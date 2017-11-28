28 ноября 2017, 18:28
Следующая генерация Range Rover Evoque появится осенью
Land Rover работает над новым поколением кроссовера Range Rover Evoque. Автомобиль дебютирует осенью следующего года на автосалоне в Париже, а в продажу на европейский авторынок поступит в начале 2019-го.
Land Rover Range Rover Evoque
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 673 000 до 4 262 000 Р
Отзывов: 3
По своим размерам новинка окажется примерно такой же, как текущее поколение Evoque. Правда, разработчики увеличат колесную базу и сделают более широкими колеи, дабы высвободить больше свободного пространства в салоне.
Также известно, что Evoque второго поколения получит некоторые решения от кроссовера Range Rover Velar. Например, в салоне установят два дисплея= на центральной консоли и цифровой приборной панели.
Читайте по теме
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
На «Ленд Роверах», да по доломитовому карьеру
06.06.2016, 21:55
Jaguar Land Rover построил крупнейший в Европе учебный автодром
20.10.2015, 09:17
Читайте по теме
Ждём до зимы: ТОП-5 осенних SUV, которые порадуют россиян
12.09.2017, 20:33
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
На «Ленд Роверах», да по доломитовому карьеру
06.06.2016, 21:55
Jaguar Land Rover построил крупнейший в Европе учебный автодром
20.10.2015, 09:17
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
а вроде - урод.
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Когда выбирал себе стильный и модный кроссовер, то мой выбор был между ланд ровером и лексусом. По ценовой политике они были приблизительно одинаковы, но по дизайну абсолютно разные. Тем более мне друг посоветовал сделать выбор в пользу ланд ровера, потому что он на практике показывает себя более надежным ...
Интересные разделы
АвтоМосква Land Rover Автомудрость Land Rover АвтоПитер Land Rover Дизайн и тюнинг Land Rover Новинки и концепт кары Land Rover Новости и акции автосалонов Land Rover Автосалоны и дилеры марки Land Rover Аренда и прокат авто марки Land Rover Автоклубы и форумы автозавчастей марки Land Rover Автосервисы и магазины автозапчастей марки Land Rover
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное