Слухи: АвтоВАЗ уберет комплектацию Lada Granta за 700 тысяч, следующая будет стоить от 850 тысяч

Ранее мы писали АвтоВАЗ отказался от сборки еще одной модели В 2022 году из модельной линейки Lada исчезли приподнятые хэтчбеки Xray и Xray Cross. Возобновление производства ... Читать далее

Глава АвтоВАЗа пообещал нарастить выпуск самых бюджетных автомобилей, цены которых останутся в пределах 700 тысяч рублей. Но с тех пор рубль успел серьезно просесть к основным валютам, а цены на все закономерно выросли. У Lada Granta осталась только одна бюджетная комплектация Standard, которая стоит сейчас на символические 100 рублей меньше 700 тысяч. Однако, заказать ее у дилера практически невозможно.

Следующая по уровню комплектация Classic после очередного подорожания стоит сейчас 800 тысяч рублей. А Classic’23 с ABS (без которой с 1 декабря 2023 года нельзя будет продавать автомобили) стоит уже без малого 850 тысяч рублей. Поэтому уже с началом зимы самая дешевая Lada Granta будет стоить 850 тысяч. Две более дешевые комплектации без ABS просто уберут из прайс-листов, выяснил телеграм-канал Купи-Ладу.

В пресс-службе АвтоВАЗа, эту информацию опровергли, подчеркнув, что комплектация за 699 900 рублей на сайте компании «есть и будет». Правда, не очень понятно, как компания планирует после 1 декабря продавать машины без ABS. Системы сейчас нет в двух начальных комплектациях Standard (699 900 рублей) и Classic (799 900 рублей). Согласно постановлению Правительства РФ с 1 декабря 2023 года российским автозаводам придётся вновь начать оснащать свои автомобили ABS. Придется ли владельцам упрощенных версий доукомплектовывать их за свой счет, пока не ясно.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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