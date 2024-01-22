Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье

Ранее мы писали Водителям стареньких автомобилей Honda запретили садиться за руль Компания Honda и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) выпустили предупреждение ... Читать далее

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, трагедия произошла в понедельник, 22 января, на 329-м километре автодороги «Осиновка-Рудная Пристань» Кавалеровского района. По предварительным данным, 53-летний водитель Honda CR-V двигался со стороны Кавалерово в направлении посёлка Рудная Пристань, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с медицинским УАЗ Профи.

В результате, водитель Honda CR-V от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и фельдшер скорой помощи, возвращавшиеся с вызова, получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. В ведомстве напомнили водителям о необходимости быть внимательными и осторожными, тщательно оценивать дорожную обстановку, а при неблагоприятных погодных условиях избегать спешки, перестроений и обгонов.

Упомянутые модели: УАЗ Профи (от 749 000 Р ) , Honda CR-V (от 1 699 900 Р )

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