Chery Tiggo ломается? Главные проблемы китайских хитов, о которых молчат дилеры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 ноября 2025, 15:43

Слабые места Chery Tiggo: эксперт назвал главные поломки популярных кроссоверов

Слабые места Chery Tiggo: эксперт назвал главные поломки популярных кроссоверов

Chery Tiggo ломается? Главные проблемы китайских хитов, о которых молчат дилеры

Слабые места Chery Tiggo: эксперт назвал главные поломки популярных кроссоверов

Китайские кроссоверы Chery очень популярны. Но у них есть свои недостатки. Эксперт назвал частые неисправности моделей. Проблемы касаются подвески и рулевого управления. Узнайте, к чему готовиться владельцам. Это важно знать перед покупкой.

Китайские кроссоверы Chery очень популярны. Но у них есть свои недостатки. Эксперт назвал частые неисправности моделей. Проблемы касаются подвески и рулевого управления. Узнайте, к чему готовиться владельцам. Это важно знать перед покупкой.

Автомобили из Китая прочно обосновались на российских дорогах, а марка Chery стала одним из лидеров рынка. Особой любовью пользуются кроссоверы семейства Tiggo - модели с индексами 4, 7 и 8, включая их более свежие версии Pro и Max. Причины такой популярности лежат на поверхности: привлекательная цена, богатое оснащение и современный дизайн, не уступающий корейским или японским конкурентам. Однако, как и у любого автомобиля, у них есть свои нюансы. О том, какие сюрпризы могут поджидать владельцев этих машин, рассказал руководитель одного из столичных автосервисов Андрей Кузин, чье мнение приводит «Российская газета».

Наиболее частым поводом для обращения в сервис становится ходовая часть. По словам специалиста, одним из уязвимых мест является рулевая рейка. Характерные стуки могут появиться уже к пробегу в 60-70 тысяч километров. Как правило, это связано с ускоренным износом узла, на который сильно влияют манера вождения и состояние дорожного покрытия. Подвеска также требует пристального внимания. У моделей Tiggo 4 и Tiggo 8 довольно быстро выходят из строя сайлентблоки передних рычагов, в частности задние вертикальные. В список типичных «болячек» можно смело заносить стойки стабилизатора и шаровые опоры. Все это делает ходовую часть зоной повышенного риска, особенно при покупке автомобиля на вторичном рынке. Потенциальному владельцу стоит заранее заложить в бюджет расходы на ее ремонт.

А вот с силовыми агрегатами ситуация обстоит куда лучше. На данный момент массовых, повторяющихся неисправностей двигателей у этих моделей Chery не зафиксировано. Современные моторы показывают себя достаточно надежными, но при одном важном условии - своевременное и качественное обслуживание. Многие нарекания со стороны автовладельцев, как отмечает эксперт, связаны именно с пренебрежением регламентом: использованием неподходящего масла или затягиванием сроков его замены. Бортовая электроника и навесное оборудование тоже пока не доставляют серьезных хлопот. Коробки передач, будь то вариатор или «робот», также редко становятся причиной визита в сервис. Единичные случаи поломок, с которыми сталкивались механики, были вызваны не конструктивными просчетами, а жесткими условиями эксплуатации, например, перегревом трансмисии.

Что касается общей стоимости владения, то обслуживание Chery не сильно отличается от одноклассников. Расходные материалы, такие как масла, фильтры, тормозные колодки и диски, меняются по стандартному графику и всегда есть в наличии. А вот с кузовными деталями или некоторыми специфическими элементами подвески могут возникнуть задержки. Дефицит постепенно уходит, но ожидание запчастей «под заказ» все еще случается. Несмотря на известные проблемы с ходовой, общее впечатление от автомобилей у владельцев остается позитивным. Ключевым фактором остается соотношение цены и набора опций, где «китайцы» выглядят очень выигрышно. Машины удобны в повседневной жизни, а их эксплуатационные расходы, даже с учетом периодических вложений в подвеску, остаются на приемлемом уровне. Популярность семейства Tiggo доказывает, что российские водители готовы принять некоторые особенности китайского автопрома, ведь слабые места этих машин уже хорошо изучены, а неприятных сюрпризов они, как правило, не преподносят.

Упомянутые марки: Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери

Похожие материалы Чери

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Сургут Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться