Смертельное ДТП в Карелии: внедорожник Great Wall против Volvo

Ранее мы писали Лучшие изобретения Volvo для спасения жизней Volvo всегда много времени уделяла вопросам безопасности. И многие привычные нам сегодня вещи являются результатом ... Читать далее

Трагедия произошла около 8 часов вечера в Пряжинском районе Карелии у поселка Матросы. Столкнулись китайский внедорожник Great Wall, за рулем которого был 41-летний житель Петрозаводска, и кроссовер Volvo под управлением 36-летней жительницы Мурманска. Как уточнили в региональном управлении МВД, водитель Great Wall и три его пассажирки погибли на месте.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что китайский внедорожник перевернулся и получил серьезные повреждения. У Volvo смята вся передняя часть. Ехавшие в нем люди выжили: женщина и двое детей. Их отправили в больницу. «Предварительно, их жизни ничего не угрожает. На первый взгляд, тяжелых травм нет», – пояснили корреспонденту ТАСС полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются. В качестве возможной причины называют гололед.

Упомянутые модели: Volvo XC90 (от 4 370 000 Р )

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