9 октября 2017, 19:21

Смартфоны научат фиксировать обстоятельства ДТП

ГИБДД России планирует разработать специальное мобильное приложение, которое позволит регистрировать ДТП. Соответствующий законопроект об «умном» способе оформления аварий примут до конца года.
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В приложении можно будет отображать координаты дорожной аварии, а также отправлять страховщикам фотографии с места происшествия и прочие данные. Подобное новшество ускорит процесс получения выплат или ремонта.

Ожидается, что в ноябре законопроект будет принят во втором чтении. В окончательном чтении — до конца года. Если такие сроки соблюдут, то уже со следующего года новшество начнет работу в тестовом режиме.

Способ оформления ДТП через приложение будет напоминать схему Европротокола. Это заметно ускорит процесс фиксирования обстоятельств аварии и, как следствие, сократит заторы. Также российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы.

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Плюсы и минусы
Сократит время оформления ДТП, уменьшит пробки.Все приложения могут давать сбои. Данные придется все равно перепроверять.
Такой способ проще для современных водителей.Могут возникнуть сложности с приучением водителей пользоваться приложением.
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Смартфоны научат фиксировать обстоятельства ДТП
{{material_120170}} В приложении можно будет отображать координаты дорожной аварии, а также отправлять страховщикам фотографии с места происшествия и прочие данные. Подобное новшество ускорит процесс получения выплат или ремонта.Ожидается, что в ноябре законопроект будет принят во втором чтении. В окончательном чтении — до конца года. Если такие сроки соблюдут, то уже со следующего года новшество начнет работу в тестовом режиме.Способ оформления ДТП через приложение будет напоминать схему Европротокола. Это заметно ускорит процесс фиксирования обстоятельств аварии и, как следствие, сократит заторы. Также российские власти обсудили возможность увеличения страховых выплат при ДТП, если водители будут самостоятельно оформлять документы.
2017-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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