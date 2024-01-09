Следователи рассказали, как люди умирали в массовом ДТП на М-11
Все началось с того, что 70-летний мужчина за рулем Chery не справился с управлением и его машина врезалась в металлическое ограждение. По предварительным данным, на задней оси Chery были установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям. Водитель оказался заблокирован в автомобиле, а его супруга вышла на дорогу, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Затем следующие в попутном направлении машины начали последовательно сталкиваться с поврежденным автомобилем и между собой.
В какой-то момент 50-летний водитель Honda, пытаясь избежать столкновения с другими машинами, врезался в ограждение. Мужчина и его жена вышли на проезжую часть и стали жертвами ДТП. В их машине остались двое детей: младший 2023 года рождения погиб на месте, двухлетнего малыша доставили в больницу.
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-
10.01.2024, 00:01
Игра окончена: классические GPS-навигаторы проиграли смартфонам
Появление мобильных навигационных приложений, например, Google Maps или Яндекс.Карты, существенно облегчило жизнь большинству автомобилистов и поставило под угрозу бизнес производителей таких классических GPS-навигаторов, как TomTom и Garmin.Читать далее
-
09.01.2024, 22:46
Две новые модели Honda словно созданы для «Звездных войн»
На выставке потребительской электроники CES-2024 в Лас-Вегасе компания Honda представила новую революционную линейку электрокаров под названием Honda 0 Series. Два первых прототипа выглядят футуристично.Читать далее
-
09.01.2024, 20:23
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Петербургский автозавод простаивал с 2022 года из-за санкций. В декабре совет директоров концерна Hyundai Motor одобрил продажу предприятия российской компании. Сегодня, 9 января, завод возобновил работу.Читать далее
-
09.01.2024, 16:34
Как узнать, куда эвакуировали автомобиль и что делать?
Многие автомобилисты оказывались в неприятной ситуации, когда по возвращении не обнаруживали на месте своей припаркованной машины. Даже оправившись от первого шока, не все понимают, куда звонить и что делать.Читать далее
-
09.01.2024, 14:45
Kia готовит пикап в 1,5 раза дешевле Ford F-150
На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Kia представила линейку коммерческих электрокаров со сменным кузовом. Широкие возможности трансформации позволят выпускать различные относительно недорогие модели: от пикапов до фургонов.Читать далее
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