Smart ForFour Crosstown Edition оценили в 1 640 831 рублей
От обычного ForFour спецверсия отличается передними расширителями колесных арок из черного пластика, новыми накладками на пороги, 16-дюймовыми колесными дисками и спортивной выхлопной системой с хромированными патрубками. Компакт получил внедорожные элементы, выполненные из серебристого матового пластика.
За доплату владельцы могут получить перчаточный ящик с ключом, сетку для вещей у центральной консоли, а также ремень для фиксации предметов на пассажирском сиденье. Примечательно, что автомобиль оснащается спортивной подвеской с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом.
Под капотом ForFour Crosstown Edition установлен 0,9-литровый бензиновый агрегат мощностью 90 л. с. В паре с ним выступает безальтернативная 5-ступенчатая механическая коробка передач.
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