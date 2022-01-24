Смертельная опасность: из-за GPS-приложения можно распрощаться с жизнью
Именно такой случай на днях произошел в канадской провинции, когда автомобиль застрял на железнодорожных путях из-за того, что водитель доверился указаниям, которые давало ему приложение.
К сожалению, в этот раз столкновения с поездом избежать не удалось. В то время как водитель и пассажир пытались убрать автомобиль с рельсов, поезд приближался к ним на большой скорости. Хотя люди успели отойти от путей и даже попытались предупредить машиниста поезда, который успел снизить скорость, столкновение все же произошло.
Согласно отчету, поезд протащил разрушенный автомобиль на расстояние равное длине футбольного поля. В этот раз никто не пострадал, но GPS-навигация проявила себя не лучшим образом и водитель, который ей доверился, подверг свою жизнь и жизнь пассажира смертельной опасности.
СМИ так и не предоставили информацию о том, каким именно GPS-приложением пользовался водитель. Однако, сообщается, что в подобной ситуации могут оказаться водители, пользующиеся любым навигационным приложением.
Малейшая ошибка в карте может привести к тому, что люди окажутся в глуши или застрянут на железнодорожных путях, поэтому водителям советуют никогда слепо не доверять GPS-приложениям, особенно если дорога впереди кажется неподходящей для автомобиля.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 380 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 2 130 000 РKIA Optima 2020 в Москве
- 1 199 000 РMercedes E-класс 2011 в Москве
- 8 600 000 РTesla Model X 2019 в Москве
- 1 490 000 РMercedes M-класс 2011 в Москве
- 3 920 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
- 2 980 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 1 480 000 РHyundai Equus 2012 в Москве
- 1 759 000 РOpel Insignia 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий