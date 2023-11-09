Слухи: АвтоВАЗ уберет комплектацию Lada Granta за 700 тысяч, следующая будет стоить от 850 тысяч
Следующая по уровню комплектация Classic после очередного подорожания стоит сейчас 800 тысяч рублей. А Classic’23 с ABS (без которой с 1 декабря 2023 года нельзя будет продавать автомобили) стоит уже без малого 850 тысяч рублей. Поэтому уже с началом зимы самая дешевая Lada Granta будет стоить 850 тысяч. Две более дешевые комплектации без ABS просто уберут из прайс-листов, выяснил телеграм-канал Купи-Ладу.
В пресс-службе АвтоВАЗа, эту информацию опровергли, подчеркнув, что комплектация за 699 900 рублей на сайте компании «есть и будет». Правда, не очень понятно, как компания планирует после 1 декабря продавать машины без ABS. Системы сейчас нет в двух начальных комплектациях Standard (699 900 рублей) и Classic (799 900 рублей). Согласно постановлению Правительства РФ с 1 декабря 2023 года российским автозаводам придётся вновь начать оснащать свои автомобили ABS. Придется ли владельцам упрощенных версий доукомплектовывать их за свой счет, пока не ясно.
-
10.11.2023, 06:58
Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
-
27.10.2023, 14:25
В Ленобласти таксиста задержали за обман пенсионерки на 800 тысяч рублей
Полицейские Тосненского района Ленинградской области задержали на трассе М-10 29-летнего водителя такси, которого подозревают в соучастии в мошеннической схеме. 83-летняя пенсионерка отдала ему более 800 тысяч рублей.Читать далее
-
23.10.2023, 08:37
5 самых дешевых новых автомобилей в России осенью 2023 года
Цены на новые автомобили в России продолжают расти день ото дня. Купить новую машину в автосалоне можно не менее чем за 700 тысяч рублей. Именно столь стоит базовый седан Lada Granta.Читать далее
-
08.10.2023, 22:25
Самые дешевые седаны в России в октябре 2023 года
Несмотря на засилье кроссоверов, седаны по-прежнему пользуются популярностью среди российских автолюбителей. Самый доступный вариант обойдется в 700 тысяч рублей. Сколько стоят другие бюджетные седаны?Читать далее
-
10.11.2023, 06:58
Lada Granta вновь выпускают без подушек безопасности (на очереди – Vesta)
В 2022 году на фоне введенных в отношении России санкций АвтоВАЗ начал собирать автомобили в упрощенной комплектации. Но уже в августе прошлого года семейство Lada Granta вновь получило подушки безопасности. Сейчас ситуация опять осложнилась.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
07.11.2023, 06:54
АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели
В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства на АвтоВАЗе сочли нецелесообразным. Сейчас стало известно, что схожая участь постигнет еще одну модель – на этот раз из семейства Granta.Читать далее
-
27.10.2023, 14:25
В Ленобласти таксиста задержали за обман пенсионерки на 800 тысяч рублей
Полицейские Тосненского района Ленинградской области задержали на трассе М-10 29-летнего водителя такси, которого подозревают в соучастии в мошеннической схеме. 83-летняя пенсионерка отдала ему более 800 тысяч рублей.Читать далее
-
23.10.2023, 08:37
5 самых дешевых новых автомобилей в России осенью 2023 года
Цены на новые автомобили в России продолжают расти день ото дня. Купить новую машину в автосалоне можно не менее чем за 700 тысяч рублей. Именно столь стоит базовый седан Lada Granta.Читать далее
-
08.10.2023, 22:25
Самые дешевые седаны в России в октябре 2023 года
Несмотря на засилье кроссоверов, седаны по-прежнему пользуются популярностью среди российских автолюбителей. Самый доступный вариант обойдется в 700 тысяч рублей. Сколько стоят другие бюджетные седаны?Читать далее
- 685 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 570 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 790 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 1 075 000 РВАЗ (Lada) Гранта 2022 в Москве
- 725 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 680 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 1 090 000 РВАЗ (Lada) Granta 2022 в Москве
- 808 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 765 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 739 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий