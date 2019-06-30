30 июня 2019, 20:05

Смазка для ступичных подшипников

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Смазка передних подшипников защищает детали ступичного механизма от излишнего трения, помогая колесу легче вращаться, снижает нагрузку на ходовую часть. Смазанные подшипники дольше служат, как новые. Но при выборе лучшей смазки для ступичных подшипников нужно быть внимательным: в магазинах их сотни, но не все они пригодны к использованию. Поэтому разберемся, какая смазка лучше подходит для ступичных подшипников.

Свойства смазок для ступичных подшипников

Правильная смазка не меняет свою плотность при изменении температуры. Подшипники при нагрузке могут нагреваться до 200 градусов, поэтому смазка должна выдерживать такие температуры: не скатываться, не растекаться, не таять. А также она должна выдерживать и отрицательные температуры  и не густеть на морозе.

Вещество, из которого сделана смазка, не должно смываться водой, когда автомобиль проезжает по лужам или передвигается в дождь.

Кроме того, в составе продукта не может быть веществ, которые разрушают резину и полимеры, чтобы не «попасть» на внеплановую замену сальников и пыльников.

Чем лучше не смазывать ступичные подшипники

Не все то подходит, что называется смазкой. Солидол, вазелин и тому подобные смазочные элементы не подходят для автомобиля и ступичного узла. А также под запретом графитовые смазки, так как в их составе много абразивных элементов. Чем их больше, тем ниже польза от вещества.

Смазки из натрия и кальция снижают трение, но не спасают металл от ржавчины.
Силиконы и вазелиноподобные вещества теряют свои свойства уже при температуре 50 градусов.
Средства на основе железа и цинка подходят для промышленных грубых механизмов, но не для легкового транспорта.

Какие бывают смазки для ступичных подшипников

Выделяют пять основных типов смазок для переднего и заднего ступичных подшипников. Рассмотрим, какой смазкой смазывать ступичные подшипники, их свойства и чем они отличаются друг от друга.

Электропроводящие смазки. Вещества, которые проводят ток, предназначены для работы с электрическими деталями машины. Это может пригодиться, если нужно смазать соединения и клеммы. В первую очередь электропроводящие смазки защищают металлические детали от коррозии, поэтому их используют, в том числе, для деталей ступицы.

Консервирующие смазки. Одни из самых простых и дешевых смазок, которые при этом достойно защищают подшипники. Они даже защищают металлические детали от коррозии. К сожалению, хватает их ненадолго, они быстро смываются водой.

Литиевые смазки. Литиевые смазки или литолы делают из лития с примесью органических кислот и загустителя. Они долго служат, работают даже с «уставшими» запчастями на больших пробегах. Они снижают нагрузку на весь ступичный узел. Но при этом органические кислоты, входящие в состав литолов, приводят к преждевременному старению резиновых изделий ступичного узла. От коррозии литиевые смазки не могут защитить металл и имеют самую слабую защиту от ржавчины среди всех перечисленных смазок.

Молибденовые смазки. Молибденовые смазочные материалы делают из дисульфида молибдена, и это те смазки, которые советуют мастера на СТО. Они защищают механизм и продлевают срок службы за счет смягчения силы трения. Такие смазки можно наносить раз в 100 тыс. км, редкие подшипники ходят дольше. Молибден защищает металлические детали от коррозии, создавая на поверхности механизмов пленку, защищающую детали от окисления. Но при этом от контакта с водой средство растворяется и приходится наносить его снова. Молибден быстро пачкается: в составе смазки абразивные вещества, которые «цепляют» на себя всю пыль и грязь от колес. Чем грязнее состав смазки, тем менее качественно он защищает механизм ступицы.

Высокотемпературные смазки. Как понятно из названия, эти средства предназначены для работы при повышенных температурах и нагрузках. В составе таких смазок - никелевые и медные порошкообразные соединения. Их используют для трековых, дрифтовых, спортивных автомобилей, когда планируется экстремальная нагрузка на все узлы машины. Смазки хорошо себя зарекомендовали при экстренном торможении. Они не растворяются в воде и защищают подшипники от коррозии. Мастера в сервисах говорят, что у этих смазок нет недостатков - они идеальные.

