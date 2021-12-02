Слесарь получит срок за угон локомотива для перевозки краденого топлива
Фото: ДВТП
Об этом проинформировала Дальневосточная транспортная прокуратура, которая, собственно говоря, и утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины.
Отмечается, что вечером 14 марта 2021 года слесарь предприятия транспорта проник в локомотив, находящийся на территории депо Новый Ургал Дальневосточной дирекции тяги ОАО «РЖД», и загрузил в него 15 канистр с ранее похищенным им дизельным топливом общим весом более 150 кг.
Не имея разрешения на производство маневров и передвижение тепловоза, а также нарушая безопасную деятельность транспортного комплекса, мужчина «самовольно выехал по железнодорожным путям к лесополосе, перегрузил канистры в личный автомобиль и, пытаясь скрыть свои преступные действия, перегнал локомотив на первоначальное место его стоянки».
Только вот незадача: кражу дизтоплива обвиняемый не смог довести до конца. А все потому, что похищенное имущество вскоре обнаружили сотрудники транспортной полиции и частного охранного предприятия.
На сегодняшний день, по информации пресс-службы ДВТП, в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.
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