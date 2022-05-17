Смертельное ДТП с Porsche Cayenne в Москве: водитель в 2022 году насобирал 260 штрафов (фото)
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Известно, что за рулем Porsche Cayenne сидел сам его владелец. Молодой мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Только с начала 2022 года он получил более 260 штрафов, причем все они числятся оплаченными.
После резонансной аварии член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что автомобилистов, нарушивших скоростной режим 100 раз в течение одного года, необходимо лишать прав пожизненно.
- 16 200 000 РPorsche Cayenne 2021 в Москве
- 7 270 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 9 670 000 РPorsche Cayenne 2019 в Москве
- 5 720 000 РPorsche Cayenne 2013 в Москве
- 10 800 000 РPorsche Cayenne 2019 в Москве
- 10 550 000 РPorsche Cayenne 2019 в Москве
- 6 290 000 РPorsche Cayenne S 2015 в Москве
- 10 470 000 РPorsche Cayenne 2020 в Москве
- 1 050 000 РPorsche Cayenne 2006 в Москве
- 6 695 000 РPorsche Cayenne 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий