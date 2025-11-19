Chery Tiggo ломается? Главные проблемы китайских хитов, о которых молчат дилеры

19 ноября 2025, 15:43
Слабые места Chery Tiggo: эксперт назвал главные поломки популярных кроссоверов
Слабые места Chery Tiggo: эксперт назвал главные поломки популярных кроссоверов
Китайские кроссоверы Chery очень популярны. Но у них есть свои недостатки. Эксперт назвал частые неисправности моделей. Проблемы касаются подвески и рулевого управления. Узнайте, к чему готовиться владельцам. Это важно знать перед покупкой.
Автомобили из Китая прочно обосновались на российских дорогах, а марка Chery стала одним из лидеров рынка. Особой любовью пользуются кроссоверы семейства Tiggo - модели с индексами 4, 7 и 8, включая их более свежие версии Pro и Max. Причины такой популярности лежат на поверхности: привлекательная цена, богатое оснащение и современный дизайн, не уступающий корейским или японским конкурентам. Однако, как и у любого автомобиля, у них есть свои нюансы. О том, какие сюрпризы могут поджидать владельцев этих машин, рассказал руководитель одного из столичных автосервисов Андрей Кузин, чье мнение приводит «Российская газета».
Наиболее частым поводом для обращения в сервис становится ходовая часть. По словам специалиста, одним из уязвимых мест является рулевая рейка. Характерные стуки могут появиться уже к пробегу в 60-70 тысяч километров. Как правило, это связано с ускоренным износом узла, на который сильно влияют манера вождения и состояние дорожного покрытия. Подвеска также требует пристального внимания. У моделей Tiggo 4 и Tiggo 8 довольно быстро выходят из строя сайлентблоки передних рычагов, в частности задние вертикальные. В список типичных «болячек» можно смело заносить стойки стабилизатора и шаровые опоры. Все это делает ходовую часть зоной повышенного риска, особенно при покупке автомобиля на вторичном рынке. Потенциальному владельцу стоит заранее заложить в бюджет расходы на ее ремонт.
А вот с силовыми агрегатами ситуация обстоит куда лучше. На данный момент массовых, повторяющихся неисправностей двигателей у этих моделей Chery не зафиксировано. Современные моторы показывают себя достаточно надежными, но при одном важном условии - своевременное и качественное обслуживание. Многие нарекания со стороны автовладельцев, как отмечает эксперт, связаны именно с пренебрежением регламентом: использованием неподходящего масла или затягиванием сроков его замены. Бортовая электроника и навесное оборудование тоже пока не доставляют серьезных хлопот. Коробки передач, будь то вариатор или «робот», также редко становятся причиной визита в сервис. Единичные случаи поломок, с которыми сталкивались механики, были вызваны не конструктивными просчетами, а жесткими условиями эксплуатации, например, перегревом трансмисии.
Что касается общей стоимости владения, то обслуживание Chery не сильно отличается от одноклассников. Расходные материалы, такие как масла, фильтры, тормозные колодки и диски, меняются по стандартному графику и всегда есть в наличии. А вот с кузовными деталями или некоторыми специфическими элементами подвески могут возникнуть задержки. Дефицит постепенно уходит, но ожидание запчастей «под заказ» все еще случается. Несмотря на известные проблемы с ходовой, общее впечатление от автомобилей у владельцев остается позитивным. Ключевым фактором остается соотношение цены и набора опций, где «китайцы» выглядят очень выигрышно. Машины удобны в повседневной жизни, а их эксплуатационные расходы, даже с учетом периодических вложений в подвеску, остаются на приемлемом уровне. Популярность семейства Tiggo доказывает, что российские водители готовы принять некоторые особенности китайского автопрома, ведь слабые места этих машин уже хорошо изучены, а неприятных сюрпризов они, как правило, не преподносят.
