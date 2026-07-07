Бензин закончился даже у губернатора: как топливный дефицит докатился до высших чиновников

Служебный автомобиль губернатора Вологодской области встал на трассе из-за нехватки топлива

В Вологодской области служебная машина губернатора неожиданно остановилась на трассе из-за отсутствия бензина. Ситуация с топливом в регионе обостряется, а ограничения на продажу только усиливают напряженность. Что происходит на самом деле и какие последствия ждут водителей - объясняем с деталями.

В Вологодской области служебная машина губернатора неожиданно остановилась на трассе из-за отсутствия бензина. Ситуация с топливом в регионе обостряется, а ограничения на продажу только усиливают напряженность. Что происходит на самом деле и какие последствия ждут водителей - объясняем с деталями.

Дефицит топлива в России перестал быть абстрактной проблемой - теперь он напрямую затрагивает даже высших чиновников. В Вологодской области служебный автомобиль губернатора Георгия Филимонова остановился на скоростном обходе Вологды из-за полного отсутствия бензина. Глава региона был вынужден пересесть в патрульную машину ГИБДД, чтобы продолжить рабочий день. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько остро стоит вопрос с обеспечением топливом даже для официальных лиц, не говоря уже о рядовых автомобилистах.

Георгий Филимонов отметил в соцсетях, что весь день находился на связи с руководством крупнейших топливных компаний, включая ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть» и «Татнефть». По его словам, сейчас ведется работа по увеличению объемов поставок и ускорению отгрузки топлива с нефтебаз. Однако ситуация остается напряженной: в регионе с конца июня действуют жесткие ограничения - не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля на одну машину, а заправка в канистры полностью запрещена. Причиной называют резкий рост спроса, который почти вдвое превышает обычные показатели, при том что объемы поставок не изменились.

Проблемы с топливом в Вологодской области - лишь часть масштабного кризиса, который с начала июня охватил десятки российских регионов. Сообщения о нехватке бензина и дизеля поступают из Астраханской, Рязанской, Новосибирской, Волгоградской областей, Крыма, Орловской, Белгородской и Нижегородской областей, а также из Хабаровского края. В некоторых регионах, например в Крыму и Севастополе, власти еще в мае 2026 года ввели лимиты на продажу топлива - не более 20 литров в одни руки и полный запрет на розлив в канистры. В Орловской области даже был введен график заправки по первой цифре госномера автомобиля.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию сразу несколькими факторами: перебои с логистикой, высокая загруженность железных дорог в туристический сезон, ремонтные работы на НПЗ и, конечно, рост спроса из-за увеличения числа автотуристов и потребностей зоны СВО. Независимые АЗС оказались в наиболее уязвимом положении - крупные нефтяные компании отдают приоритет собственным заправкам, что приводит к разнице в ценах и риску ухода с рынка небольших игроков. Запрет на экспорт бензина, действующий до 31 июля, хоть и направлен на стабилизацию внутреннего рынка, не гарантирует устранения дефицита в регионах.

В условиях, когда даже губернатор сталкивается с нехваткой топлива, становится очевидно: проблема затрагивает всех без исключения. Водители вынуждены искать альтернативные способы заправки, а власти - оперативно реагировать на жалобы и договариваться с поставщиками. На этом фоне появляются новые сервисы, помогающие автомобилистам находить доступное топливо. Например, недавно стартовало тестирование интерактивной карты, позволяющей таксистам быстро определять наличие бензина и дизеля на АЗС по всей стране - подробнее об этом можно узнать в материале о новых цифровых решениях для поиска топлива.

Судя по имеющимся данным, ситуация с топливом в России может оставаться напряженной до конца лета. Важно помнить, что ограничения на продажу бензина и дизеля вводятся для стабилизации рынка и предотвращения паники среди населения. Однако, если спрос продолжит расти, а логистические проблемы не будут решены, дефицит может затронуть еще больше регионов. Для автомобилистов это означает необходимость заранее планировать поездки и внимательно следить за новостями о работе АЗС в своем регионе.