15 мая 2019, 00:31
Smart прощается с двигателями внутреннего сгорания
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Smart готовится стать первым автопроизводителем, который без сожаления откажется от ДВС в пользу электрических силовых установок и нулевых выбросов в атмосферу. Начиная с нынешнего года, компания будет выпускать только электрокары. В ознаменование новой эры Smart в августе выпустит лимитированный тираж «прощальных» автомобилей Final Collector's Edition.
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В оформлении автомобилей Final Collector's Edition использовано сочетание двух цветов: желтого и черного, как дань уважения классическим оттенкам бренда. Желтый цвет передней части кузова плавно перетекает в черную корму. В салоне присутствуют многочисленные желтые акценты – на дверях, руле, передней панели, креслах и велюровых ковриках. На рукоятке стояночного тормоза гравировка «One of 21», подчеркивающая эксклюзивный статус автомобиля. Информации о ценах пока нет.
Выпуск электрических «Смартов» продолжится на заводах во Франции и в Словении. Однако в ближайшем будущем Smart переедет в Китай. Концерны Daimler и Geely подписали соглашение о создании паритетного совместного предприятия, к которому перейдут все права на бренд Smart. Новая компания пока не имеет названия, но партнеры обещают урегулировать все формальности к концу нынешнего года. Дизайном автомобилей займутся немецкие специалисты, а технической стороной – китайские инженеры. Основным рынком для сбыта электрических Smart станет Поднебесная. Первые автомобили, созданные в рамках нового СП, появятся в 2022 году.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Для города смарт очень даже удобен. Когда я была в Италии в Милане, там хватает этих смартов, да и вообще, люди там предпочитают маленькие авто. И с парковкой удобнее, и налоги на него меньше. У нас в городе одно время было только 2 смарта таких, но вот уже года три их не вижу, наверное продали. В местах ...
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