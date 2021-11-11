Сломался рейсовый автобус: как вернуть деньги за проезд
Фото: ВКонтакте/Наш город - Кронштадт
Вот тебе и на! Первое, что вас накрывает в такой момент, это возмущение и негодование. Оно и понятно: мало того, что вы не доехали до требуемой остановки, потеряли время, так еще и лишились разовой оплаты за проезд. Пусть деньги небольшие, но вы, как и многие тысячи горожан, не на машинке их печатаете.
«Что старые, что новые автобусы, это всегда лотерея, - пишут люди в группе «Наш город – Кронштадт». - Сегодня в 9:30 один такой №101 (маршрут «Кронштадт – станция метро «Старая Деревня») вышел из строя, какая-то плата сгорела, и водитель отказался ехать. Пассажирам пришлось его толкать, чтобы не создать пробку на дороге».
Кондуктор заявила, что на месте деньги не вернет, мол, нет такой технической возможности. При этом женщина подсказала, как следует поступить в данной ситуации. Оказывается, необходимо приехать в автопарк (в данном случае – АО «Третий парк») и уже там написать заявление на возврат денег. Вроде бы, все логично. Вот только сколько нужно потратить человеку, не имеющему личного автомобиля, чтобы добраться до этого самого автопарка? Стоит ли овчинка выделки, как вы полагаете?
Впрочем, есть альтернативный вариант: если вы оплатили проезд картой «Подорожник» или банковской картой, и автобус сломался, можно пересесть на другой автобус, следующий по тому же маршруту. Сообщаете водителю или кондуктору, что вы со сломанного автобуса, они обязаны учесть эту оплату при условии, что вы не окончили поездку по вине перевозчика, и спокойно продолжаете движение дальше. Проверено – работает.
Что же касается поломки автобусов, то это, со слов знающих людей, история известная: машины новые, и движки у них газовые, если так можно выразиться, «сырые». Это значит, что регулярно «летят» катушки зажигания, на некоторых автобусах чуть ли не в каждый выезд приходится менять. А поскольку, согласно транспортной реформе, весь муниципальный транспорт в перспективе должен работать на газу (да здравствует экология!), гражданам придется запастись и терпением, и знанием, как выходить из подобных ситуаций. И не говорите, что вас не предупреждали.
А тем временем
Холдинг «Питер Авто» выпустил на «330-й» маршрут 6 новых автобусов Volgabus-5270.G2, работающих на сжиженном природном газе. Технику перевозчик приобрел в рамках подготовки к транспортной реформе, первый этап которой наступит 1 апреля 2022 года.
А несколькими днями раньше в автопарк «Пассажиравтотранса» прибыли первые 5 из 20 автобусов на компримированном природном газе марки НефАЗ 5299-0000040-57, закупленные предприятием в уходящем году.
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