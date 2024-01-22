Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье
Фото: УМВД по Приморскому краю
В результате, водитель Honda CR-V от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель и фельдшер скорой помощи, возвращавшиеся с вызова, получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. В ведомстве напомнили водителям о необходимости быть внимательными и осторожными, тщательно оценивать дорожную обстановку, а при неблагоприятных погодных условиях избегать спешки, перестроений и обгонов.
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11.10.2023, 09:29
Toyota Corolla уступила титул самого продаваемого автомобиля в мире: назван новый лидер
Издание focus2move проанализировало глобальные продажи новых легковых автомобилей за август 2023 года и составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota Corolla уступила титул мирового бестселлера кроссоверу-новичку.Читать далее
-
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-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
07.06.2023, 22:16
Смертельная авария парализовала движение на КАД: момент ДТП заснял на видеорегистратор
Серьезное ДТП произошло днем в среду, 7 июня на петербургской кольцевой автодороге. Самосвал Volvo столкнулся с попутным КамАЗом, зацепил кроссовер Honda и снес горизонтальную стойку со знаками.Читать далее
-
23.05.2023, 19:49
УАЗы начнут собирать на Кубе
Ульяновский автозавод договорился о начале производства своих автомобилей на Острове Свободы. В первую очередь кубинцев заинтересовали классические «Буханки» и фургоны УАЗ «Профи».Читать далее
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