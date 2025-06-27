SM Network 2025: маркетологи, креаторы и медийщики встретятся в живом диалоге

Ранее мы писали SM Conference 2025: от идеи к сделке через профессиональные связи В июле 2025 года в Центре событий РБК состоится первая крупная бизнес-конференция Silver Mercury Network, ... Читать далее

В отличие от традиционных форумов, которые ограничиваются лекциями и презентациями, SM Network – это пространство активного взаимодействия: три дня выступлений, воркшопов, дискуссий и нетворкинга. Программа конференции охватывает семь актуальных направлений: от применения искусственного интеллекта в маркетинге до построения стратегии, развития карьеры и influence-маркетинга.

Главной особенностью стало решение отказаться от стандартных панельных сессий в пользу коротких TED-style выступлений по 18 минут, где каждый спикер говорит четко по делу, без воды. Также предусмотрены интерактивные баттлы, мастер-классы и дискуссии. Темы выступлений формируются исходя из реальных задач рынка, что делает их особенно актуальными.

На сцене выступят более 50 экспертов – от CMO крупных компаний до основателей стартапов и медиаэкспертов. Среди подтвержденных спикеров: Евгений Аксютин (CMO Яндекс Go) с темой «Как мы разрабатывали бренд-архитектуру в супераппе», Вячеслав Филимонов (CMO Ебидаеби) с докладом «Маркетинг за 0 рублей», Алексей Пономарь (CEO «Лайфхакера»), который расскажет, как эффективно инвестировать в рекламу, и Денис Сметнев (сооснователь Skyeng и uForce) – о том, как превратить стартап в миллиардный бизнес. Своими мыслями поделятся Артем Синявский (Marvelous Group), Роман Бедретдинов (Sostav), София Модина (MEW STUDIO) и Алексей Парфун (Ai Influence), раскрывающий тему виртуальных инфлюенсеров и генеративных технологий.

Особое внимание организаторы уделили практической составляющей. Каждый участник получит возможность задать вопросы напрямую экспертам, обсудить свои кейсы и получить обратную связь. Новый блок от школы ИКРА предложит участникам нестандартный подход к решению задач, а трек по развитию личного бренда и карьеры от экспертов Эйч добавит глубины обмену профессиональным опытом. Конференция позиционируется как площадка для настоящих инсайтов, а не очередного показа слайдов.

SM Network 2025 – это не только про новые идеи, но и про сообщество, которое объединяет людей, работающих в самых динамично меняющихся сферах. Здесь можно услышать голос лидеров мнений, понять, как графика влияет на бренд, или узнать, как правильно использовать ИИ в повседневной работе. Участникам обещают все необходимое для развития: знания, связи, практику и, конечно, вдохновение. Подробности программы, список спикеров и билеты доступны на официальном сайте – confa.silvermercury.ru. Если вы хотите выйти за рамки своего круга и услышать то, что действительно двигает индустрию, SM Network 2025 станет вашим местом.

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