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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

13 ноября 2026, 11:54

Как правильно слить весь антифриз без остатка и не получить штраф 3000 рублей

Как правильно слить весь антифриз без остатка и не получить штраф 3000 рублей

Главная ошибка при замене антифриза: где в двигателе прячутся последние 2 литра жидкости

Как правильно слить весь антифриз без остатка и не получить штраф 3000 рублей

Открыть слив на радиаторе недостаточно: в блоке и узлах контура остаются литры жидкости. Перед работой мотор прогревают до открытия термостата, затем дают ему остыть. Разбираемся, как удалить остатки и куда сдать отработанный состав.

Открыть слив на радиаторе недостаточно: в блоке и узлах контура остаются литры жидкости. Перед работой мотор прогревают до открытия термостата, затем дают ему остыть. Разбираемся, как удалить остатки и куда сдать отработанный состав.

Даже после опорожнения радиатора в системе может остаться от 0,5 до 2 л антифриза. Точный объем зависит от двигателя и конструкции контура. Жидкость задерживается в рубашке охлаждения и патрубках. Остатки остаются и в радиаторе отопителя. Они могут сохраняться в турбокомпрессоре, охладителях и водяной полости помпы, поэтому одной сливной пробки радиатора не всегда достаточно для полного слива.

Сливать антифриз приходится при плановой замене или ремонте системы охлаждения. Например, при замене помпы, термостата либо радиатора. Как пишет Autonews, старую жидкость также удаляют перед чисткой давно не обслуживавшегося контура.

Как подготовить машину к сливу

В некоторых процедурах перед сливом двигатель прогревают до рабочей температуры, чтобы термостат открыл большой круг. Проверить это можно по верхнему патрубку радиатора: он должен стать горячим. Но прогрев нужен не для всех автомобилей. После остановки двигателя перед снятием крышки радиатора или расширительного бачка необходимо дождаться его полного остывания: в горячей системе сохраняются давление, горячая жидкость и пар. Фиксированное ожидание в 10 минут не гарантирует безопасности. Время остывания зависит от автомобиля и температуры двигателя.

Прогрев помогает поднять со дна контура осевшую взвесь. При сливе она уходит вместе с жидкостью. Откройте кран отопителя салона и выставьте максимальную температуру обдува, чтобы опорожнить контур печки. Однако климатические системы устроены по-разному: в некоторых автомобилях поток через обогреватель регулируется клапаном или электронным управлением. Поэтому максимальная температура не всегда гарантирует одинаковое опорожнение радиатора печки.

Крышку расширительного бачка или радиатора на горячем двигателе не трогают. В системе остается давление, и кипящий антифриз с паром могут вырваться наружу и обжечь. Производители предписывают снимать крышку давления только после полного охлаждения двигателя. Сливать жидкость следует в подходящую закрывающуюся емкость, не выливая ее на землю или в канализацию.

Радиатор опустел - работа не закончена

Сначала жидкость направляют в подходящую тару через сливную пробку радиатора. Обычно она находится в нижней точке контура. Но на части двигателей для удаления остатков предусмотрена отдельная пробка или кран в нижней части блока цилиндров: через них сливают антифриз из рубашки охлаждения. Дополнительные сливные точки и порядок их использования зависят от конструкции автомобиля и сервисной документации производителя.

Жидкость остается и в других узлах: например, в теплообменнике или турбокомпрессоре. Она может сохраняться и в помпе. На некоторых двигателях жидкостное охлаждение есть у генератора. Технические инструкции по обслуживанию двигателей предусматривают слив отдельных контуров, в том числе турбокомпрессора и охладителей. Полностью опорожнять систему, разъединяя все элементы, долго. Чтобы удалить жидкость из труднодоступных полостей, можно использовать перекачивающее устройство с электромотором-помпой и тонким шлангом. Его вводят через ближайший снятый патрубок. Такая помпа нужна не каждому автомобилю: производитель задает порядок слива, промывки и заполнения. При ее использовании нельзя подавать избыточное давление в шланги и теплообменники.

Необходимость промывки зависит от состояния машины и истории обслуживания. Если антифриз меняли регулярно, например раз в четыре-пять лет, загрязнений может быть мало даже в автомобиле возрастом 15 лет. При первой замене на машине с солидным пробегом промывка желательна. Для специальных средств соблюдают инструкцию производителя.

Интервалы также сверяют с сервисной книжкой. Для традиционных жидкостей G11 обычно указан срок два-три года, для карбоксилатных G12+ - пять лет или 90-150 тыс. км, а для лобридных G12++ и G13 - до 10 лет или около 250 тыс. км. Срок зависит от состава и регламента конкретного автомобиля. Эксперт рекомендует сливать систему каждые пять лет и заливать предварительно смешанную охлаждающую жидкость 50/50. После обслуживания или ремонта системы предписано использовать свежую жидкость рекомендованного типа.

Классические охлаждающие жидкости описывает ГОСТ 28084-89: это водные растворы этиленгликоля с антикоррозионными, антивспенивающими, стабилизирующими и красящими добавками. Марки ОЖ-40 и ОЖ-65 различаются температурой застывания. Карбоксилатные и лобридные жидкости охватывает ГОСТ 33591-2015, идентичный ASTM D3306 для легковых автомобилей и малых грузовиков. Стандарт распространяется на составы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Оптимальная доля гликоля в рабочей жидкости составляет 40-70% по объему.

После заполнения системы необходимо удалить воздушные пробки способом, который предусмотрел производитель, проверить уровень на холодном двигателе и осмотреть соединения на предмет течей.

Отработанную жидкость нельзя выливать на землю

Этиленгликоль, основной компонент классического антифриза, по ГОСТ 28084-89 отнесен к ядовитым веществам: он обладает наркотическим действием и проникает через кожу. Вместе с присадками он может попасть в грунтовые воды, а затем в реки и водоемы.

Отработанный антифриз относится к отходам III класса опасности, то есть умеренно опасным. В ФККО он указан под кодом 9 21 210 01 31 3 как «отходы антифризов на основе этиленгликоля». За нарушение правил обращения с отходами гражданам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам - от 10 тыс. до 30 тыс. руб. по ст. 8.2 КоАП РФ.

Для замены заранее подготовьте тару нужного объема. Если сливали в ведро или таз, после работы перелейте жидкость в плотно закрывающуюся канистру или бутылки и передайте специализированной компании по обращению с химическими отходами. Интервалы замены и удаление воздуха из системы разобраны в отдельном разборе.

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