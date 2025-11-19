Chery Tiggo ломается? Главные проблемы китайских хитов, о которых молчат дилеры

Слабые места Chery Tiggo: эксперт назвал главные поломки популярных кроссоверов

Китайские кроссоверы Chery очень популярны. Но у них есть свои недостатки. Эксперт назвал частые неисправности моделей. Проблемы касаются подвески и рулевого управления. Узнайте, к чему готовиться владельцам. Это важно знать перед покупкой.

Автомобили из Китая прочно обосновались на российских дорогах, а марка Chery стала одним из лидеров рынка. Особой любовью пользуются кроссоверы семейства Tiggo - модели с индексами 4, 7 и 8, включая их более свежие версии Pro и Max. Причины такой популярности лежат на поверхности: привлекательная цена, богатое оснащение и современный дизайн, не уступающий корейским или японским конкурентам. Однако, как и у любого автомобиля, у них есть свои нюансы. О том, какие сюрпризы могут поджидать владельцев этих машин, рассказал руководитель одного из столичных автосервисов Андрей Кузин, чье мнение приводит «Российская газета».

Наиболее частым поводом для обращения в сервис становится ходовая часть. По словам специалиста, одним из уязвимых мест является рулевая рейка. Характерные стуки могут появиться уже к пробегу в 60-70 тысяч километров. Как правило, это связано с ускоренным износом узла, на который сильно влияют манера вождения и состояние дорожного покрытия. Подвеска также требует пристального внимания. У моделей Tiggo 4 и Tiggo 8 довольно быстро выходят из строя сайлентблоки передних рычагов, в частности задние вертикальные. В список типичных «болячек» можно смело заносить стойки стабилизатора и шаровые опоры. Все это делает ходовую часть зоной повышенного риска, особенно при покупке автомобиля на вторичном рынке. Потенциальному владельцу стоит заранее заложить в бюджет расходы на ее ремонт.

А вот с силовыми агрегатами ситуация обстоит куда лучше. На данный момент массовых, повторяющихся неисправностей двигателей у этих моделей Chery не зафиксировано. Современные моторы показывают себя достаточно надежными, но при одном важном условии - своевременное и качественное обслуживание. Многие нарекания со стороны автовладельцев, как отмечает эксперт, связаны именно с пренебрежением регламентом: использованием неподходящего масла или затягиванием сроков его замены. Бортовая электроника и навесное оборудование тоже пока не доставляют серьезных хлопот. Коробки передач, будь то вариатор или «робот», также редко становятся причиной визита в сервис. Единичные случаи поломок, с которыми сталкивались механики, были вызваны не конструктивными просчетами, а жесткими условиями эксплуатации, например, перегревом трансмисии.

Что касается общей стоимости владения, то обслуживание Chery не сильно отличается от одноклассников. Расходные материалы, такие как масла, фильтры, тормозные колодки и диски, меняются по стандартному графику и всегда есть в наличии. А вот с кузовными деталями или некоторыми специфическими элементами подвески могут возникнуть задержки. Дефицит постепенно уходит, но ожидание запчастей «под заказ» все еще случается. Несмотря на известные проблемы с ходовой, общее впечатление от автомобилей у владельцев остается позитивным. Ключевым фактором остается соотношение цены и набора опций, где «китайцы» выглядят очень выигрышно. Машины удобны в повседневной жизни, а их эксплуатационные расходы, даже с учетом периодических вложений в подвеску, остаются на приемлемом уровне. Популярность семейства Tiggo доказывает, что российские водители готовы принять некоторые особенности китайского автопрома, ведь слабые места этих машин уже хорошо изучены, а неприятных сюрпризов они, как правило, не преподносят.