Похожие материалы Чери
-
19.11.2025, 20:24
Как избавиться от пятен от жесткой воды на стеклах и лобовом автомобиле
Пятна от жесткой воды на стеклах авто портят вид и мешают обзору. Многие методы не дают результата, но есть решения. Узнайте, как вернуть чистоту стеклам и не навредить им. Некоторые способы могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 19:43
Как правильно распределить груз в прицепе-кемпере для безопасной поездки
Правильная загрузка прицепа-кемпера влияет на безопасность и комфорт. Узнайте, как избежать ошибок при размещении вещей. В статье раскрыты основные принципы развесовки и советы для путешественников. Неочевидные нюансы помогут сделать поездку спокойной.Читать далее
-
19.11.2025, 19:08
Geely Galaxy представила Starship 7 EM-i 2026 года – новый конкурент BYD Song Pro DM-i
Geely Galaxy выпустила Starship 7 EM-i 2026 года. Модель бросает вызов лидерам сегмента. Внедрены новые технологии и расширен электрический пробег. Четыре комплектации по цене от 1,2 млн рублей. В салоне – массажные сиденья и премиальная акустика. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:42
Дом на колесах Турист Плюс: комфортные путешествия для всей семьи по доступной цене
Откройте для себя новый уровень свободы с прицепом Турист Плюс. Модель сочетает легкость, вместительность и продуманную планировку. Внутри – уютная зона для сна, снаружи – удобная кухня. Настройте комплектацию под себя и отправляйтесь в путь.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 18:01
Почему электромобили могли бы служить дольше с универсальными батареями
Иногда самые интересные идеи рождаются в быту. Обычный ремонт на кухне может навести на размышления о будущем электромобилей. Почему производители не используют стандартные батареи? Этот вопрос способен изменить взгляд на развитие рынка. Ответ удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
19.11.2025, 16:08
Глава Geely предсказал волну банкротств среди автопроизводителей в 2026 году
Топ-менеджер Geely сделал громкое заявление. Авторынок Китая ждут большие перемены. Не все компании смогут выжить. Грядет серьезный спад продаж электромобилей. Кто окажется на грани банкротства?Читать далее
-
19.11.2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.Читать далее
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
19.11.2025, 15:31
В Китае стартовали продажи нового Geely Emgrand за 750 тысяч рублей
Geely представила новый седан Emgrand. Модель получила свежую платформу. Она стала заметно крупнее. Появились новые мощные моторы. Цены в Китае очень привлекательны.Читать далее
Похожие материалы Чери
-
19.11.2025, 20:24
Как избавиться от пятен от жесткой воды на стеклах и лобовом автомобиле
Пятна от жесткой воды на стеклах авто портят вид и мешают обзору. Многие методы не дают результата, но есть решения. Узнайте, как вернуть чистоту стеклам и не навредить им. Некоторые способы могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
19.11.2025, 19:43
Как правильно распределить груз в прицепе-кемпере для безопасной поездки
Правильная загрузка прицепа-кемпера влияет на безопасность и комфорт. Узнайте, как избежать ошибок при размещении вещей. В статье раскрыты основные принципы развесовки и советы для путешественников. Неочевидные нюансы помогут сделать поездку спокойной.Читать далее
-
19.11.2025, 19:08
Geely Galaxy представила Starship 7 EM-i 2026 года – новый конкурент BYD Song Pro DM-i
Geely Galaxy выпустила Starship 7 EM-i 2026 года. Модель бросает вызов лидерам сегмента. Внедрены новые технологии и расширен электрический пробег. Четыре комплектации по цене от 1,2 млн рублей. В салоне – массажные сиденья и премиальная акустика. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:42
Дом на колесах Турист Плюс: комфортные путешествия для всей семьи по доступной цене
Откройте для себя новый уровень свободы с прицепом Турист Плюс. Модель сочетает легкость, вместительность и продуманную планировку. Внутри – уютная зона для сна, снаружи – удобная кухня. Настройте комплектацию под себя и отправляйтесь в путь.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 18:01
Почему электромобили могли бы служить дольше с универсальными батареями
Иногда самые интересные идеи рождаются в быту. Обычный ремонт на кухне может навести на размышления о будущем электромобилей. Почему производители не используют стандартные батареи? Этот вопрос способен изменить взгляд на развитие рынка. Ответ удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
19.11.2025, 16:08
Глава Geely предсказал волну банкротств среди автопроизводителей в 2026 году
Топ-менеджер Geely сделал громкое заявление. Авторынок Китая ждут большие перемены. Не все компании смогут выжить. Грядет серьезный спад продаж электромобилей. Кто окажется на грани банкротства?Читать далее
-
19.11.2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.Читать далее
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
19.11.2025, 15:31
В Китае стартовали продажи нового Geely Emgrand за 750 тысяч рублей
Geely представила новый седан Emgrand. Модель получила свежую платформу. Она стала заметно крупнее. Появились новые мощные моторы. Цены в Китае очень привлекательны.Читать далее
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве
- 1 358 000 РMercedes C-класс 2010 в Москве