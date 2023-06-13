Смертельное ДТП в Челябинской области: погибли 6 человек
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает все обстоятельства происшествия. На место выезжал начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Иван Путков, который взял расследование трагедии под личный контроль.
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-
06.03.2023, 07:48
Названы самые востребованные в России подержанные автомобили: сколько они стоят
Эксперты «Авито Авто» проанализировали ситуацию, сложившуюся на вторичном авторынке в начале 2023 года, и назвали самые популярные марки и модели подержанных автомобилей.Читать далее
-
29.12.2022, 14:35
На трассе М-5 «Урал» в двух утренних авариях погибли 9 человек
В четверг утром, 29 декабря, на трассе М-5 в Самарской области с разницей буквально в несколько минут произошли два смертельных ДТП, в которых погибло в общей сложности девять человек. Как сообщили в пресс-службе МВД, аварии произошли «при неблагоприятных погодных условиях».Читать далее
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13.12.2022, 09:23
Кортеж смерти: на свадьбе в Дагестане погибли трое парней
Пресс-служба регионального управления МВД Дагестана опубликовала видео последствий страшной аварии, произошедшей накануне днем. Lada из свадебного кортежа протаранила Mercedes-Benz GLS.Читать далее
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19.10.2022, 07:52
В ДТП под Орском погибли двое полицейских: не смогли повернуть направо
Днем 18 октября в дежурную часть поступило сообщение о серьезной аварии на трассе Оренбург – Орск. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 при повороте направо не справился с управлением и вылетел в кювет.Читать далее
-
09.08.2022, 13:22
В страшном ДТП на Кубани погибли четверо (фото)
Ранним утром 9 августа в Северском районе Краснодарского края произошло массовое ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Машины настолько сильно искорежило, что полиции не сразу удалось установить личности погибших.Читать далее
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