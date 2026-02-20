Названа причина, почему проект SM-39 Razor от Stavatti Aerospace провалился — новые технологии не прошли критики

20 февраля 2026, 17:41
SM-39 Razor: концепция истребителя нового поколения с рекордной скоростью и автономией
Американская компания Stavatti Aerospace анонсировала концепт SM-39 Razor - истребителя-бомбардировщика, способного работать как с пилотом, так и в полностью автономном режиме. Проект обещает скорость свыше Mach 4 и низкую заметность, но столкнулся с критикой и потерей налоговых льгот.
Проект SM-39 Razor от американской компании Stavatti Aerospace сразу привлекает внимание специалистов и энтузиастов авиации. Причина проста: заявленные характеристики и универсальность устройства выглядят впечатляюще даже на фоне современных самолетов. Однако за громкими заявлениями скрывается не только технологический вызов, но и целый ряд вопросов, касающихся самой компании и ее возможностей.
SM-39 Razor задуман как многоцелевой истребитель-бомбардировщик, способный заменить или дополнить такие машины, как F-22, F-15, F/A-18E/F, а также давно снятые с вооружения F-14 Tomcat, A-5 Vigilante и A-6 Intrumer. Концепция предусматривает функционирование как в пилотируемом, так и в полностью автономном режиме, что соответствует современным тенденциям развития военной авиации. Особое внимание уделено низкой заметности и способности манипулировать границами атмосферы и космоса - это открывает новые горизонты для существования подобных машин.
Внешний облик SM-39 отличается крыльями с выступающими наплывами, напоминающими очертания летучей мыши. Такая форма, по замыслу разработчиков, не только придает аппарату футуристический вид, но и должна улучшить его аэродинамические характеристики и малозаметность (сниженную радиолокационную заметность).
В семейство входят беспилотные модификации СМ-39У, способные выполнять задачи перехвата, глубокого проникновения в тыл противника, ведения разведки, а также сопровождения пилотируемых самолетов. Заявленная максимальная скорость аппарата достигает 4 Маха. Стоимость одного экземпляра оценивается в 85 миллионов долларов, что сопоставимо с ценой современных истребителей пятого поколения.
Однако за амбициозными планами скрывается и обратная сторона реальности. Компания Stavatti Aerospace существует с 1994 года, однако за последние три года не было создано ни одного летного образца. В 2024 году власти округа Ниагара (штат Нью-Йорк), где базируется компания, отозвали налоговые льготы на сумму 2,15 миллиона долларов в связи с отсутствием реального прогресса в создании производственных мощностей. По словам вице-председателя агентства экономического развития округа Джейсона Кремпы, ситуация вызывает серьезные опасения: на объекте фиксируется минимальная активность, а арендуемые площади фактически используются сотрудниками других компаний (субарендаторами).
Несмотря на это, компания Stavatti продолжает продвигать проект SM-39 Razor в качестве потенциальной платформы для программы ВМС США по созданию истребителя следующего поколения F/A-XX. Главный вопрос заключается в том, способна ли фирма, не имеющая реального опыта реализации сложных летательных аппаратов и государственной поддержки, воплотить этот проект в жизнь. Пока SM-39 остается лишь «бумажным самолетом», а вокруг него не утихают споры о перспективах и реальности воплощения столь смелых идей.
