1 марта 2019, 14:29
Smart представил электрический кабриолет Forease+
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Компания Smart привезет на мотор-шоу в Женеву яркий электрокар Forease+ с мягким верхом. Автомобиль покажут в статусе концепта. Он должен в очередной раз подтвердить намерение компании полностью исключить из модельного ряда автомобили с ДВС.
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Концепт Forease+ построен на базе серийного электрокара Fortwo cabrio. В состав силовой установки входит электромотор (83 л.с., 160 Нм) и батарея емкостью 17,6 кВт-ч. От представленного в 2018 году родстера Forease новинка отличается только крышей и расцветкой. Мягкий верх изготовили из прочного тканого материала. Передняя и задняя светодиодная оптика Forease+ сохранила оригинальную графику предшественника.
Кузов Forease+ окрасили в тот же матовый серый оттенок, что и Forease. Вместе с желтой крышей кабриолет получил яркие солнечные акценты-блики как внутри, так и снаружи. Золотистые штрихи появились на бамперах и колесных дисках, в салоне – отделанная кожей желтая передняя консоль, а также желтые полоски на руле и передних сидениях.
Компания Smart, принадлежащая концерну Daimler, подчеркивает, что собирается стать первым автопроизводителем, полностью отказавшимся от двигателей внутреннего сгорания ради электромоторов. Безусловно, для Smart, имеющей в модельном ряду только два автомобиля, выполнить подобное обещание будет намного легче, чем для Mercedes или любого другого крупного автопроизводителя.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
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