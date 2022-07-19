Смертельная авария на МКАД с участием 7 машин попала на видео

Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, инцидент произошел в половине шестого утра на 22-м километре МКАД, перед пересечением с Каширским шоссе. По опубликованному видео можно проследить, как развивались события. Сначала произошла незначительная авария с участием двух автомобилей. Они остановились во втором слева ряду. Попутные машины начали их объезжать. Однако, буквально через считанные секунды одна из легковушек на полном ходу, не меняя траектории, влетела в остановившийся фургон.

От удара фургон развернуло поперек полосы, а сама легковушка мгновенно вспыхнула. Далее сработал принцип домино, автомобили по касательной задели еще несколько попутных машин, которые не успели увернуться или вовремя затормозить. В результате, один человек погиб, еще двое госпитализированы. После аварии три полосы движения на внутренней стороне МКАД оказались полностью перекрыты. Пробка на кольце растянулась на несколько километров.

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