Служебный ЗИЛ Бориса Ельцина продают за 70 млн рублей
Фото: Южный автомобиль
Пробег выставленного на продажу лимузина всего 38 тысяч километров. Представители автосалона утверждают, что это единственный бронированный ЗИЛ-41047, который сейчас есть в свободной продаже. Уникальный 33-летний автомобиль оценили примерно, как новый лимузин Aurus Senat. Продавец просит за машину 70 млн рублей.
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04.09.2023, 10:31
Последний лимузин ЗиЛ продают по цене Aurus
В Москве на продажу выставили правительственный лимузин ЗиЛ-41047. Продавец утверждает, что это последний экземпляр, сошедший с конвейера завода им. Лихачева в 2007 году. Цена впечатляет.Читать далее
-
04.08.2023, 15:11
Спикер Госдумы признался, что ездит на российских автомобилях (даже на двух)
Накануне на совещании с представителями обрабатывающей промышленности Владимир Путин подчеркнул, что отечественные чиновники должны ездить только на российских автомобилях. Чиновники президента услышали: одни просят предоставить такой автомобиль, другие утверждают, что уже давно на них ездят.Читать далее
-
13.03.2024, 13:34
Представлена новая автомобильная марка. Автомобили собирают в Петербурге
«Автозавод Санкт-Петербург», некогда принадлежавший Nissan, представил первую модель нового бренда Xcite – среднеразмерный кроссовер X-Cross 7. Покупателям предложат версию со связкой 147-сильного мотора и вариатора.Читать далее
-
13.03.2024, 12:36
В Петербурге открылся обновленный дилерский центр Exeed
Обновленный дилерский центр Exeed появился на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия гостям показали рестайлинговый флагманский кроссовер Exeed VX.Читать далее
-
13.03.2024, 08:55
Toyota Land Cruiser вновь возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей. На этот раз в Японии
Ассоциация страховых компаний Японии составила список самых угоняемых автомобилей 2023 года. Первые 9 из 10 мест заняли модели Toyota и Lexus. Десятым стал Mercedes-Benz.Читать далее
-
13.03.2024, 08:18
Регионы Сибири пожаловались на острую нехватку водителей
Службы занятости сразу нескольких крупных сибирских регионов пожаловались на острый дефицит водителей. Именно эта профессия занимает лидирующие места в списках вакансий в Омской и Томской областях, Красноярском и Алтайском крае.Читать далее
-
13.03.2024, 07:39
Китайским автомобилям ограничивают путь в Россию. Кто в группе риска?
Изменения порядка уплаты таможенных пошлин, вступающие в силу с 1 апреля 2024 года, приведут к серьезному сокращению потока китайских автомобилей, которые везут в Россию по схеме параллельного импорта.Читать далее
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