4 февраля 2022, 00:01
Смертельное ДТП в Подмосковье попало на видео: большегруз на полном ходу снес автовышку с рабочими
Накануне днем на Дмитровском шоссе в районе подмосковного поселка Икша произошла необычная авария. Двое рабочих в люльке автовышки ремонтировали освещение трассы. В это время в среднем ряду ехала Scania, которая углом кузова задела стрелу.
Дарья Климова Фото: life.ru
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Фото: life.ru
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Сообщается также еще о двух пострадавших. Грузовик Scania врезался в стоявшую на обочине автовышку: пострадали оба водителя. Полицейские изучают все обстоятельства трагедии. По предварительной информации, зона проведения ремонтных работ не была никак обозначена. По правилам рабочие должны были установить знаки и конусы, чтобы водители видели, что на этом участке нужно сбросить скорость, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
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