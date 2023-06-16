Слухи: Новый Toyota Land Cruiser Prado получит три лица (какое лучше?)
Первый автомобиль адресован любителям езды по бездорожью и отличается нарочито грубым обвесом из неокрашенного пластика. Другая версия своими круглыми фарами навевает ассоциации с американским Ford Bronco. Аналогия не случайна, Toyota планирует возобновить в США продажи Prado и его старшего брата Land Cruiser 300. Третий вариант обещает максимальную роскошь, не вторгаясь при этом на территорию соплатформенного Lexus GX 550.
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Рамные внедорожники пользуются заслуженным уважением у отечественных автомобилистов. Эти надежные и бескомпромиссные автомобили как нельзя лучше подходят для российских дорог.Читать далее
-
09.11.2022, 13:29
Новый Toyota Land Cruiser Prado: первые подробности
Премьера внедорожника Toyota Land Cruiser Prado пятого поколения состоится в 2023 году. Журналисты выяснили ориентировочную дату и первые технические подробности о новинке.Читать далее
-
09.09.2022, 11:58
Жуткое лобовое столкновение двух Toyota в Воронежской области: все живы
Вечером в четверг, 8 сентября, в Россошанском районе Воронежской области произошло серьезное ДТП с участием седана Toyota Camry и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Все пассажиры легковушки выжили, а водителю «Прадо» помощь медиков и вовсе не понадобилась.Читать далее
-
24.08.2022, 09:30
В 2022 году подержанные рамные внедорожники стали дороже на 36%
Самые популярные в России рамные внедорожники в возрасте 5 лет подорожали с января по август 2022 года, в среднем, на 12,8%. При этом на определенные модели аналитический отдел агрегатора 110km.ru зафиксировал куда больший рост цен. Читать далее
-
16.08.2022, 15:35
Чем казахский Toyota Land Cruiser Prado отличается от российского
Клубный сервис рассказал об очень забавных отличиях внедорожника, ввезенного по параллельному импорту, от тех «Прадо», что еще недавно продавались в салонах официальных российских дилеров.Читать далее
-
26.07.2022, 15:59
10 самых востребованных в России полноприводных автомобилей
Наличие полного привода – важная опция для передвижения по российским дорогам. Эксперты агентства Автостат изучили итоги продаж новых автомобилей в первой половине 2022 года и выяснили, что на долю полноприводных кроссоверов и внедорожников пришлось 40% рынка.Читать далее
- 3 380 000 РToyota Land Cruiser Prado 2014 в Москве
- 2 499 000 РToyota Land Cruiser Prado 2010 в Москве
- 2 050 000 РToyota Land Cruiser Prado 2008 в Москве
- 3 289 000 РToyota Land Cruiser Prado 2015 в Москве
- 3 330 000 РToyota Land Cruiser Prado 2015 в Москве
- 6 300 000 РToyota Land Cruiser Prado 2022 в Москве
- 4 257 000 РToyota Land Cruiser Prado 2016 в Москве
- 4 300 000 РToyota Land Cruiser Prado 2016 в Москве
- 5 247 000 РToyota Land Cruiser Prado 2018 в Москве
- 4 166 000 РToyota Land Cruiser Prado 2018 в Москве
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