Слухи: Новый Toyota Land Cruiser Prado получит три лица (какое лучше?)

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Компания Toyota не спешит делиться официальной информацией о новом Land Cruiser Prado, поэтому журналистам приходится довольствоваться слухами. Не успели японские СМИ рассказать, что автопроизводитель приготовил для новинки не одно, а три «лица», как независимые дизайнеры тут же взялись за работу. Ютуб-канал Halo oto опубликовал свой взгляд на будущий внедорожник в трех вариантах исполнения.

Первый автомобиль адресован любителям езды по бездорожью и отличается нарочито грубым обвесом из неокрашенного пластика. Другая версия своими круглыми фарами навевает ассоциации с американским Ford Bronco. Аналогия не случайна, Toyota планирует возобновить в США продажи Prado и его старшего брата Land Cruiser 300. Третий вариант обещает максимальную роскошь, не вторгаясь при этом на территорию соплатформенного Lexus GX 550.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р )

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