20 ноября 2021, 16:15
Смертельная авария на Кутузовском с участием BMW, Мercedes-Benz и Volvo попала на видео
В субботу днем, 20 ноября, на Кутузовском проспекте в центре Москвы произошла массовая авария, в которой погибли два человека. Автомобиль BMW 6-Series вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Volvo и Mercedes-Benz.
Дарья Климова Фото: moslenta.ru
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Движение по одной стороне Кутузовского проспекта было полностью перекрыто. Автомобили направляли по полосе встречного направления. На место аварии выехала следственно-оперативная группа, которая разбирается в подробностях происшествия.
Упомянутые модели: BMW 6 (от 4 840 000 Р)
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