Смертельное ДТП в Карелии: внедорожник Great Wall против Volvo
На опубликованных ведомством кадрах видно, что китайский внедорожник перевернулся и получил серьезные повреждения. У Volvo смята вся передняя часть. Ехавшие в нем люди выжили: женщина и двое детей. Их отправили в больницу. «Предварительно, их жизни ничего не угрожает. На первый взгляд, тяжелых травм нет», – пояснили корреспонденту ТАСС полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются. В качестве возможной причины называют гололед.
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06.01.2023, 16:19
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06.01.2023, 16:19
В компании Volvo рассказали, сколько выпустили машин в 2022 году
В ушедшем году Volvo Cars выпустила 615 121 автомобиль. По сравнению с 2021 года, речь идет о 12-процентном снижении производства. Причины кроются в нарушении цепочек поставок, дефиците компонентов и ковидных ограничения в Китае.Читать далее
-
10.11.2022, 08:15
Новый флагман Volvo: самый мощный, безопасный и дорогой
Компания Volvo представила новый флагманский кроссовер Volvo EX90, который стал самой мощной, безопасной и дорогой моделью шведской марки. В ближайшие пару лет он будет продаваться параллельно с нынешним Volvo XC90.Читать далее
-
19.10.2022, 08:43
Новый флагман Volvo изменит представление о роскоши
Компания Volvo назвала дату премьеры своего нового флагманского кроссовера Volvo EX90, показала первые изображения салона и рассказала, как новинка изменит представления о роскоши в современном мире.Читать далее
-
23.09.2022, 00:03
Volvo объявила о преемнике XC90. Что о нем известно на данный момент?
Полностью электрический преемник Volvo XC90 получит название EX90 и будет представлен 9 ноября текущего года. Об этом официально объявила компания Volvo Cars. Читать далее
-
22.04.2022, 08:41
6 премиальных автомобилей, которые ржавеют медленнее всего
Коррозия рано или поздно подстерегает любой автомобиль. Но на одних машинах первые оранжевые «жучки» появляются уже через пару лет, а другие успешно противостоят ржавчине долгие годы.Читать далее
-
19.03.2022, 15:16
Новый Polestar 3 готовится к выходу на рынок (какова ставка на него?)
Об электрическом кроссовере под названием Polestar 3 говорят уже давно. В 2022 году он, наконец, должен отпраздновать свою премьеру и пойти в производство. Читать далее
- 4 098 000 РVolvo XC90 2019 в Москве
- 13 200 000 РVolvo XC90 2023 в Москве
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