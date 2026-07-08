Опасный обгон закончился трагедией - подробности аварии на 136-м километре

8 июля 2026, 12:13
Смертельное ДТП с BMW на трассе «Нарва»: водитель погиб, пассажиры ранены
Смертельное ДТП с BMW на трассе «Нарва»: водитель погиб, пассажиры ранены
На трассе в Ленинградской области произошла серьезная авария. Водитель не справился с управлением. Пассажиры доставлены в больницу. Причины происшествия выясняются.
В Кингисеппском районе Ленинградской области 7 июля произошла тяжелая авария, которая унесла жизнь одного человека. На 136-м километре автодороги «Нарва» водитель BMW попытался совершить обгон в зоне, где это запрещено разметкой. В процессе маневра мужчина потерял контроль над автомобилем, машина вылетела с дороги и перевернулась в кювете.
В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда экстренных служб. Два пассажира, находившиеся в салоне, получили травмы различной степени тяжести. Их срочно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место аварии и начали разбираться в деталях случившегося. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии. Экспертам предстоит оценить состояние дорожного покрытия и техническое состояние транспортного средства.
Дорожно-транспортные происшествия на этом участке дороги случаются не впервые. Местные жители отмечают, что участок отличается сложной геометрией и ограниченной видимостью, что требует от водителей особой осторожности. Тем не менее, нарушение правил обгона и игнорирование дорожной разметки часто становятся причинами серьезных аварий.
Полиция напоминает: соблюдение правил дорожного движения и внимательность за рулем - залог безопасности всех участников движения. Расследование продолжается, а пострадавшие пассажиры находятся под наблюдением врачей.
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