell начал выпуск такси для Гонконга после ухода с российского рынка

Skywell променял Россию на Гонконг: новая жизнь в такси под именем Skyworth K

Skywell начал выпуск такси для Гонконга после ухода с российского рынка

Skywell, недавно покинувший Россию, неожиданно запускает производство автомобилей для такси в Гонконге. Мало кто знает, что этот шаг может повлиять на рынок перевозок и конкуренцию среди китайских брендов. Какие последствия ждут водителей и пассажиров, и что стоит за этим решением - объясняем подробно. Не прошли мимо и другие марки, ушедшие из России. Эксперты отмечают: перемены могут быть значимыми именно сейчас.

Skywell, недавно покинувший Россию, неожиданно запускает производство автомобилей для такси в Гонконге. Мало кто знает, что этот шаг может повлиять на рынок перевозок и конкуренцию среди китайских брендов. Какие последствия ждут водителей и пассажиров, и что стоит за этим решением - объясняем подробно. Не прошли мимо и другие марки, ушедшие из России. Эксперты отмечают: перемены могут быть значимыми именно сейчас.

Для российских автолюбителей новость о том, что Skywell, недавно ушедший с отечественного рынка, начал выпуск автомобилей для такси в Гонконге, может показаться неожиданной, но она отражает важные тенденции в мировой автоиндустрии. Этот шаг демонстрирует, как китайские производители быстро адаптируются к новым условиям и ищут альтернативные рынки после снижения спроса в России. В условиях, когда многие бренды покидают страну, подобные решения могут повлиять на доступность технологий и конкуренцию в сегменте такси не только в Китае, но и в других регионах.

Как сообщает издание «Китайские автомобили», автомобили Skywell теперь будут выходить на дороги Гонконга под именем Skyworth K. Для местного рынка характерен ярко-красный цвет кузова такси, что делает их легко узнаваемыми среди городского потока. Интересно, что в Гонконге уже активно используются машины марки Kaiyi, которая также недавно прекратила продажи в России. Это подчеркивает, что китайские бренды, несмотря на уход из одной страны, быстро находят применение своим технологиям и моделям в других регионах.

Skywell был основан в 2010 году Стивеном Вонгом, владельцем Skyworth Group, и изначально специализировался на электробусах и коммерческом транспорте. Только в 2020 году компания начала выпуск легковых автомобилей, после чего попыталась закрепиться на зарубежных рынках, включая Россию. Однако, несмотря на амбициозные планы, спрос на автомобили Skywell в России оказался ниже ожиданий, и уже в начале 2025 года бренд объявил о прекращении поставок.

Похожая ситуация сложилась и с Kaiyi: российский дистрибьютор марки сообщил о передаче всех функций по обслуживанию и ремонту автомобилей компании «Вотур Мотор Рус» с 1 мая. Сборка моделей Kaiyi на калининградском «Автоторе» стартовала в 2023 году, но была остановлена в 2025 году. Эти события отражают общую тенденцию ухода китайских производителей с российского рынка, что создает новые вызовы для владельцев таких автомобилей и сервисных центров.

Эксперты отмечают, что подобные перемещения брендов между рынками могут стать частью более широкой стратегии по диверсификации бизнеса. Например, в Китае недавно стартовали продажи новых гибридных моделей, что, по мнению специалистов, может изменить расстановку сил на рынке - подробнее об этом можно узнать в материале о стартовых продажах гибридных версий Tank 300L. В случае Skywell, ставка на сегмент такси в Гонконге выглядит логичной: город известен высоким спросом на современные и экологичные автомобили, а конкуренция среди перевозчиков постоянно растет.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Skywell продолжает развивать линейку электромобилей, несмотря на сложности на отдельных рынках; в Гонконге действует строгая система лицензирования такси, что требует от производителей соответствия высоким стандартам безопасности и экологичности; уход китайских брендов из России может привести к сокращению ассортимента доступных моделей, но одновременно стимулирует развитие сервисных услуг и поиск новых партнеров. Для российских водителей и владельцев автомобилей Skywell и Kaiyi это означает необходимость внимательно следить за изменениями в сервисной поддержке и возможностями дальнейшей эксплуатации своих машин.

Упомянутые марки: Skywell
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