Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 06:05

Smart Eco Koleso 350W: как обычный велосипед превращается в электробайк за 5 минут

Smart Eco Koleso 350W: как обычный велосипед превращается в электробайк за 5 минут

Smart Eco Koleso 350W: как превратить велосипед в электробайк за 10 минут

Smart Eco Koleso 350W: как обычный велосипед превращается в электробайк за 5 минут

Smart Eco Koleso 350W - это мотор-колесо с аккумулятором, которое позволяет быстро и без проводов сделать из обычного велосипеда электрический. Новинка уже доступна в России и странах СНГ, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.

Smart Eco Koleso 350W - это мотор-колесо с аккумулятором, которое позволяет быстро и без проводов сделать из обычного велосипеда электрический. Новинка уже доступна в России и странах СНГ, что особенно актуально на фоне роста интереса к экологичному транспорту.

Smart Eco Koleso 350W – это не просто очередная новинка на рынке электротранспорта, а решение, которое может изменить представление о том, как быстро и удобно можно превратить обычный велосипед в электробайк. Вся система (мотор, аккумулятор и контроллер) встроена в одно колесо, что позволяет избежать прокладки проводов и поиска места для батареи. Установка занимает всего несколько минут и не требует специальных навыков.

Колесо подходит для передней вилки стандартных велосипедов размером 26*1,95" и уже оснащено дисковым тормозом. Аккумулятор ёмкостью 36 В 8,7 А·ч рассчитан на 1000 циклов зарядки-разрядки; полный заряд от бытовой розетки занимает 3–4 часа. В зависимости от выбранной емкости аккумулятора на одном заряде можно проехать до 100 км с питанием от электромотора или 20–25 км в режиме полной электротяги с помощью педалей.

Управление скоростью осуществляется через мобильное приложение для iOS и Android или с помощью беспроводного монитора с курком газа, который подключается по Bluetooth. Это позволяет гибко настраивать параметры разгона и отображение режима движения. Встроенный гироскоп и датчик движения автоматически активируют мотор при начале движения, а при необходимости можно запустить его без педалей – с помощью курка газа.

Корпус колеса выполнен с применением авиационного алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность при весе всего 7,7 кг вместе с аккумулятором. Для российских условий важна и возможность доставки не только по всей стране, но и в Беларусь и Казахстан. Беспроводной светильник с курком газа представляет собой дополнительную опцию за 6000 рублей, которая позволяет пользователю выбрать наиболее подходящую комплектацию.

Smart Eco Koleso 350W может заинтересовать как обычных горожан, так и тех, кто ищет удобный способ электрифицировать свой велосипед без сложных доработок. Важно отметить, что подобные устройства способствуют развитию индивидуальной мобильности и могут стать частью тренда на экологически чистый транспорт в России и странах СНГ. Простота установки, отсутствие проводов и возможность выбора режима работы делают это мотор-колесо привлекательным для широкого круга пользователей.

На фоне растущего интереса к экологическому транспорту и развитию городской мобильности подобные решения становятся всё более востребованными. Для сравнения, электроскутеры типа CityCoco Harley Chopper 3000W также предлагают альтернативу традиционному транспорту, но Smart Eco Koleso 350W отличается простотой установки и универсальностью. Подробнее о тенденциях рынка можно узнать в материале о современных электроскутерах по принципу CityCoco Harley Chopper 3000W .

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