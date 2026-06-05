Nissan Qashqai J11: ресурс мотора и вариатора, стоимость обслуживания и типичные проблемы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 июня 2026, 13:30

Слабые места и реальные расходы на обслуживание Nissan Qashqai J11 в России

Слабые места и реальные расходы на обслуживание Nissan Qashqai J11 в России

Nissan Qashqai J11: ресурс мотора и вариатора, стоимость обслуживания и типичные проблемы

Слабые места и реальные расходы на обслуживание Nissan Qashqai J11 в России

Nissan Qashqai J11 остается востребованным на вторичном рынке, но покупателям важно знать о типичных проблемах, стоимости обслуживания и нюансах выбора двигателя. Эксперты раскрывают, на что обратить внимание при покупке и эксплуатации.

Nissan Qashqai J11 остается востребованным на вторичном рынке, но покупателям важно знать о типичных проблемах, стоимости обслуживания и нюансах выбора двигателя. Эксперты раскрывают, на что обратить внимание при покупке и эксплуатации.

Второе поколение Nissan Qashqai J11 не теряет позиций на российском рынке, но за внешней привлекательностью скрываются нюансы, которые могут повлиять на кошелек владельца. Эта модель давно стала символом доступного кроссовера с европейским характером, однако при покупке подержанного экземпляра важно учитывать ряд технических особенностей.

Наиболее распространены бензиновые версии. Турбированный 1.2 DIG-T (115 л.с.) привлекает экономичностью, но к пробегу в 100 тысяч километров часто начинает расходовать масло и требует контроля за цепью ГРМ. Более надежным считается атмосферный двухлитровый MR20DD (144 л.с.), который при регулярном обслуживании способен пройти свыше 250 тысяч километров. Однако у этого мотора есть слабое место: чрезмерная затяжка свечей может привести к трещинам в головке блока цилиндров.

Механическая коробка передач встречается редко, а вот вариаторы Jatco — практически стандарт для Qashqai J11. На 1.2 DIG-T устанавливался менее надежный JF015E, а на 2.0 — более выносливый JF016E. Даже последний требует аккуратного обращения: резкие старты и несвоевременная замена масла (рекомендуется каждые 40 тысяч километров) заметно сокращают ресурс агрегата. При правильном обслуживании вариатор способен прослужить до 200 тысяч километров без серьезных проблем.

Все российские Qashqai J11 оснащались независимой многорычажной задней подвеской, что обеспечивает комфорт и устойчивость на неровных дорогах. Однако к пробегу 80–100 тысяч километров владельцам часто приходится менять ступичные подшипники, шаровые опоры и сайлентблоки переднего подрамника. Полный привод реализован через муфту All-Mode 4x4-i, которая особенно востребована зимой, но требует замены масла каждые 60 тысяч километров.

Стоимость подержанных Qashqai J11 после рестайлинга (2018–2020 годы) с пробегом около 100 тысяч километров варьируется от 1,8 до 2,4 миллиона рублей. Базовое техническое обслуживание обходится в 10–13 тысяч рублей, а благодаря распространенности модели и доступности запчастей расходы на ремонт подвески и кузова остаются умеренными.

Эксперты советуют выбирать двухлитровую бензиновую версию: этот мотор считается самым надежным, но перед покупкой рекомендуется провести эндоскопию для оценки состояния клапанов. Диагностика вариатора также обязательна — его состояние напрямую влияет на стоимость последующего обслуживания. Кузов Qashqai J11 оцинкован, однако сколы на кромке крыши быстро ржавеют, поэтому при осмотре стоит уделить этому особое внимание.

Судя по имеющимся данным, Nissan Qashqai J11 остается одним из самых ликвидных и практичных кроссоверов на российском рынке. Модель сочетает доступность обслуживания, широкий выбор запчастей и высокий ресурс основных агрегатов при условии регулярного технического ухода. Для тех, кто ищет семейный автомобиль с понятной историей и прогнозируемыми расходами, Qashqai J11 выглядит как разумный выбор.

Упомянутые модели: Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Липецк город Орёл
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться