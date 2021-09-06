6 сентября 2021, 09:52
Smart показал свой первый кроссовер: он удивительно большой
В 2005 году во Франкфурте уже показывали концептуальный кроссовер под брендом Smart. Тогда проект не удалось запустить из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулся ныне несуществующий концерн Daimler Chrysler. Но у нынешнего кроссовера есть все шансы на успех.
Дарья Климова Фото: Smart
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Фото: Smart
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Фото: Smart
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Фото: Smart
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Фото: Smart
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Фото: Smart
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Фото: Smart
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Концепт отличается распашными безрамочными дверями, массивными 21-дюймовыми и панорамной крышей. В салоне – восточная роскошь: синяя диодная подсветка, много золота и четыре раздельных кресла. Серийный вариант обещают показать в 2022 году. Он будет попроще, но минималистичная архитектура передней панели с 12,8-дюймовым экраном может уцелеть.
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05.09.2021, 23:23
6 безумных автомобильных опций
05.09.2021, 22:58
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