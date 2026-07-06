На Луне нашли следы гигантской космической катастрофы возрастом 3,5 миллиарда лет

Следы древней катастрофы на Луне раскрыли детали истории Земли и астероидов

Новое исследование лунного метеорита NWA 12593 позволило ученым сопоставить события, происходившие на Луне, Земле и в поясе астероидов 3,5 миллиарда лет назад. Это открытие важно для понимания ранней истории планет, ведь на Земле почти не сохранилось свидетельств того времени.

Новое исследование лунного метеорита NWA 12593 позволило ученым сопоставить события, происходившие на Луне, Земле и в поясе астероидов 3,5 миллиарда лет назад. Это открытие важно для понимания ранней истории планет, ведь на Земле почти не сохранилось свидетельств того времени.

Открытие наблюдения за масштабной катастрофой на Луне, зафиксированной в метеорите NWA 12593, стало одним из самых ярких событий в современной планетологии. Этот образец, найденный в Северо-Западной Африке, дает ученым уникальную возможность заглянуть в события, произошедшие 3,5 миллиарда лет назад, когда формировались основы современной архитектуры Солнечной системы.

Главная особенность NWA 12593 — его структура. Это брекчия, то есть порода, состоящая из множества обломков, спаянных между собой в результате мощных ударных воздействий. Радиометрический анализ показал, что в этом камне сохранились следы сразу трех столкновений, причем самое раннее из них вызвало экстремальный нагрев лунной поверхности. В породе обнаружен кубический цирконий — минерал, который образуется только при сверхвысоких температурах и быстро разрушается в обычных условиях. Его присутствие стало своеобразным маркером древней катастрофы, когда поверхность Луны буквально расплавилась от удара.

После первого удара произошло еще одно столкновение, которое разрушило и перемешало уже сформировавшийся слой. Именно тогда и образовалась брекчия: фрагменты разных пород оказались спаянными вместе, сохранив в себе «архив», запечатлевший сразу несколько этапов лунной истории. Как отмечают эксперты, такие структуры особенно ценны, поскольку они позволяют восстановить последовательность событий, которую невозможно проследить по земным породам из-за постоянного обновления земной коры.

Третье столкновение, по мнению ученых, привело к тому, что фрагмент брекчии был выбит с поверхности Луны и отправился в космос, а спустя миллионы лет оказался на Земле. Таким образом, NWA 12593 стал не только свидетелем лунных катастроф, но и своеобразным «посланником» в межпланетном обмене веществом.

Особый интерес вызывает совпадение времени первого удара с аналогичными событиями на Земле и астероиде Веста. Это может указывать на общий этап эволюции внутренней части Солнечной системы, когда частота столкновений была исключительно высокой. После этого периода интенсивность бомбардировок снизилась, и планеты с астероидами перешли в более стабильную динамическую фазу.

Для России эти исследования особенно важны: подобные находки помогают восполнить пробелы в знаниях о ранней истории Земли, ведь на нашей планете почти не сохранилось пород того времени. Лунные метеориты становятся своеобразными «капсулами времени», позволяющими ученым строить более точные модели формирования планет и их эволюции. Учитывая полученные данные, такие исследования в будущем могут помочь не только в изучении прошлого, но и в прогнозировании космических рисков для Земли.