Какую же смазку использовать для ступичных подшипников? Перед тем как заказать в магазине понравившуюся вам внешне смазку с одинаковыми отзывами: «Лучшая смазка для ступичных подшипников», изучите мануал к автомобилю: производитель, наверняка, написал, какой тип смазок рекомендует использовать.


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Алексей Фронин
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Смазка для ступичных подшипников
Свойства смазок для ступичных подшипниковПравильная смазка не меняет свою плотность при изменении температуры. Подшипники при нагрузке могут нагреваться до 200 градусов, поэтому смазка должна выдерживать такие температуры: не скатываться, не растекаться, не таять. А также она должна выдерживать и отрицательные температуры  и не густеть на морозе.Вещество, из которого сделана смазка, не должно смываться водой, когда автомобиль проезжает по лужам или передвигается в дождь.Кроме того, в составе продукта не может быть веществ, которые разрушают резину и полимеры, чтобы не «попасть» на внеплановую замену сальников и пыльников.Чем лучше не смазывать ступичные подшипникиНе все то подходит, что называется смазкой. Солидол, вазелин и тому подобные смазочные элементы не подходят для автомобиля и ступичного узла. А также под запретом графитовые смазки, так как в их составе много абразивных элементов. Чем их больше, тем ниже польза от вещества.Смазки из натрия и кальция снижают трение, но не спасают металл от ржавчины.Силиконы и вазелиноподобные вещества теряют свои свойства уже при температуре 50 градусов. Средства на основе железа и цинка подходят для промышленных грубых механизмов, но не для легкового транспорта.Какие бывают смазки для ступичных подшипниковВыделяют пять основных типов смазок для переднего и заднего ступичных подшипников. Рассмотрим, какой смазкой смазывать ступичные подшипники, их свойства и чем они отличаются друг от друга.Электропроводящие смазки. Вещества, которые проводят ток, предназначены для работы с электрическими деталями машины. Это может пригодиться, если нужно смазать соединения и клеммы. В первую очередь электропроводящие смазки защищают металлические детали от коррозии, поэтому их используют, в том числе, для деталей ступицы.Консервирующие смазки. Одни из самых простых и дешевых смазок, которые при этом достойно защищают подшипники. Они даже защищают металлические детали от коррозии. К сожалению, хватает их ненадолго, они быстро смываются водой.Литиевые смазки. Литиевые смазки или литолы делают из лития с примесью органических кислот и загустителя. Они долго служат, работают даже с «уставшими» запчастями на больших пробегах. Они снижают нагрузку на весь ступичный узел. Но при этом органические кислоты, входящие в состав литолов, приводят к преждевременному старению резиновых изделий ступичного узла. От коррозии литиевые смазки не могут защитить металл и имеют самую слабую защиту от ржавчины среди всех перечисленных смазок. Молибденовые смазки. Молибденовые смазочные материалы делают из дисульфида молибдена, и это те смазки, которые советуют мастера на СТО. Они защищают механизм и продлевают срок службы за счет смягчения силы трения. Такие смазки можно наносить раз в 100 тыс. км, редкие подшипники ходят дольше. Молибден защищает металлические детали от коррозии, создавая на поверхности механизмов пленку, защищающую детали от окисления. Но при этом от контакта с водой средство растворяется и приходится наносить его снова. Молибден быстро пачкается: в составе смазки абразивные вещества, которые «цепляют» на себя всю пыль и грязь от колес. Чем грязнее состав смазки, тем менее качественно он защищает механизм ступицы.Высокотемпературные смазки. Как понятно из названия, эти средства предназначены для работы при повышенных температурах и нагрузках. В составе таких смазок - никелевые и медные порошкообразные соединения. Их используют для трековых, дрифтовых, спортивных автомобилей, когда планируется экстремальная нагрузка на все узлы машины. Смазки хорошо себя зарекомендовали при экстренном торможении. Они не растворяются в воде и защищают подшипники от коррозии. Мастера в сервисах говорят, что у этих смазок нет недостатков - они идеальные. Какую же смазку использовать для ступичных подшипников? Перед тем как заказать в магазине понравившуюся вам внешне смазку с одинаковыми отзывами: «Лучшая смазка для ступичных подшипников», изучите мануал к автомобилю: производитель, наверняка, написал, какой тип смазок рекомендует использовать.
2019-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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