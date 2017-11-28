28 ноября 2017, 18:28

Следующая генерация Range Rover Evoque появится осенью

Land Rover работает над новым поколением кроссовера Range Rover Evoque. Автомобиль дебютирует осенью следующего года на автосалоне в Париже, а в продажу на европейский авторынок поступит в начале 2019-го.
^

Land Rover Range Rover Evoque
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 673 000 до 4 262 000 Р
Отзывов: 3
Модель под индексом L551 будет построена на доработанной версии платформы текущего поколения модели. В силовую линейку войдут 2-литровые бензиновые и дизельные «турбочетверки» семейства Ingenium. Мощность их составит от 150 до 300 сил.

По своим размерам новинка окажется примерно такой же, как текущее поколение Evoque. Правда, разработчики увеличат колесную базу и сделают более широкими колеи, дабы высвободить больше свободного пространства в салоне.

Также известно, что Evoque второго поколения получит некоторые решения от кроссовера Range Rover Velar. Например, в салоне установят два дисплея= на центральной консоли и цифровой приборной панели.

Новинки и концепт кары Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Открытый Range Rover Evoque оценили в 4 097 000 рублей
а вроде - урод.
Saimaa
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
Форум Land Rover Freelander
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Land Rover Автомудрость Land Rover АвтоПитер Land Rover Дизайн и тюнинг Land Rover Новинки и концепт кары Land Rover Новости и акции автосалонов Land Rover Автосалоны и дилеры марки Land Rover Аренда и прокат авто марки Land Rover Автоклубы и форумы автозавчастей марки Land Rover Автосервисы и магазины автозапчастей марки Land Rover
Главные материалы
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Что делать в дороге при признаках обморожения
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Land Rover Range Rover Evoque
Объявления о продаже Land Rover Range Rover Evoque
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Следующая генерация Range Rover Evoque появится осенью
{{model_3028}}Модель под индексом L551 будет построена на доработанной версии платформы текущего поколения модели. В силовую линейку войдут 2-литровые бензиновые и дизельные «турбочетверки» семейства Ingenium. Мощность их составит от 150 до 300 сил. По своим размерам новинка окажется примерно такой же, как текущее поколение Evoque. Правда, разработчики увеличат колесную базу и сделают более широкими колеи, дабы высвободить больше свободного пространства в салоне. Также известно, что Evoque второго поколения получит некоторые решения от кроссовера Range Rover Velar. Например, в салоне установят два дисплея= на центральной консоли и цифровой приборной панели.
2017-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Смоленск Калининград Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG