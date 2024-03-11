Служебный ЗИЛ Бориса Ельцина продают за 70 млн рублей

04.08.2023, 15:11

Спикер Госдумы признался, что ездит на российских автомобилях (даже на двух)

Накануне на совещании с представителями обрабатывающей промышленности Владимир Путин подчеркнул, что отечественные чиновники должны ездить только на российских автомобилях. Чиновники президента услышали: одни просят предоставить такой автомобиль, другие утверждают, что уже давно на них ездят.Читать далее