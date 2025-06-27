SM Network 2025: маркетологи, креаторы и медийщики встретятся в живом диалоге
Главной особенностью стало решение отказаться от стандартных панельных сессий в пользу коротких TED-style выступлений по 18 минут, где каждый спикер говорит четко по делу, без воды. Также предусмотрены интерактивные баттлы, мастер-классы и дискуссии. Темы выступлений формируются исходя из реальных задач рынка, что делает их особенно актуальными.
На сцене выступят более 50 экспертов – от CMO крупных компаний до основателей стартапов и медиаэкспертов. Среди подтвержденных спикеров: Евгений Аксютин (CMO Яндекс Go) с темой «Как мы разрабатывали бренд-архитектуру в супераппе», Вячеслав Филимонов (CMO Ебидаеби) с докладом «Маркетинг за 0 рублей», Алексей Пономарь (CEO «Лайфхакера»), который расскажет, как эффективно инвестировать в рекламу, и Денис Сметнев (сооснователь Skyeng и uForce) – о том, как превратить стартап в миллиардный бизнес. Своими мыслями поделятся Артем Синявский (Marvelous Group), Роман Бедретдинов (Sostav), София Модина (MEW STUDIO) и Алексей Парфун (Ai Influence), раскрывающий тему виртуальных инфлюенсеров и генеративных технологий.
Особое внимание организаторы уделили практической составляющей. Каждый участник получит возможность задать вопросы напрямую экспертам, обсудить свои кейсы и получить обратную связь. Новый блок от школы ИКРА предложит участникам нестандартный подход к решению задач, а трек по развитию личного бренда и карьеры от экспертов Эйч добавит глубины обмену профессиональным опытом. Конференция позиционируется как площадка для настоящих инсайтов, а не очередного показа слайдов.
SM Network 2025 – это не только про новые идеи, но и про сообщество, которое объединяет людей, работающих в самых динамично меняющихся сферах. Здесь можно услышать голос лидеров мнений, понять, как графика влияет на бренд, или узнать, как правильно использовать ИИ в повседневной работе. Участникам обещают все необходимое для развития: знания, связи, практику и, конечно, вдохновение. Подробности программы, список спикеров и билеты доступны на официальном сайте – confa.silvermercury.ru. Если вы хотите выйти за рамки своего круга и услышать то, что действительно двигает индустрию, SM Network 2025 станет вашим местом.
-
27.06.2025, 09:15
Максим Кадаков рассказал, как выгоднее купить новый автомобиль в 2025 году
В условиях сокращения официального импорта, ужесточения правил работы с дилерами и роста цен, все больше россиян обращают внимание на альтернативные способы покупки. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, чего боятся дилеры и как выгоднее всего приобрести автомобиль в 2025 году.Читать далее
-
27.06.2025, 08:48
В Подмосковье водитель BMW решил не тормозить перед «лежачим полицейским» и убил байкера
26 июня около полуночи в подмосковном поселке Ильинское-Усово, расположенном в городском округе Красногорск, произошла страшная авария – водитель автомобиля BMW 5-Series выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать «лежачего полицейского», и врезался в мотоцикл Yamaha.Читать далее
-
27.06.2025, 08:29
Идеальная ГАЗ-21 «Волга» выставлена на продажу в Бельгии по цене нового Mercedes-Benz
Легендарный советский седан ГАЗ-21 «Волга» образца 1968 года выставлен на продажу в пригороде Брюсселя. За автомобиль с заявленным пробегом всего 1 000 км продавец просит 95 тысяч евро.Читать далее
-
26.06.2025, 18:35
УАЗы хотят собирать в Венесуэле и Никарагуа
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен усилить присутствие своей продукции в странах Латинской Америки, в частности – в Венесуэле и Никарагуа. Интерес к организации сборки автомобилей со стороны этих стран есть, и сейчас обсуждаются технические детали реализации проектов.Читать далее
-
26.06.2025, 18:22
Hyundai готовится к возвращению в Россию через Китай и Казахстан
Компания Hyundai ищет пути для возвращения на российский авторынок. Пока санкции с нашей страны официально не сняты, корейцы хотят попробовать сложную логистическую схему через Китай и Казахстан. Читать далее
-
26.06.2025, 17:49
«Рольф» не будет платить дивиденды в 2025 году
АО «Рольф», один из крупнейших автомобильных дилеров России, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за отсутствия чистой прибыли. Решение было принято Советом директоров.Читать далее
-
27.06.2025, 09:15
Максим Кадаков рассказал, как выгоднее купить новый автомобиль в 2025 году
В условиях сокращения официального импорта, ужесточения правил работы с дилерами и роста цен, все больше россиян обращают внимание на альтернативные способы покупки. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, чего боятся дилеры и как выгоднее всего приобрести автомобиль в 2025 году.Читать далее
-
27.06.2025, 08:48
В Подмосковье водитель BMW решил не тормозить перед «лежачим полицейским» и убил байкера
26 июня около полуночи в подмосковном поселке Ильинское-Усово, расположенном в городском округе Красногорск, произошла страшная авария – водитель автомобиля BMW 5-Series выехал на полосу встречного движения, чтобы объехать «лежачего полицейского», и врезался в мотоцикл Yamaha.Читать далее
-
27.06.2025, 08:29
Идеальная ГАЗ-21 «Волга» выставлена на продажу в Бельгии по цене нового Mercedes-Benz
Легендарный советский седан ГАЗ-21 «Волга» образца 1968 года выставлен на продажу в пригороде Брюсселя. За автомобиль с заявленным пробегом всего 1 000 км продавец просит 95 тысяч евро.Читать далее
-
26.06.2025, 18:35
УАЗы хотят собирать в Венесуэле и Никарагуа
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) намерен усилить присутствие своей продукции в странах Латинской Америки, в частности – в Венесуэле и Никарагуа. Интерес к организации сборки автомобилей со стороны этих стран есть, и сейчас обсуждаются технические детали реализации проектов.Читать далее
-
26.06.2025, 18:22
Hyundai готовится к возвращению в Россию через Китай и Казахстан
Компания Hyundai ищет пути для возвращения на российский авторынок. Пока санкции с нашей страны официально не сняты, корейцы хотят попробовать сложную логистическую схему через Китай и Казахстан. Читать далее
-
26.06.2025, 17:49
«Рольф» не будет платить дивиденды в 2025 году
АО «Рольф», один из крупнейших автомобильных дилеров России, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за отсутствия чистой прибыли. Решение было принято Советом директоров.Читать далее
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 2 420 000 РChery Tiggo 4 2025 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий