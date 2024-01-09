Следователи рассказали, как люди умирали в массовом ДТП на М-11

Напомним, днем 8 января в сильный снегопад на платной трассе М-11 по направлению к Москве произошло массовое ДТП, в котором, по уточненным данным, были повреждены более 50 автомобилей, ранены два десятка человек, четверо погибли. Следователи восстановили картину трагедии, рассказывает портал Мойка78

Все началось с того, что 70-летний мужчина за рулем Chery не справился с управлением и его машина врезалась в металлическое ограждение. По предварительным данным, на задней оси Chery были установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям. Водитель оказался заблокирован в автомобиле, а его супруга вышла на дорогу, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Затем следующие в попутном направлении машины начали последовательно сталкиваться с поврежденным автомобилем и между собой.

Фото: СУ СК РФ по Новгородской области

В какой-то момент 50-летний водитель Honda, пытаясь избежать столкновения с другими машинами, врезался в ограждение. Мужчина и его жена вышли на проезжую часть и стали жертвами ДТП. В их машине остались двое детей: младший 2023 года рождения погиб на месте, двухлетнего малыша доставили в больницу.

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