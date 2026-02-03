Автобус-поезд SleepBus: альтернатива плацкарту — что скрыто внутри необычного автодома, это стоит увидеть

3 февраля 2026, 14:31
SleepBus меняет представление о междугородних поездках: автобусы с плацкартом как в поезде
SleepBus предлагает необычный способ путешествия между городами - в комфортабельном автобусе с полноценными спальными местами. Почему этот сервис стал хитом и что ждет пассажиров в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.
Появление SleepBus на рынке междугородних перевозок стало настоящим событием для тех, кто устал от многочасовых поездок за рулем или не хочет тратить время на утомительные перелеты. Новый сервис предлагает не просто трансфер между двумя крупными городами, а полноценный ночной отдых в пути - и все это по стоимости сравнимо с обычным автобусом.
SleepBus - переоборудованный длинномер на базе Volvo VNL, внутри которого разместились спальные места, расположенные по принципу плацкартного вагона. Каждый пассажир получает отдельную капсулу с розеткой и индивидуальным освещением, а также доступ к бесплатному Wi-Fi, кофе и чаю. Такой подход позволяет не только выспаться в дороге, но и провести время с комфортом, не отвлекаясь на бытовые мелочи.
Такой автобус курсирует в Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, время в пути около шести часов. Даже если пассажир не спешит покинуть автобус, он может остаться за дополнительную плату.
Популярность SleepBus оказалась настолько высокой, что компания уже планирует выйти на международный рынок. Такой сервис продолжает привлекать внимание как местных жителей, так и туристов, ищущих новые впечатления и удобные способы передвижения по регионам.
Появление SleepBus - это не просто очередная транспортная новинка, а отражение глобального тренда на комфорт и индивидуальный подход в сфере перевозок. Люди все чаще выбирают не просто быстрое, удобное и приятное путешествие, где можно не только добраться до места, но и полноценно отдохнуть. Такой формат уже нашел отклик в других регионах, где расстояние между городами значительнее, а время - самый ценный ресурс.
SleepBus — альтернатива поезду, когда инфраструктура диктует свои правила, а количество туристов и запросов на комфортные путешествия только растет.
Похожие материалы
-
03.02.2026, 14:14
В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»
Вышла новая модель городской подметальной машины, которая может изменить стандарты чистоты в мегаполисах. Электрическая установка, компактные размеры и современные системы безопасности - мало кто знает, как это повлияет на работу коммунальных служб. Что еще скрывает новинка и почему ее уже обсуждают специалисты - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:55
Летающий концепт Lamborghini: как киберпанк и автоиндустрия пересекаются в новых разработках
Виртуальный художник из Калифорнии создал концепт летающего Lamborghini, вдохновленный атмосферой Blade Runner 2049. Проект сочетает узнаваемые черты марки с футуристическими технологиями и намекает на возможное будущее премиальных авто.Читать далее
-
03.02.2026, 13:53
Lada Vesta CNG: старт продаж новой версии с метановым ГБО и запасом хода 1000 км
АвтоВАЗ представил обновленную Lada Vesta CNG с современным газобаллонным оборудованием. Модель обещает рекордный запас хода и не требует изменений в конструкции. Цена - от 1 515 000 рублей с учетом субсидии. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:41
Российский бренд JELAND: старт нового игрока на рынке и планы на 2026 год
Hа российском рынке появляется новый автомобильный бренд JELAND, созданный силами AGR Холдинг и Defetoo. Какие задачи ставят перед собой партнеры, что известно о будущих моделях и почему запуск именно сейчас вызывает интерес у экспертов - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как изменится рынок после появления JELAND.Читать далее
-
03.02.2026, 13:38
MAN превратил туристический автобус в роскошный автодом с автономной системой
MAN представил уникальный автодом на базе Neoplan Tourliner: внутри - полноценная квартира-студия с кухней, душем и автономной энергосистемой. Почему этот проект может изменить представление о путешествиях на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 13:09
KIA установила исторический рекорд по мировым продажам в 2025 году
Вышло исследование: KIA завершила 2025 год с рекордными показателями по продажам и выручке, несмотря на снижение прибыли. Какие факторы повлияли на результат, что изменится в 2026 году и почему автогигант делает ставку на электромобили - мало кто знает детали. Разбираемся, что стоит за цифрами и какие перемены ждут рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 12:57
Караван Bailey Unicorn Vigo: комфорт и автономность для путешествий
Bailey Unicorn Vigo 2018 года - это не просто прицеп, а полноценный дом на колесах с двумя зонами отдыха, современной кухней и раздельным санузлом. В чем его главные преимущества - рассказываем в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 12:49
Maserati удивил уникальным суперкаром MCPura Cielo на льду в Швейцарии
В самом конце зимы Maserati выбрал необычную площадку для мировой премьеры - ледяное озеро в Альпах. Итальянцы показали единственный в своем роде суперкар MCPura Cielo, который уже называют новым символом статуса. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж среди коллекционеров и что скрывает его загадочный дизайн - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 11:58
Владелец BMW M4 в США отказался продавать купе после падения цены на $17 тысяч
Редкий случай на рынке: владелец почти нового BMW M4 Coupe 2026 года в США не согласился на продажу авто после того, как максимальная ставка оказалась на $16 900 ниже его цены покупки. В чем причина такой ситуации и что происходит с ценами на спорткары - разбираемся.Читать далее
-
03.02.2026, 11:43
Французский дом на колесах удивил скрытыми возможностями и автономностью
Французский мини-дом музыканта выделяется не только внешней простотой, но и уникальными инженерными решениями. Внутри скрыты неожиданные функции, напрямую связанные с профессией владельца. Такой подход к автономии и комфорту встречается крайне редко.Читать далее
