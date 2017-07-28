28 июля 2017, 17:23
Следующая генерация Ram 1500 дебютирует в Детройте
Инженеры Ram работают над новым поколением пикапа 1500. Ожидается, что автомобиль получит гибридную силовую установку, мощность которой может достигнуть 500 л. с.
Ранее мы писали
В Нью-Йорке состоялась презентация первого полностью электрического пикапа Bollinger B1. Создатели утверждают ...Читать далее
При этом компания не собирается прекращать производство и нынешнего поколения модели, поскольку текущая версия Ram 1500 пользуется большим спросом у автомобилистов.
В начале лета Ram представил новую модификацию пикапа 1500 под названием Limited Tungsten Edition. Версия имеет кожаные сиденья с вентиляцией и подогревом, регулируемый педальный узел с функцией памяти позиции, а также вставки из натурального дерева в отделке салона.
Читайте по теме
Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
28.07.2017, 08:18
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
27.07.2017, 20:54
Петербург на время станет столицей мотодвижения
26.07.2017, 16:43
Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
24.07.2017, 10:32
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
Читайте по теме
Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
28.07.2017, 08:18
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
27.07.2017, 20:54
Петербург на время станет столицей мотодвижения
26.07.2017, 16:43
Треть отечественных автомобилистов невольно засыпали за рулем
24.07.2017, 10:32
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Радует, что Хавал добавил лошадей, это сделает и так шуструю машинку и еще более бодрой. Должно позитивно сказаться при езде в черте города.
В прошлом году решился всё-таки поменять машину на новенькую с салона. На семейном совете пришли к одинаковому решению, что нужен хороший, крепкий и большой автомобиль, с высоким клиренсом, но который вместе с тем вписался бы в ограниченный семейный бюджет. После долгих изучений и скитаний по интернету ...
Кстати а это у тебя бензин? Жрет наверное как не в себя, машина большая, под 20 литров наверное расход.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное