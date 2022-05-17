Смертельное ДТП с Porsche Cayenne в Москве: водитель в 2022 году насобирал 260 штрафов (фото)

Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, трагедия произошла сегодня в районе 5 часов утра у дома 19 в 1-м Кожуховском проезде. 30-летний водитель Porsche Cayenne не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение и перевернулся. Трех пассажиров иномарки госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель погиб на месте.

Известно, что за рулем Porsche Cayenne сидел сам его владелец. Молодой мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Только с начала 2022 года он получил более 260 штрафов, причем все они числятся оплаченными.

После резонансной аварии член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что автомобилистов, нарушивших скоростной режим 100 раз в течение одного года, необходимо лишать прав пожизненно.

Упомянутые модели: Porsche Cayenne (от 5 033 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах