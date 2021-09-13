Смертельное ДТП в Петербурге: водителя Mercedes могла убить подушка безопасности
Фото: Фонтанка
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Возможно, водитель отвлекся или ему стало плохо за рулем. На фотографиях, опубликованных «Фонтанкой», видно, что лобовое стекло Mercedes имеет характерные повреждения от удара головой. Свидетели также говорят, что водитель иномарки не был пристегнут. С другой стороны, на руле висит сработавшая подушка безопасности. Она не должна была выстрелить, если водитель не пристегнут, а значит, в гнездо ремня безопасности была вставлена заглушка, чтобы «обмануть» электронику.
На первый взгляд в заглушках нет ничего плохого. Но подушка безопасности работает только в комплексе с ремнем. С заглушкой, но без ремня, подушка может убить водителя. Пиропатрон выстреливает с огромной скоростью, чтобы подушка успела мгновенно раскрыться при ДТП и спасти жизнь. Но если водитель не пристегнут его голова и подушка безопасности летят навстречу друг другу со скоростью до 300 км/ч. В таких случаях подушка ломает водителю кости головы и шеи. Убивает вместо того, чтобы спасать.
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