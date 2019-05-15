15 мая 2019, 00:31

Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания

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Smart готовится стать первым автопроизводителем, который без сожаления откажется от ДВС в пользу электрических силовых установок и нулевых выбросов в атмосферу. Начиная с нынешнего года, компания будет выпускать только электрокары. В ознаменование новой эры Smart в августе выпустит лимитированный тираж «прощальных» автомобилей Final Collector's Edition.
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
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Финальная серия ориентирована, в первую очередь, на преданных поклонников бренда, коллекционеров и ценителей. Автомобили создавались при участии известного промышленного дизайнера Константина Грчича и специалистов подразделения Brabus. Всего планируется выпустить 21 эксклюзивный автомобиль – по одному на каждый год производства машин под брендом Smart. И это будут последние автомобили Smart, оснащенные двигателем внутреннего сгорания

В оформлении автомобилей Final Collector's Edition использовано сочетание двух цветов: желтого и черного, как дань уважения классическим оттенкам бренда. Желтый цвет передней части кузова плавно перетекает в черную корму. В салоне присутствуют многочисленные желтые акценты – на дверях, руле, передней панели, креслах и велюровых ковриках. На рукоятке стояночного тормоза гравировка «One of 21», подчеркивающая эксклюзивный статус автомобиля. Информации о ценах пока нет.

Выпуск электрических «Смартов» продолжится на заводах во Франции и в Словении. Однако в ближайшем будущем Smart переедет в Китай. Концерны Daimler и Geely подписали соглашение о создании паритетного совместного предприятия, к которому перейдут все права на бренд Smart. Новая компания пока не имеет названия, но партнеры обещают урегулировать все формальности к концу нынешнего года. Дизайном автомобилей займутся немецкие специалисты, а технической стороной – китайские инженеры. Основным рынком для сбыта электрических Smart станет Поднебесная. Первые автомобили, созданные в рамках нового СП, появятся в 2022 году. 

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Комментарии
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Smart: за рамками стереотипов
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Отзывы по теме
Форум Smart ForTwo
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
Лада
Форум Smart Roadster
Привет, треснул корпус двигателя, скажите где реально можно отремонтировать или купить двигатель на смарт роадстер 2003г. Желательно по разумной цене.
Инна
Форум Smart For Four
Где купить порог левый и заднюю дверь???? 89609349777
Маргарита
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Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
{{material_126086}}Финальная серия ориентирована, в первую очередь, на преданных поклонников бренда, коллекционеров и ценителей. Автомобили создавались при участии известного промышленного дизайнера Константина Грчича и специалистов подразделения Brabus. Всего планируется выпустить 21 эксклюзивный автомобиль – по одному на каждый год производства машин под брендом Smart. И это будут последние автомобили Smart, оснащенные двигателем внутреннего сгоранияВ оформлении автомобилей Final Collector's Edition использовано сочетание двух цветов: желтого и черного, как дань уважения классическим оттенкам бренда. Желтый цвет передней части кузова плавно перетекает в черную корму. В салоне присутствуют многочисленные желтые акценты – на дверях, руле, передней панели, креслах и велюровых ковриках. На рукоятке стояночного тормоза гравировка «One of 21», подчеркивающая эксклюзивный статус автомобиля. Информации о ценах пока нет.Выпуск электрических «Смартов» продолжится на заводах во Франции и в Словении. Однако в ближайшем будущем Smart переедет в Китай. Концерны Daimler и Geely подписали соглашение о создании паритетного совместного предприятия, к которому перейдут все права на бренд Smart. Новая компания пока не имеет названия, но партнеры обещают урегулировать все формальности к концу нынешнего года. Дизайном автомобилей займутся немецкие специалисты, а технической стороной – китайские инженеры. Основным рынком для сбыта электрических Smart станет Поднебесная. Первые автомобили, созданные в рамках нового СП, появятся в 2022 году. 
2019-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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