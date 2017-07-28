28 июля 2017, 17:23

Следующая генерация Ram 1500 дебютирует в Детройте

Инженеры Ram работают над новым поколением пикапа 1500. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку, мощность которой может достигнуть 500 л. с.
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Следующая генерация Ram 1500 дебютирует в Детройте

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Технические подробности о готовящейся новинке пока что засекречены. По предварительным данным, премьера автомобиля должна состояться на автосалоне в Детройте в январе 2018 года, а в продажу на американский авторынок пикап поступит весной.

При этом компания не собирается прекращать производство и нынешнего поколения модели, поскольку текущая версия Ram 1500 пользуется большим спросом у автомобилистов.

В начале лета Ram представил новую модификацию пикапа 1500 под названием Limited Tungsten Edition. Версия имеет кожаные сиденья с вентиляцией и подогревом, регулируемый педальный узел с функцией памяти позиции, а также вставки из натурального дерева в отделке салона.

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Радует, что Хавал добавил лошадей, это сделает и так шуструю машинку и еще более бодрой. Должно позитивно сказаться при езде в черте города.
Глеб
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В прошлом году решился всё-таки поменять машину на новенькую с салона. На семейном совете пришли к одинаковому решению, что нужен хороший, крепкий и большой автомобиль, с высоким клиренсом, но который вместе с тем вписался бы в ограниченный семейный бюджет. После долгих изучений и скитаний по интернету ...
VolodyEI
Средний кроссовер
Кстати а это у тебя бензин? Жрет наверное как не в себя, машина большая, под 20 литров наверное расход.
ВикторФаз
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Следующая генерация Ram 1500 дебютирует в Детройте
{{material_120282}} Технические подробности о готовящейся новинке пока что засекречены. По предварительным данным, премьера автомобиля должна состояться на автосалоне в Детройте в январе 2018 года, а в продажу на американский авторынок пикап поступит весной.При этом компания не собирается прекращать производство и нынешнего поколения модели, поскольку текущая версия Ram 1500 пользуется большим спросом у автомобилистов.В начале лета Ram представил новую модификацию пикапа 1500 под названием Limited Tungsten Edition. Версия имеет кожаные сиденья с вентиляцией и подогревом, регулируемый педальный узел с функцией памяти позиции, а также вставки из натурального дерева в отделке салона.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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