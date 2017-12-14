14 декабря 2017, 16:14

Smart ForFour Crosstown Edition оценили в 1 640 831 рублей

Специальная версия сити-кара Smart ForFour Crosstown Edition будет продаваться и на российском авторынке. За новинку дилеры марки попросят минимум 1 640 831 рублей. Старт продаж намечен на январь 2018-го.
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От обычного ForFour  спецверсия отличается передними расширителями колесных арок из черного пластика, новыми накладками на пороги, 16-дюймовыми колесными дисками и спортивной выхлопной системой с хромированными патрубками. Компакт получил внедорожные элементы, выполненные из серебристого матового пластика.

Smart For Four
Выпускается с 2004 г.
Новый от 369 000 до 424 000 Р
Отзывов: 6
В салоне установлено трехспицевое многофункциональное спортивное рулевое колесо, а спортивные педали выполнены из нержавеющей стали с резиновыми вставками. В перечень оснащения входят аудиосистема Smart с AUX-/USB-разъемом, Bluetooth-разъем с устройством громкой связи и система автоматического климат-контроля.

За доплату владельцы могут получить перчаточный ящик с ключом, сетку для вещей у центральной консоли, а также ремень для фиксации предметов на пассажирском сиденье. Примечательно, что автомобиль оснащается спортивной подвеской с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом.

Под капотом ForFour Crosstown Edition установлен 0,9-литровый бензиновый агрегат мощностью 90 л. с. В паре с ним выступает безальтернативная 5-ступенчатая механическая коробка передач.

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Форум Smart For Four
Где купить порог левый и заднюю дверь???? 89609349777
Маргарита
Хэтчбеки с пробегом
Я бы брал Renault Logan
sadi1
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
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Smart ForFour Crosstown Edition оценили в 1 640 831 рублей
От обычного ForFour  спецверсия отличается передними расширителями колесных арок из черного пластика, новыми накладками на пороги, 16-дюймовыми колесными дисками и спортивной выхлопной системой с хромированными патрубками. Компакт получил внедорожные элементы, выполненные из серебристого матового пластика. {{model_1726}} В салоне установлено трехспицевое многофункциональное спортивное рулевое колесо, а спортивные педали выполнены из нержавеющей стали с резиновыми вставками. В перечень оснащения входят аудиосистема Smart с AUX-/USB-разъемом, Bluetooth-разъем с устройством громкой связи и система автоматического климат-контроля. За доплату владельцы могут получить перчаточный ящик с ключом, сетку для вещей у центральной консоли, а также ремень для фиксации предметов на пассажирском сиденье. Примечательно, что автомобиль оснащается спортивной подвеской с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом.Под капотом ForFour Crosstown Edition установлен 0,9-литровый бензиновый агрегат мощностью 90 л. с. В паре с ним выступает безальтернативная 5-ступенчатая механическая коробка передач.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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