Опасный обгон закончился трагедией - подробности аварии на 136-м километре

Смертельное ДТП с BMW на трассе «Нарва»: водитель погиб, пассажиры ранены

На трассе в Ленинградской области произошла серьезная авария. Водитель не справился с управлением. Пассажиры доставлены в больницу. Причины происшествия выясняются.

На трассе в Ленинградской области произошла серьезная авария. Водитель не справился с управлением. Пассажиры доставлены в больницу. Причины происшествия выясняются.

В Кингисеппском районе Ленинградской области 7 июля произошла тяжелая авария, которая унесла жизнь одного человека. На 136-м километре автодороги «Нарва» водитель BMW попытался совершить обгон в зоне, где это запрещено разметкой. В процессе маневра мужчина потерял контроль над автомобилем, машина вылетела с дороги и перевернулась в кювете.

В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда экстренных служб. Два пассажира, находившиеся в салоне, получили травмы различной степени тяжести. Их срочно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место аварии и начали разбираться в деталях случившегося. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии. Экспертам предстоит оценить состояние дорожного покрытия и техническое состояние транспортного средства.

Дорожно-транспортные происшествия на этом участке дороги случаются не впервые. Местные жители отмечают, что участок отличается сложной геометрией и ограниченной видимостью, что требует от водителей особой осторожности. Тем не менее, нарушение правил обгона и игнорирование дорожной разметки часто становятся причинами серьезных аварий.

Полиция напоминает: соблюдение правил дорожного движения и внимательность за рулем - залог безопасности всех участников движения. Расследование продолжается, а пострадавшие пассажиры находятся под наблюдением врачей.