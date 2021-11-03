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3 ноября 2021, 22:00

Случайные находки: 10 уникальных машин, которые были найдены в жутком виде

Сложно поверить, что кто-то мог забыть на долгие десятилетия про такие уникальные машины. Попади они к истинным ценителям, с них бы пылинки сдували! Но этим раритетным авто досталась совсем иная судьба.
Dodge

Представляем вам 10 уникальных машин, которые были случайно найдены в жутком состоянии. Настолько жутком, что не верится, что кто-то мог оставить такие дорогие машины гнить в сарае.

Ferrari Daytona

Всего 5 машин в алюминиевых кузовах было построено компанией Ferrari в 60-е годы для участия в легендарных гонках «24 часа Дэйтоны». По названию гонки машины и получили свое имя – Daytona.

Из пяти машин только одна могла использоваться для поездок по обычным дорогам, ее в итоге приобрел коллекционер из Японии. Почти сорок лет машину никто не видел и ничего о ней не слышал.

Ко всеобщему удивлению в 2017 году эта единственная в мире Daytona была обнаружена в Японии! Она была в отличном состоянии, номера и документы были сохранены, как и неиспользованная запаска, а главное, на одометре значилось всего 36 тыс. км пробега… В итоге эта машина ушла с аукциона Sotheby за колоссальные 2,2 млн долларов и стала одной из самых дорогих Ferrari в мире.

Lamborghini Miura

Шокирующее открытие сделал аукционист Генри Адам в 2018 году – в огромном амбаре французской фермы он обнаружил 81 классическую машину. Большинство были практически новыми, и все они принадлежали Генри Руджинери, страдавшему манией неконтролируемых покупок.

Одной из лучших находок в том амбаре стала Lamborghini Miura P400. Она была грязная и ржавая, на одометре значилось лишь 78 тыс. км пробега. После реставрации машина была продана с аукциона за 560 тыс. евро.

BMW M1

В истории компании BMW было немало фантастических машин, но лишь немногие заслужили такого почета, как невероятная М1. Считавшаяся первым суперкаром Германии, эта роскошная спортивная машина сейчас является предметом грез многих коллекционеров.

Машина 1981 года выпуска была найдена в 2016 году в гараже на юге Италии. Там она простояла всеми забытая с 1982 года. На машине ездили всего год и за это время она прошла чуть больше 7 тыс. км. Обнаруженный М1 прошел полную реставрацию, после которой был выставлен в шоуруме.

Ferrari 250 GT Ellena

Если словосочетание «классические машины» для вас многое значит, то вы наверняка слышали о Томе Коттере. Он многие годы колесил по Америке в поисках старых машин, которые были забыты владельцами и пылились в сараях. Некоторые его находки попали в эту подборку, а одной из лучших была машина Ferrari 250 GT Ellena.

Эту невероятно редкую модель Коттер нашел в гараже, где она простояла почти 50 лет. На машине почти совсем не ездили, так что все оригинальные детали оказались в сохранности.

Shelby Cobra 427

В большинстве случаев амбарные находки, это одиноко пылившиеся машины. Но иногда удается найти сразу целую коллекцию. Правда не все машины в таких собраниях доживают до обнаружения в сколько-нибудь приличном состоянии. Но в данном случае Shelby Cobra 427 повезло, ее нашли спустя 30 лет, которые она простояла, покрываясь пылью рядом с Ferrari 275 GTB (о ней чуть ниже).

Обе машины принадлежали мужчине, отдавшему их на попечение одному механику. Но тот попал в аварию на мотоцикле и погиб. В итоге две редкие машины остались на долгие годы пылиться и ржаветь в сарае.

Ferrari 275 GTB

Она была найдена рядом с Shelby Cobra 427, расположившейся в нашем списке строчкой выше. Машина была одной из 80 созданных в 1966 году с алюминиевым кузовом и удлиненной передней частью. Только посмотрите, насколько прекрасна эта машина! Ferrari 275 GTB оказалась в отличном состоянии, с оригинальными деталями и номерами. Под капотом у нее дремал трехлитровый V12 мощностью 280 л.с.

После обнаружения машина отправилась на аукцион Gooding & Company, где была продана за невероятную сумму – 2,5 млн долларов! Она является одной из самых дорогих спортивных машин, проданных с аукциона.

Jaguar E-Type

Эта модель приходит на ум первой, если вас спрашивают: какая спортивная машина была самой красивой в истории автопрома? Но не все владельцы Jaguar E-Type трепетно относятся к своим подопечным. Один из них оставил машину гнить в сарае, где ее обнаружили лишь 40 лет спустя.

Jaguar E-Type был создан в 1964 году и снабжен рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,8 л. После находки казалось, что машина в отличном состоянии, но при более пристальном изучении были обнаружены множественные проблемы. Но силами команды реставраторов из Великобритании Jaguar E-Type был возвращен к жизни.

Mercedes-Benz 190SL

Находка, сделанная в 2018 году автолюбителем Майком Потикером, была совершенно случайной. Однажды он прогуливался по своему району вместе с отцом и вдруг нечто привлекло его внимание. Дверь одного из соседских гаражей была приоткрыта, а внутри под покрывалом стояла машина. Заинтригованный Потикер подошел поближе и обнаружил Mercedes-Benz 190SL.

Машина принадлежала тяжело больному мужчине, который не мог говорить. Потикеру удалось связаться с доверенным лицом владельца и выкупить машину. За несколько лет ему удалось превратить эту машину в один из красивейших кабриолетов!

Porsche 356 A Speedster 1957 года

Еще один фантастический автомобиль, обнаруженный Томом Коттером. Машина была найдена в Техасе, где она простояла в гараже 50 лет. Изначально Speedster принадлежал мужчине, который умер много лет назад, оставив свою машину на попечение жены.

К несчастью, из-за финансовых проблем женщина была не в состоянии содержать машину должным образом, и просто оставила ее в гараже. После обнаружения Speedster был отправлен на аукцион, где был продан за кругленькую сумму.

Dodge Charger Daytona

Эту модель почти любой фанат автомобилей узнает безошибочно и с первого взгляда. Созданная совместно с NASCAR в 1969 году Charger Daytona была без сомнения одной из лучших машин за всю историю компании Dodge и одной из самых редких. Всего вышло 503 машины. Понятно почему весь автомир был поражен, когда одна из этих редких машин вдруг обнаружилась в одном из сараев Алабамы. Там она провела многие десятки лет.

У машины сохранился оригинальный двигатель Magnum 440 в паре с АКПП, но ездить она не могла, потому что была в ужасающем состоянии.

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