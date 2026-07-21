Smart #2 выходит на финишную прямую: 300 км хода, зарядка за 20 минут и дебют в Париже

21 июля 2026, 03:22
Smart #2 проходит финальные испытания перед дебютом на Парижском автосалоне 2026
Smart #2 проходит финальные испытания перед дебютом на Парижском автосалоне 2026
Smart готовит к запуску новый электрический хэтчбек Smart #2, который проходит масштабные испытания на дорогах и полигонах. Модель обещает сменить Fortwo и задать новые стандарты для компактных электрокаров, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.
Глобальная программа испытаний нового хэтчбека Smart #2 выходит на финишную прямую — предсерийные автомобили уже проходят интенсивные обкатки как на дорогах общего пользования, так и на закрытых полигонах. Это событие вызывает интерес не только у поклонников бренда, но и у экспертов, ведь речь идёт о преемнике культового Fortwo, который долгие годы задавал стандарты в сегменте современного машиностроения.
Испытания замаскированных экземпляров позволяют инженерам тщательно проверять работу силовой установки, шасси и электронных систем в различных климатических и дорожных условиях. Такой подход необходим для выявления слабых мест и повышения надёжности будущей серийной модели. По информации компании, этот этап считается одним из последних перед запуском массового производства.
Smart #2 построен на совершенно новой электрической платформе, ориентированной на городскую эксплуатацию. Несмотря на компактные размеры, автомобиль обещает обеспечить современный уровень комфорта и функциональности. Ожидается, что запас хода составит около 300 км по циклу WLTP, а быстрая зарядка позволит восполнить заряд с 10 до 80% менее чем за 20 минут. Также предусмотрена функция Vehicle‑to‑Load, которая даёт возможность использовать батарею для питания внешних устройств.
Концепт Smart #2 был впервые показан весной 2026 года, и серийная версия сохранила ключевые черты шоу‑кара. Внешний вид и технические решения ориентированы на современные требования к экологичности и удобству городской мобильности. После мировой премьеры на Парижском автосалоне в октябре 2026 года компания планирует вывести модель на глобальные рынки — это может изменить расстановку сил в сегменте компактных электромобилей.
Для современного российского рынка запуск Smart #2 может стать решающим фактором: спрос на компактные электромобили постепенно растёт, а новые технологические решения способны привлечь внимание как покупателей, так и потенциальных клиентов. Судя по представленным характеристикам, Smart #2 сможет занять нишу среди традиционных электрокаров, где пока не так много действительно современных и доступных моделей. Важно отметить, что успех новинки будет зависеть не только от технических параметров, но и от ценовой политики, а также от развития инфраструктуры зарядных станций.
Интересно, что тенденция к обновлению электромобилей прослеживается и у других производителей. Например, недавно Skoda начала тестировать обновлённый Kodiaq, что подтверждает общий курс на развитие экологически чистых и технологичных моделей. Подробнее о том, как автоконцерны проводят испытания новых машин, можно узнать в материале о тестах кроссовера Skoda Kodiaq в Альпах - подробности о подходах к испытаниям и обновлениям .
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