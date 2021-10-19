Следующее поколение Nissan Leaf станет кроссовером
Фото: Nissan
Ожидается, что Nissan Leaf сменит поколение к 2025 году. Новинку построят на платформе CMF-EV, которая уже лежит в основе Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Эта же архитектура будет использоваться для создания других электромобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Технических подробностей о новом Leaf пока нет, но превращение хэтчбека в кроссовер можно назвать делом решенным. Растущая популярность SUV-сегмента вынуждает автопроизводителей корректировать свои планы. Например, недавно после рестайлинга кросс-версией обзавелся электрический Chevrolet Bolt.
Кроме того, Гийом Картье сообщил, что с большой долей вероятности следующее поколение Nissan Micra породнится с одной из компактных моделей Renault-Nissan и будет оснащаться исключительно электромоторами.
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