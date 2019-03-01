1 марта 2019, 14:29

Smart представил электрический кабриолет Forease+

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Компания Smart привезет на мотор-шоу в Женеву яркий электрокар Forease+ с мягким верхом. Автомобиль покажут в статусе концепта. Он должен в очередной раз подтвердить намерение компании полностью исключить из модельного ряда автомобили с ДВС.
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Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
Smart представил электрический кабриолет Forease
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Новинка стала дальнейшим развитием концептуального родстера Forease, показанного осенью прошлого года в Париже. Появившийся в названии «+» обозначает наличие крыши. Если погода внезапно испортится, водитель всегда сможет поднять ярко-желтый солнечный верх.

Концепт Forease+ построен на базе серийного электрокара Fortwo cabrio. В состав силовой установки входит электромотор (83 л.с., 160 Нм) и батарея емкостью 17,6 кВт-ч. От представленного в 2018 году родстера Forease новинка отличается только крышей и расцветкой. Мягкий верх изготовили из прочного тканого материала. Передняя и задняя светодиодная оптика Forease+ сохранила оригинальную графику предшественника.

Кузов Forease+ окрасили в тот же матовый серый оттенок, что и Forease. Вместе с желтой крышей кабриолет получил яркие солнечные акценты-блики как внутри, так и снаружи. Золотистые штрихи появились на бамперах и колесных дисках, в салоне – отделанная кожей желтая передняя консоль, а также желтые полоски на руле и передних сидениях. 

Компания Smart, принадлежащая концерну Daimler, подчеркивает, что собирается стать первым автопроизводителем, полностью отказавшимся от двигателей внутреннего сгорания ради электромоторов. Безусловно, для Smart, имеющей в модельном ряду только два автомобиля, выполнить подобное обещание будет намного легче, чем для Mercedes или любого другого крупного автопроизводителя.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
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Smart представил электрический кабриолет Forease+
{{material_124618}}Новинка стала дальнейшим развитием концептуального родстера Forease, показанного осенью прошлого года в Париже. Появившийся в названии «+» обозначает наличие крыши. Если погода внезапно испортится, водитель всегда сможет поднять ярко-желтый солнечный верх.Концепт Forease+ построен на базе серийного электрокара Fortwo cabrio. В состав силовой установки входит электромотор (83 л.с., 160 Нм) и батарея емкостью 17,6 кВт-ч. От представленного в 2018 году родстера Forease новинка отличается только крышей и расцветкой. Мягкий верх изготовили из прочного тканого материала. Передняя и задняя светодиодная оптика Forease+ сохранила оригинальную графику предшественника.Кузов Forease+ окрасили в тот же матовый серый оттенок, что и Forease. Вместе с желтой крышей кабриолет получил яркие солнечные акценты-блики как внутри, так и снаружи. Золотистые штрихи появились на бамперах и колесных дисках, в салоне – отделанная кожей желтая передняя консоль, а также желтые полоски на руле и передних сидениях. Компания Smart, принадлежащая концерну Daimler, подчеркивает, что собирается стать первым автопроизводителем, полностью отказавшимся от двигателей внутреннего сгорания ради электромоторов. Безусловно, для Smart, имеющей в модельном ряду только два автомобиля, выполнить подобное обещание будет намного легче, чем для Mercedes или любого другого крупного автопроизводителя.
2019-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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