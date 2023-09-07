Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео)
Фото: МВД Медиа
Как сообщили в региональном управлении МВД, на месте погибли две девочки, еще двух девочек в тяжелом состоянии отправили вертолетами санавиации в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу им. Раухфуса. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, еще четверых пострадавших медики осмотрели на месте.
Движение по «Скандинавии» в сторону Выборга полностью перекрыли. Организован объезд с 52-го по 65-й километр. Водителя самосвала задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей»). Между тем, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что в трагедии виноват и тренер. Все наставники знают, что нельзя выезжать с детьми на скоростные трассы даже с сопровождением, если разрешенная скорость движения на дороге превышает 60 км/ч. Не было соответствующего разрешения и у группы спортшколы олимпийского резерва.
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Компания Ford заключила досудебное соглашение и пообещала выплатить миллионную компенсацию за недостоверную рекламу двух своих моделей, которую демонстрировали в 2011 – 2014 годах.Читать далее
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25.09.2019, 00:59
Ford отзывает более 320 тысяч автомобилей из-за пожароопасных аккумуляторов
Компания Ford объявила об отзыве в Европе трех моделей: Mondeo, S-Max и Galaxy. Причиной стала утечка электролита в области отрицательной клеммы, которая может стать причиной возгорания аккумулятора.Читать далее
-
16.07.2019, 09:32
Ford заменит Mondeo новым кроссовером
Европейское подразделение Ford готовится серьезно пересмотреть модельный ряд. На смену Mondeo, S-Max и Galaxy придет единая глобальная модель SUV-сегмента. Ожидается, что новинка появится в начале 2021 года.Читать далее
-
07.09.2023, 13:55
В Ульяновске появился новый автозавод: здесь будут выпускать грузовики
В Ульяновске состоялась торжественная церемония запуска производства малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Новый завод «Соллерс Карго» работает по принципу полного цикла, включая сварку кабин.Читать далее
-
07.09.2023, 11:01
В Татарстане отменят транспортный налог для электрокаров
Власти Татарстана на ближайшие 5 лет полностью освободят владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Затем в течение еще двух лет им разрешат оплачивать только половину тарифа.Читать далее
-
07.09.2023, 10:33
В Россию привезли рамный 7-местный внедорожник BAIC BJ60: сколько он стоит?
Один из российских дилеров привез в страну по схеме параллельного импорта вместительный внедорожник BAIC BJ60, который можно считать старшим «братом» продающегося у нас BAIC BJ40 калининградской сборки.Читать далее
-
07.09.2023, 09:52
Полиция вычислила банду автоаферистов: задержаны 23 человека в разных регионах России
Иркутские полицейские совместно с коллегами из Самарской и Оренбургской областей изобличили организованную преступную группу автомобильных мошенников, которые навязывали покупателям допуслуги и невыгодные кредиты.Читать далее
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