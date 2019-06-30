Смазка для ступичных подшипников
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Свойства смазок для ступичных подшипников
Правильная смазка не меняет свою плотность при изменении температуры. Подшипники при нагрузке могут нагреваться до 200 градусов, поэтому смазка должна выдерживать такие температуры: не скатываться, не растекаться, не таять. А также она должна выдерживать и отрицательные температуры и не густеть на морозе.
Вещество, из которого сделана смазка, не должно смываться водой, когда автомобиль проезжает по лужам или передвигается в дождь.
Кроме того, в составе продукта не может быть веществ, которые разрушают резину и полимеры, чтобы не «попасть» на внеплановую замену сальников и пыльников.
Чем лучше не смазывать ступичные подшипники
Не все то подходит, что называется смазкой. Солидол, вазелин и тому подобные смазочные элементы не подходят для автомобиля и ступичного узла. А также под запретом графитовые смазки, так как в их составе много абразивных элементов. Чем их больше, тем ниже польза от вещества.
Смазки из натрия и кальция снижают трение, но не спасают металл от ржавчины.
Силиконы и вазелиноподобные вещества теряют свои свойства уже при температуре 50 градусов.
Средства на основе железа и цинка подходят для промышленных грубых механизмов, но не для легкового транспорта.
Какие бывают смазки для ступичных подшипников
Выделяют пять основных типов смазок для переднего и заднего ступичных подшипников. Рассмотрим, какой смазкой смазывать ступичные подшипники, их свойства и чем они отличаются друг от друга.
Электропроводящие смазки. Вещества, которые проводят ток, предназначены для работы с электрическими деталями машины. Это может пригодиться, если нужно смазать соединения и клеммы. В первую очередь электропроводящие смазки защищают металлические детали от коррозии, поэтому их используют, в том числе, для деталей ступицы.
Консервирующие смазки. Одни из самых простых и дешевых смазок, которые при этом достойно защищают подшипники. Они даже защищают металлические детали от коррозии. К сожалению, хватает их ненадолго, они быстро смываются водой.
Литиевые смазки. Литиевые смазки или литолы делают из лития с примесью органических кислот и загустителя. Они долго служат, работают даже с «уставшими» запчастями на больших пробегах. Они снижают нагрузку на весь ступичный узел. Но при этом органические кислоты, входящие в состав литолов, приводят к преждевременному старению резиновых изделий ступичного узла. От коррозии литиевые смазки не могут защитить металл и имеют самую слабую защиту от ржавчины среди всех перечисленных смазок.
Молибденовые смазки. Молибденовые смазочные материалы делают из дисульфида молибдена, и это те смазки, которые советуют мастера на СТО. Они защищают механизм и продлевают срок службы за счет смягчения силы трения. Такие смазки можно наносить раз в 100 тыс. км, редкие подшипники ходят дольше. Молибден защищает металлические детали от коррозии, создавая на поверхности механизмов пленку, защищающую детали от окисления. Но при этом от контакта с водой средство растворяется и приходится наносить его снова. Молибден быстро пачкается: в составе смазки абразивные вещества, которые «цепляют» на себя всю пыль и грязь от колес. Чем грязнее состав смазки, тем менее качественно он защищает механизм ступицы.
Высокотемпературные смазки. Как понятно из названия, эти средства предназначены для работы при повышенных температурах и нагрузках. В составе таких смазок - никелевые и медные порошкообразные соединения. Их используют для трековых, дрифтовых, спортивных автомобилей, когда планируется экстремальная нагрузка на все узлы машины. Смазки хорошо себя зарекомендовали при экстренном торможении. Они не растворяются в воде и защищают подшипники от коррозии. Мастера в сервисах говорят, что у этих смазок нет недостатков - они идеальные.
Какую же смазку использовать для ступичных подшипников? Перед тем как заказать в магазине понравившуюся вам внешне смазку с одинаковыми отзывами: «Лучшая смазка для ступичных подшипников», изучите мануал к автомобилю: производитель, наверняка, написал, какой тип смазок рекомендует использовать.
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