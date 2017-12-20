20 декабря 2017, 17:19

Следующее поколение Jeep Cherokee покажут в Детройте

Начало 2018 года ознаменует собой презентацию множества ожидаемых новинок. Все дело в том, что 16 января открывается Детройтский автосалон. На нем презентуют, в частности, Jeep Cherokee 2019 модельного года.
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Jeep Grand Cherokee
Выпускается с 1993 г.
Новый от 2 850 000 до 5 300 000 Р
Отзывов: 5
Среднеразмерный внедорожник получит новую внешность. Кроме того, покупателям будет предложено несколько вариантов экономичных силовых установок. Дополнительные подробные характеристики новинки станут известны в рамках официальной премьеры.

Ранее в Сети появились патентные изображения нового, самого большого, внедорожника Jeep с тремя рядами сидений и названием Grand Commander. Судя по представленным чертежам, передняя часть кузова большого внедорожника выполнена в стиле нынешний модели Grand Cherokee.

Предполагается, что новинка станет серийной версией концепт-кара Jeep Yuntu (на верхнем фото и видео), который был показан в апреле т.г. на Шанхайском автосалоне. Экспериментальный автомобиль получил шесть раздельных сидений, однако для серийной версии, скорее всего, будет применена посадочная формула «2+3+2».

Новинки и концепт кары Джип Гранд Чероки

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Отзывы по теме
Форум Jeep Grand Cherokee
| Кому: Александр Странно что только после кочки вы такое наблюдаете. Вообще причин здесь может быть масса, от неровности кузова (неправильная геометрия) , до балансировки колес и неисправности рулевых тяг. Но больше похоже все-таки на проблемы с подвеской. Не знаю кто что там у вас смотрел, что ничего ...
Игнат Озеров
Chrysler отзывает 28 000 кроссоверов!
Новость хоть и старая, но "Среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee впервые появился в 1999 году" а как же "Гранды" в лихие 90-е??? с 92-го года??!!!
Шурик
Chrysler представляет в России семь новых моделей
Кто знает когда выйдет новая модельCamry?
Дима
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Следующее поколение Jeep Cherokee покажут в Детройте
{{model_599}} Среднеразмерный внедорожник получит новую внешность. Кроме того, покупателям будет предложено несколько вариантов экономичных силовых установок. Дополнительные подробные характеристики новинки станут известны в рамках официальной премьеры. Ранее в Сети появились патентные изображения нового, самого большого, внедорожника Jeep с тремя рядами сидений и названием Grand Commander. Судя по представленным чертежам, передняя часть кузова большого внедорожника выполнена в стиле нынешний модели Grand Cherokee. Предполагается, что новинка станет серийной версией концепт-кара Jeep Yuntu (на верхнем фото и видео), который был показан в апреле т.г. на Шанхайском автосалоне. Экспериментальный автомобиль получил шесть раздельных сидений, однако для серийной версии, скорее всего, будет применена посадочная формула «2+3+2».
2017-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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