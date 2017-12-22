22 декабря 2017, 15:19
Smart привезет в Россию особые ситикары
Вот уже 1 января 2018 года в российских дилерских центрах Smart будут доступны хэтчбеки ForTwo, ForFour и Cabrio в исполнении «Особая серия». Стоимость автомобилей пока не сообщается.
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Специальная версия сити-кара Smart ForFour Crosstown Edition будет продаваться и на российском авторынке. ...Читать далее
Также покупателям будет доступен пакет Cool & Audio, в котором числятся автоматический климат-контроль и аудиосистема с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth. Под капотом окажется 90-сильный двигатель. С ним в паре сможет выступить, в том числе, 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия.
И, наконец, автомобили «Особой серии» будут доступны с увеличенным до 35 литров топливным баком. Также в январе следующего года в России будут доступны компакты ForFour в эксклюзивной комплектации Crosstown Edition.
Комплектации и технические характеристики
|Smart For Four 0.9 AMT
|Smart ForTwo 0.9 AMT
|Год выпуска, с
|2016
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|5/4
|3/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|90
|90
|Объем двигателя
|898
|898
|Тип трансмисии
|Роботизированная 6
|Роботизированная 6
|Привод
|задний
|задний
|Городской цикл
|5.2
|4.9
|Загородный цикл
|3.6
|3.8
|Смешанный цикл
|4.2
|4.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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20.06.2012, 11:25
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Где купить порог левый и заднюю дверь???? 89609349777
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
постебусь) ) ) в смысле
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