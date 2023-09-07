Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео)

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Авария произошла 7 сентября около 10:40 утра на 59-м километре «Скандинавии» в районе поселка «Огоньки». 31-летний гражданин Узбекистана по неизвестным пока причинам протаранил попутный автомобиль Ford Focus C-Max, сопровождавший группу юных велосипедисток. Удар был такой страшной силы, что у легковушки выбило мотор, а саму машину отбросило на спортсменок.

Как сообщили в региональном управлении МВД, на месте погибли две девочки, еще двух девочек в тяжелом состоянии отправили вертолетами санавиации в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу им. Раухфуса. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, еще четверых пострадавших медики осмотрели на месте.

Движение по «Скандинавии» в сторону Выборга полностью перекрыли. Организован объезд с 52-го по 65-й километр. Водителя самосвала задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей»). Между тем, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что в трагедии виноват и тренер. Все наставники знают, что нельзя выезжать с детьми на скоростные трассы даже с сопровождением, если разрешенная скорость движения на дороге превышает 60 км/ч. Не было соответствующего разрешения и у группы спортшколы олимпийского резерва.

Упомянутые модели: Ford C-max (от 651 700 Р )

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