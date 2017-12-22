22 декабря 2017, 15:19

Smart привезет в Россию особые ситикары

Вот уже 1 января 2018 года в российских дилерских центрах Smart будут доступны хэтчбеки ForTwo, ForFour и Cabrio в исполнении «Особая серия». Стоимость автомобилей пока не сообщается.
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Специальная версия сити-кара Smart ForFour Crosstown Edition будет продаваться и на российском авторынке. ...
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От обычных компактов новинки отличаются, прежде всего, расширенным списком опций. В него входят подогрев внешних зеркал, регулировки руля и водительского кресла по высоте, а также специальные вещевые отсеки. Порадует и наличие панорамной крыши.

Также покупателям будет доступен пакет Cool & Audio, в котором числятся автоматический климат-контроль и аудиосистема с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth. Под капотом окажется 90-сильный двигатель. С ним в паре сможет выступить, в том числе, 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

И, наконец, автомобили «Особой серии» будут доступны с увеличенным до 35 литров топливным баком. Также в январе следующего года в России будут доступны компакты  ForFour в эксклюзивной комплектации Crosstown Edition.

Комплектации и технические характеристики

Smart For Four 0.9 AMTSmart ForTwo 0.9 AMT
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовхэтчбек кабриолет
Количество дверей/мест5/4 3/2
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин90 90
Объем двигателя898 898
Тип трансмисииРоботизированная 6 Роботизированная 6
Приводзадний задний
Городской цикл5.2 4.9
Загородный цикл3.6 3.8
Смешанный цикл4.2 4.2
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Smart For Four
Где купить порог левый и заднюю дверь???? 89609349777
Маргарита
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Электрический Smart ForTwo признан самым «зеленым»
постебусь) ) ) в смысле
Saimaa
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Smart привезет в Россию особые ситикары
{{material_122054}} От обычных компактов новинки отличаются, прежде всего, расширенным списком опций. В него входят подогрев внешних зеркал, регулировки руля и водительского кресла по высоте, а также специальные вещевые отсеки. Порадует и наличие панорамной крыши.Также покупателям будет доступен пакет Cool & Audio, в котором числятся автоматический климат-контроль и аудиосистема с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth. Под капотом окажется 90-сильный двигатель. С ним в паре сможет выступить, в том числе, 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия. И, наконец, автомобили «Особой серии» будут доступны с увеличенным до 35 литров топливным баком. Также в январе следующего года в России будут доступны компакты  ForFour в эксклюзивной комплектации Crosstown Edition.
2017-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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